Helmut Marko oficiálně potvrdil vyjádření Maxe Verstappena

Helmut Marko oficiálně potvrdil, že Max Verstappen bude i v sezóně 2026 pokračovat jako jezdec tohoto týmu, který to již sdělil po Velké ceně Belgie. Tato zpráva přichází v době, kdy ve Formuli 1 nastávají rozsáhlé změny pravidel, které by mohly výrazně ovlivnit pořadí na startovním roštu. Marko tak ukončil spekulace o možném Verstappenově přestupu k Mercedesu, jež se během léta opět objevily, informuje PlanetF1.

Rumory o tom, že by Verstappen mohl aktivovat výstupní klauzuli ve své smlouvě a odejít k Mercedesu, se objevily po komentářích George Russella. Ten uvedl, že probíhají jednání mezi ním, Mercedesem a Verstappenem, která by mohla ovlivnit jeho vlastní smluvní situaci. Nicméně, jak Marko jasně uvedl, Verstappen zůstává u Red Bullu minimálně do roku 2026 a spekulace by měly skončit.

Situace na trhu jezdců však zůstává nejasná u některých dalších pilotů. Ani George Russell, ani jeho nováček v týmu Mercedes Kimi Antonelli zatím nemají smlouvy na sezónu 2026, což dává prostor dalším možným změnám. Podle informací z belgického Grand Prix by ale obě strany měly brzy potvrdit pokračování spolupráce.

Verstappenova smlouva je platná až do konce roku 2028, přičemž obsahuje klauzuli, která mohla být aktivována, pokud by po maďarském závodě skončil v šampionátu na čtvrtém místě nebo horším. Tento scénář se však neuskutečnil, protože Russell, který je momentálně čtvrtý, za Verstappenem výrazně zaostává.

Zásadní změny přinese rok 2026, kdy vstoupí v platnost nová pravidla týkající se podvozků a motorů. Bude to první větší změna motorové formule od roku 2014, která tehdy znamenala začátek dlouhé dominance Mercedesu. Red Bull navíc od příští sezóny začne vyrábět vlastní motory ve spolupráci s Fordem, což je pro tým velká výzva i příležitost.

Christian Horner, bývalý šéf Red Bullu, nedávno uvedl, že je těžké garantovat, jak si který tým povede v nové éře Formule 1. Pořadí sil na startovním roštu může být zcela jiné než doposud, což přináší do hry mnoho otázek. Verstappen je přitom podle Hornera nejžádanějším a nejlepším jezdcem současnosti a od roku 2027 bude mít na výběr z nabídky většiny týmů.

Sám Verstappen opakovaně zdůraznil, že by rád zakončil kariéru v barvách Red Bullu, se kterým chce dosáhnout dalších vítězství a titulů. Pro Red Bull je proto nyní klíčové ukázat, že jejich vývoj a směřování v nové éře Formule 1 je správné, aby byl Verstappen motivován setrvat v týmu i dlouhodobě. V tuto chvíli tedy potvrzení jeho setrvání pro rok 2026 znamená nejen jistotu, ale i výzvu do budoucna.