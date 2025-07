Souboj o titul se přiostřuje: Martin Brundle radí Landu Norrisovi, jak porazit Oscara Piastriho

Martin Brundle nastínil, co bude klíčové pro Landa Norrise, má-li v letošní sezóně porazit týmového kolegu Oscara Piastriho. Podle bývalého pilota F1 musí Norris ve zbytku šampionátu potvrdit svou zkušenost, jezdeckou vyzrálost a pravidelně přivážet silné výsledky, pokud si chce udržet pozici jedničky v týmu McLaren.

Martin Brundle, bývalý jezdec Formule 1 a dnes uznávaný expert, rozebral šance Landa Norrise na zisk letošního titulu. Ve svém sloupku pro Sky Sports F1 upozornil, že pokud chce britský jezdec v nabitém souboji o mistrovskou korunu porazit týmového kolegu Oscara Piastriho, bude muset ve zbytku sezony jezdit na hranici svých možností a to s maximální konzistencí.

Norris a Piastri, oba stále čekající na svůj první titul mistra světa, svádějí v barvách McLarenu mimořádně těsný interní souboj. Po Velké ceně Belgie, která uzavřela první část sezony, vede australský jezdec o 16 bodů a právě on se aktuálně jeví jako favorit. Brundle ovšem upozorňuje, že rozhodující budou drobnosti – výkonnostní stabilita, práce s tlakem i schopnost vyvarovat se chyb.

Klíčovým bodem zůstává výkon v Belgii, kde Norris startoval z pole position, ale po sérii jezdeckých chyb a nevýhodné strategie nedokázal svou výchozí pozici proměnit ve vítězství. Piastri naopak využil příležitosti naplno a svým šestým triumfem v sezoně odskočil. Tato Grand Prix tak podle Brundlea mohla být zlomovým momentem v boji o titul.

Brundle oceňuje Norrisovu rychlost a tvrdí, že když vše sedne, je Brit možná o kousek rychlejší než jeho týmový kolega. Jenže rychlost podle něj letos nestačí. Piastri si podle něj drží psychickou stabilitu, je přesnější v soubojích a výrazně méně chybuje. A právě tato kombinace z něj činí mimořádně silného kandidáta na titul ve zbývajících deseti závodech.

„Lando bude potřebovat absolutně všechno, co v sobě má, a to v každé jediné velké ceně,“ zdůraznil Brundle. Připomněl také, že v historii F1 jsme mnohokrát viděli dva rivaly ve vrcholu sezony přepnout na další stupeň a posunout hranice toho, co považujeme za možné. Bude zajímavé sledovat, zda k tomu dojde i mezi těmito dvěma mladými talenty, zvlášť s ohledem na blížící se tři sprinty.

Souboj mezi Norrisem a Piastrim tak slibuje napínavé finále. Brundle věří, že duel dvou jezdců jedné stáje by mohl vyvrcholit ve stylu legendárních rivalit minulosti. Zatímco Norris bude muset předvádět své absolutní maximum bez jediného zaváhání, Piastri má na své straně výhodu v podobě chladné hlavy a precizního přístupu. Rozhodne se až v posledních kolech sezony a možná i v posledním kole posledního závodu.