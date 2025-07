Andrea Stella: Vítězství McLarenu musí být zasloužené a tvrdě vydřené

Andrea Stella přiznává, že pokud by chtěl, aby souboj o titul mezi Norrisem a Piastrem byl pohodlný, neplnil by svou roli správně. Intenzita a napětí v boji podle něj znamenají správné vedení a motivaci jezdců.

McLaren pokračuje v dominanci, kterou potvrdil další suverénní double na Velké ceně Belgie, a týmový šéf Andrea Stella jasně říká, že zrychlovat nehodlají. Po šesté letošní výhře Oscara Piastriho a druhém místě Landa Norrise se zdá, že papájový tým má vše pevně v rukou. Přesto Stella upozorňuje, že klid a pohodlí v souboji o titul není jeho cílem.

„Pokud bych chtěl, aby to bylo pohodlné, nedělal bych svoji práci správně,“ uvedl Stella. Podle něj je cílem McLarenu nejen boj o konstruktérský šampionát, ale také přímý souboj mezi dvěma jezdci, Piastrim a Norrisem. A právě intenzita tohoto duelu je to, co tým považuje za klíčové. McLaren podporuje otevřený styl závodění, který umožňuje oběma pilotům plně ukázat své schopnosti a osobnost.

Vylepšení techniky jako například nový zadní křídlo s nízkým odporem, které tým představil právě v Spa, výrazně pomohlo zvýšit aerodynamickou efektivitu vozu a zlepšit celkový výkon. Stella zvláště ocenil, že se týmu podařilo překonat slabiny z minulých sezón na náročném okruhu jako je Spa Francorchamps, což potvrzuje dlouhodobý progres McLarenu.

Stella rovněž potvrdil, že klíčovým faktorem, který rozhodne o konečném vítězi šampionátu, bude bezchybná týmová a jezdecká exekuce. Lando Norris i Oscar Piastri si zatím vyměňují vedení v šampionátu a jejich souboj je vyrovnaný, i když Norris v této sezóně chyboval častěji než jeho australský kolega. „Rozhodne výkon týmu, spolehlivost a to, jak se zvládnou závodní víkendy,“ dodal Stella.

Tým zůstává pevně odhodlaný nechat boj o titul volně probíhat a není připraven zasahovat nebo uměle usnadňovat situaci svým jezdcům. McLaren věří, že právě otevřená rivalita mezi Piastrim a Norrisem posune tým a jeho piloty k maximálním výkonům. Stella také zdůraznil, že je hrdý nejen na tým a jeho technické zázemí, ale také na osobnosti svých jezdců, kteří jsou podle něj nejen skvělými závodníky, ale i výjimečnými lidmi.

Celkově je jasné, že McLaren nyní čelí své největší výzvě udržet své postavení na špičce a zvládnout tlak v těsném a napínavém šampionátu, kde každý detail může rozhodnout. Andrea Stella a celý tým jsou však připraveni neustále tlačit na pilu, protože pro ně pohodlná cesta k titulu není vůbec v plánu.