Belgická GP pod palbou kritiky: F1 čelí otázce, zda ještě umí závodit v dešti

Oscar Piastri si ve Spa Francorchamps dojel pro cenné vítězství, když využil nevýrazného výkonu týmového kolegy Landa Norrise. Jeho triumf ale výrazně poznamenalo osmdesátiminutové zpoždění startu kvůli špatné viditelnosti, které znovu rozvířilo debatu o tom, zda je Formule 1 v současnosti ještě schopná bezpečně závodit za deště. Reakce jezdců na rozhodnutí ředitelství závodu se přitom výrazně lišily – Max Verstappen kritizoval přílišnou opatrnost, zatímco George Russell se naopak postavil na stranu FIA a Verstappenův názor označil za hloupost.

Na tento rozpor se zaměřil britský deník The Times, který zdůraznil, jak silně se v paddocku rozcházejí názory na přístup k riziku a bezpečnosti. Verstappen byl přesvědčen, že se závod měl rozjet dříve, zatímco Russell varoval před nebezpečím a trval na tom, že zpoždění bylo nezbytné.

Italská Gazzetta dello Sport nabídla ještě ostřejší pohled. Verstappen podle ní varoval, že kvůli přehnané opatrnosti Formule 1 pomalu ztrácí své ikonické mokré závody. „Takhle už žádné pořádné závody v dešti neuvidíme,“ postěžoval si čtyřnásobný mistr světa a připomněl, že po diskuzích ze Silverstonu o bezpečnosti se F1 vydala až příliš defenzivním směrem.

Americký list Washington Post poukázal na hlubší kontext rozhodnutí. Zdůraznil, že Spa je okruh s tragickou minulostí – připomněl smrt Anthoina Huberta v roce 2019 a Dilana van t Hoffa v roce 2023, ke kterým došlo za podobných podmínek v rychlé pasáži Eau Rouge a Raidillon. List upozornil, že Formule 1 stále hledá rovnováhu mezi bezpečností a atraktivitou.

Nizozemský deník De Telegraaf se soustředil na špatnou formu Mercedesu. Označil belgický víkend za nejhorší výkon sezony a informoval, že vedení týmu plánuje interní poradu před Velkou cenou Maďarska. Zatímco George Russell dojel šestý, Kimi Antonelli až šestnáctý. Přitom ještě na začátku sezony tým pravidelně sbíral pódiová umístění.

Jiný přístup zvolil japonský list The Japan Times, který vyzdvihl psychickou odolnost vítěze. Piastri se podle deníku dokázal po sobotní frustraci ze ztracené pole position zvednout a přetavit zklamání ve vítězství. „Včera jsem byl naštvaný sám na sebe, ale druhé místo na startu nakonec nebylo tak špatné,“ uvedl australský jezdec.

Německý BILD spojil dění ve Spa s budoucností Maxe Verstappena. Informoval, že vypršela klauzule v jeho smlouvě, která by mu umožnila odejít z Red Bullu, pokud by nebyl mezi prvními třemi v šampionátu do letní přestávky. Verstappen má ale nad čtvrtým Russellem náskok 28 bodů a možnost přestupu do Mercedesu tak zatím padá. Ironicky z toho krátkodobě těží právě Russell, s nímž je Verstappen nejvíce spojován.

Velká cena Belgie tak byla víc než jen další závod. Nabídla nejen boj o vítězství, ale i zrcadlo aktuálních témat sezony – od bezpečnostních otázek přes výkonnostní propady až po spekulace o budoucnosti největších jmen v šampionátu.