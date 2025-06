GP Kanady: Verstappen s Williamsy ovládli úvodní trénink, Leclerc skončil ve zdi

Páteční úvodní trénink na Velkou cenu Kanady přinesl týmu Williams nečekaný důvod k radosti. Alex Albon totiž zajel druhý nejrychlejší čas se ztrátou pouhých 0,039 sekundy na Maxe Verstappena, zatímco jeho týmový kolega Carlos Sainz překvapivě doplnil sestavu na třetím místě. Stáj z Grove tak zažila jedno z nejlepších zahájení závodního víkendu za poslední dobu, přestože šéf James Vowles upozornil, že jeho jezdci jeli podle odlišného programu než konkurence.

Na opačném konci spektra se ocitlo Ferrari. Charles Leclerc se sice v úvodu vyšvihl na čelo tabulky časem 1:13.885, ale o pár minut později havaroval ve čtvrté zatáčce a skončil ve zdi. „Myslel jsem, že to ještě stihnu,“ litoval do vysílačky, ale nájezd do šikany neodhadl a tvrdý náraz do bariéry ukončil jeho působení v tréninku už po několika kolech.

Trénink odstartoval relativně poklidně. Max Verstappen zajel úvodní měřený čas 1:16.067, a to navzdory potížím s tuhým řízením. O několik minut později se roztočil Franco Colapinto, který absolvoval svůj vůbec první výjezd v tréninku Formule 1, když ve druhé zatáčce nezvládl svůj Alpine. Naštěstí pro něj i tým vyvázl bez poškození.

Domácí jezdec Lance Stroll se vrátil do kokpitu Aston Martinu po zdravotní pauze a absolvovaném zákroku zápěstí, zatímco mladík Kimi Antonelli i Lando Norris se potýkali s problémy s blokující zadní nápravou. Gabriel Bortoleto se rozčílil na Lewise Hamiltona a Alexe Albona za zbrzdění ve vlásence, kde panoval čilý provoz. Bylo znát, že trať v Montréalu, po zimě mimořádně kluzká, nedá jezdcům nic zadarmo.

Po Leclercově nehodě byla trať zhruba na deset minut neutralizována, ale akce pokračovala znovu necelých osmatřicet minut před koncem. Verstappen se ihned ujal vedení, když překonal Leclerca o dvě setiny a následně si ještě zlepšil čas o další desetinu. Mezitím si postěžoval, že Hamilton mu nechává málo místa při nájezdu do vlásenky.

Na trati panovalo i nadále napětí. Albon vyjel mimo ideální stopu po výjezdu ze druhé zatáčky, čímž zaskočil Fernanda Alonsa, jenž musel bleskově reagovat. Oscar Piastri v McLarenu si zase marně přál volnou trať, když uvízl na šestnáctém místě a nemohl si zlepšit čas. Jeho týmový kolega Norris se musel v závěru plně opřít do volantu, aby se ve vlásence vyhnul kontaktu se zdí.

Po vyvěšení šachovnicové vlajky bylo jasno. Verstappen si udržel první místo a potvrdil svou formu. Za ním však tentokrát nebyli tradiční rivalové z Red Bullu, Mercedesu či McLarenu, ale překvapivě oba vozy Williamsu. Pro tým z Grove to byla vzácná odměna za odvážně zvolený přístup a výborný výkon v nestandardních podmínkách.

Výsledky prvního tréninku na GP Kanady:

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:13.193

2. Alexander Albon (Williams) – +0.039

3. Carlos Sainz (Williams) – +0.082

4. George Russell (Mercedes) – +0.342

5. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.427

6. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +0.438

7. Lando Norris (McLaren) – +0.458

8. Liam Lawson (Racing Bulls) – +0.544

9. Pierre Gasly (Alpine) – +0.624

10. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.692

11. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +0.734

12. Fernando Alonso (Aston Martin) – +0.779

13. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.809

14. Oscar Piastri (McLaren) – +1.005

15. Lance Stroll (Aston Martin) – +1.010

16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +1.131

17. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +1.327

18. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +1.412

19. Franco Colapinto (Alpine) – +1.452

20. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +1.628