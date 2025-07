Audi oznámilo nové partnerství: V úvodní sezoně spojí síly s Revolutem

Fintech společnost Revolut se stane klíčovým partnerem týmu Audi F1, který v roce 2026 převezme současný tým Sauber. Audi tak vstoupí do Formule 1 s výraznou podporou ze světa digitálních financí.

Audi připravuje svůj dlouho očekávaný vstup do Formule 1 a dělá to s velkou razancí. Německá automobilka oznámila, že jejím titulárním partnerem se stane globální fintech gigant Revolut, čímž odstartuje novou kapitolu nejen pro tým, ale i pro samotnou královnu motorsportu. Partnerství bylo označeno za přelomové a bude trvat několik let.

Revolut, britská digitální banka s odhadovanou hodnotou 45 miliard dolarů, vstupuje do světa F1 poprvé od svého založení v roce 2015. Od sezony 2026 nahradí současného hlavního partnera Sauberu, sázkovou společnost Stake. Nový tým Audi tak spojí svou budoucnost s rychle rostoucím hráčem na poli globálních financí.

Tato spolupráce půjde daleko za hranice běžného sponzorství. Revolut se stane nejen viditelnou součástí designu vozu a týmového oblečení, ale bude přímo zapojen i do finančních operací stáje a podpory fanouškovských zážitků. Týmový šéf Jonathan Wheatley zdůraznil, že nejde pouze o sladění značek, ale o strategickou alianci postavenou na společných hodnotách – inovacích, ambicích a ochotě měnit zažité pořádky.

„Od roku 2026 budou digitální řešení Revolutu napájet klíčové oblasti našeho fungování. Zároveň přineseme novou úroveň propojení s fanoušky, ať už online, nebo přímo na trati,“ uvedl Wheatley.

Generální ředitel Revolutu Nik Storonsky označil dohodu za významný milník a zdůraznil, že firma je připravena přivést své rostoucí zákaznické portfolio, směřující ke 100 milionům uživatelů, do světa F1. „Stejně jako Revolut mění pravidla ve světových financích, Audi má ambici udělat totéž v motorsportu,“ dodal.

Audi oficiálně debutuje ve Formuli 1 v roce 2026, kdy vstoupí v platnost nová technická pravidla kladoucí větší důraz na elektrickou energii. Vývoj motorových jednotek probíhá v německém Neuburgu, zatímco provozní centra týmu sídlí ve švýcarském Hinwilu a anglickém Oxfordshire. Partnerství s Revolutem má ambici spojit špičkovou technologii, finanční inovace a motorsport do jediné silné a výjimečné kombinace.