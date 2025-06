Lewis Hamilton stojí pevně za Vasseurem: Věří ve společný návrat Ferrari na vrchol

Přestože Ferrari drží druhé místo v Poháru konstruktérů, sezona 2025 zatím nenaplňuje vysoká očekávání. Tým z Maranella ztrácí na vedoucí McLaren už 197 bodů a v zákulisí se množí spekulace o budoucnosti šéfa Frédérica Vasseura. Někteří komentátoři zpochybňují jeho vedení, přestože Ferrari pod jeho vedením udělalo několik kroků vpřed.

Jedním z těch, kdo se Vasseura rozhodně zastal, je Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa, který se k Ferrari připojil teprve před touto sezonou, vyjádřil před Velkou cenou Kanady jednoznačnou podporu svému šéfovi. „Fred je hlavní důvod, proč jsem v tomto týmu a proč jsem dostal příležitost tady být, za což jsem navždy vděčný. Jsme v tom spolu. Tvrdě pracujeme na pozadí,“ řekl Hamilton novinářům v Montrealu, informuje Motorsport.com.

Britský jezdec si je vědom, že začátky nejsou jednoduché a že Ferrari čelí velkému tlaku. „Věci nejsou perfektní, ale jak jsem řekl, jsem tady, abych pracoval s týmem a především s Fredem. Chci, aby tu Fred zůstal. Opravdu věřím, že je to právě on, kdo nás může dostat na vrchol,“ pokračoval.

Hamilton se zároveň ostře ohradil proti některým mediálním spekulacím. „To, co lidé píší, je nesmysl. Většina nemá ponětí, co se děje v zákulisí. Není to snadné, není to úplně jednoduchá cesta. Musíme dělat změny a je před námi spousta práce,“ přiznal otevřeně.

Na otázku, zda by výměna šéfa týmu vůbec dávala smysl, Hamilton odpověděl zcela jednoznačně. „Trvá to, než se všechno přizpůsobí, a ten dopad je významný. Takže tohle není něco, co bychom vůbec měli řešit. Jsem tu, abych vítězil s Fredem, a má moji plnou podporu.“

Hamilton zároveň popřel spekulace o tom, že by chtěl z Ferrari odejít dříve, než plánoval. Připomněl, že u týmu teprve začíná, má dlouhodobou smlouvu a je odhodlaný uspět právě s Ferrari. „Jsem tady na několik let a naplno. Nechápu, proč si někdo vymýšlí opak,“ vzkázal jasně.

Hamilton aktuálně figuruje na šesté příčce šampionátu jezdců a doufá, že Velká cena Kanady přinese zlom v jeho výsledcích. Přiznává, že přechod k Ferrari byl výzvou nejen na trati, ale i v pracovních postupech. „Zvenku to vypadá mnohem hůř, než jaká je realita uvnitř týmu. Už jen způsob, jakým tu nastavují auto, je úplně jiný než cokoliv, co jsem zažil,“ popsal.

Hamilton zdůraznil, že klíčem k úspěchu je pravidelná a konstruktivní spolupráce s týmem. „Je potřeba neustále řešit věci, pracovat společně a zajistit, aby změny měly smysl a skutečně posunuly náš výkon dál,“ uzavřel.