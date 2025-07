Nico Rosberg varuje Russella: Toto Wolff může během smluvního vyjednávání zmizet

Nico Rosberg varoval George Russella, že při vyjednávání o nové smlouvě s týmem Mercedes může zažít situaci, kdy šéf týmu Toto Wolff na nějaký čas zmizí a nebude dostupný. Rosberg vysvětluje, že Wolff často během jednání na chvíli „zmizí“, aby tím posílil svou vyjednávací pozici. Pro pilota to může být frustrující, protože Russell by rád měl smlouvu co nejdříve vyřešenou a jasnou.

Rusellova smlouva končí na konci roku 2025 a Brit touží po víceletém kontraktu, který by mu zajistil stabilitu a jistotu na delší dobu. Nejistota kolem jeho budoucnosti vzrostla kvůli spekulacím, že Wolff se snaží přetáhnout Maxe Verstappena z Red Bullu, kterému podle smlouvy hrozí opustit tým v roce 2026, pokud by nebyl v první trojce šampionátu. To se však pravděpodobně nestane, protože Verstappen má výrazný náskok.

Helmut Marko potvrdil pro RTL, že Verstappen zůstane v Red Bullu minimálně do roku 2026, což naznačuje, že Wolff svůj zájem o přestup čtyřnásobného mistra světa do Mercedesu zatím odložil. Tato situace otevírá možnost prodloužení smlouvy nejen pro George Russella, ale i pro jeho týmového kolegu Kimiho Antonelliho, kteří by tak měli zůstat u Mercedesu i v příští sezóně.

Rosberg, který s Wolffem v minulosti několikrát podepisoval smlouvy, zdůraznil, že je pro Russella důležité být připraven na delší proces, protože Wolffova „zmizení“ jsou součástí jeho vyjednávací strategie. Na druhou stranu nyní, když je budoucnost Verstappena jasná, by se jednání mohla zrychlit a tým by měl dát jasné signály co nejdříve.

Podle Rosberga je nyní na Mercedesu, jak rychle potvrdí budoucnost Russella a Antonelliho. „Musí jednat rychle, pokud chtějí potvrdit George jako svou první volbu,“ uvedl bývalý mistr světa a dodal, že potvrzení druhého pilota může chvíli trvat. Celá situace je nyní napjatá, ale jasnost ohledně Verstappena pomáhá všem stranám lépe plánovat.

Celkově Rosbergova výstraha odhaluje, jak náročné může být vyjednávání v zákulisí špičkového motorsportu, kde nejsou rozhodnutí jen o penězích a výkonech, ale i o taktických hrách a psychologii. Pro Russella jde o klíčové období, které může rozhodnout o jeho kariéře na dalších několik let.