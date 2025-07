Williams uznává chybu: James Vowles se omluvil Sainzovi

Šéf týmu Williams James Vowles se po Velké ceně Belgie veřejně omluvil Carlosi Sainzovi za nevydařený pitstop, který přispěl k jeho slabému výsledku v hlavním závodě na trati Spa-Francorchamps. Zatímco Španěl dokončil nedělní klání až na 18. místě, jeho týmový kolega Alex Albon si dojel pro cenné body za šesté místo.

V debriefingovém videu Vowles zhodnotil víkend jako silný pro celý tým, zejména díky sobotnímu sprintu, v němž Sainz obsadil solidní šestou příčku. Albon pak podle jeho slov odjel v hlavním závodě bezchybný výkon a dokázal si poradit i s tlakem Lewise Hamiltona.

V případě Sainze se však tým rozhodl pro strategické riziko. Williams se společně s několika dalšími týmy vydal cestou vyššího přítlaku v očekávání delších dešťových podmínek. Ty ale přišly jen na přibližně deset kol, a kvůli tomu vůz ztrácel rychlost na suchu. Nebyl to správný tah, ale z hlediska pozice, ze které jsme startovali, to bylo rozhodnutí s cílem získat nové poznatky a případnou výhodu později v závodě, uvedl Vowles.

Kromě zvolené strategie ovšem Sainze výrazně zbrzdil i samotný pitstop, který tým označil za nedostatečný. Jeho zastávka v boxech byla slabá a za to se Carlosovi omlouvám. Je to něco, co musíme napravit a zajistit, že v průběhu sezony budeme fungovat na maximální úrovni, dodal šéf Williamsu.

Navzdory neúspěchu jednoho z jezdců si britská stáj udržuje pozitivní náladu. Vowles zdůraznil, že současný balíček monopostu funguje dobře a výkon vozu se po slabších víkendech opět zvedl. Williams tak se 70 body drží páté místo v Poháru konstruktérů s náskokem 27 bodů na šestý Sauber.

Další příležitost navázat na úspěch bude mít tým už brzy. Šampionát Formule 1 se přesouvá do Maďarska, kde se od 1. do 3. srpna uskuteční Velká cena Maďarska na technické trati Hungaroring.