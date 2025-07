Gabriel Bortoleto zvládl Spa na hraně možností: Nico Hülkenberg s odhodláním míří pro body v Maďarsku

Gabriel Bortoleto a Nico Hülkenberg z týmu Kick Sauber se při Velké ceně Belgie drželi ve středu startovního pole. Bortoleto se probojoval až do třetí části kvalifikace, zatímco Hülkenberg startoval mimo první desítku, ale v průběhu závodu se dokázal přiblížit bodovaným příčkám. Oba jezdci využili proměnlivého počasí a zvolené strategie, která jim nabídla šanci na zisk bodů.

Bortoleto během závodu těžil z lepší práce s pneumatikami. Po zastávkách v boxech mu tým umožnil dostat se před Hülkenberga a mladý Brazilec si následně pohlídal tempo na středně tvrdé směsi. Výsledkem bylo solidní deváté místo a jeho druhý bodovaný výsledek ze tří posledních závodů. „Cítím, že jsme z vozu vytěžili maximum. V takových podmínkách nikdy nevíte, co se stane, ale deváté místo odpovídá našim možnostem,“ zhodnotil pro F1.com.

Bortoleto přiznal, že ho motivuje touha po dalším zlepšení. „Lawson byl o něco rychlejší a osmé místo si zasloužil. Ale já jsem spokojený s tím, co jsem odvedl. Samozřejmě vždycky chci víc, ale i tak musíme být vděční,“ dodal jezdec, který se v této sezóně čím dál více prosazuje v náročném prostředí F1.

Nico Hülkenberg, který se do Spa vydal povzbuzený senzačním pódiem ze Silverstonu, měl tentokrát méně štěstí. I on se držel v první desítce, avšak problémy s opotřebením pneumatik ho přinutily k druhé zastávce. Navzdory snaze o návrat v závěrečných kolech skončil dvanáctý, těsně mimo bodované pozice. „Učili jsme se a udělali jsme pokrok, ale samozřejmě bez výsledku je to zklamání,“ poznamenal.

Pozitivní však zůstává týmový výsledek. Díky bodům Bortoleta si Kick Sauber udržel kontakt s konkurencí ve Středopolí Poháru konstruktérů. „Gabi získal body a to je důležité pro tým. Ukázali jsme, že se v této skupině soupeřů dokážeme držet,“ řekl Hülkenberg, který ocenil i týmovou spolupráci.

Příští zastávka v Maďarsku by podle Hülkenberga mohla být pro Kick Sauber příznivější. Hungaroring se svou technickou náročností, množstvím zatáček a abrazivním asfaltem by měl vozu C45 více sedět. „Těším se na příští víkend. Věřím, že na okruhu, který nám lépe sedí, budeme mít šanci na lepší výsledek,“ uzavřel odhodlaně.