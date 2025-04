Croft čelí hněvu fanoušků Maxe Verstappena. A dostal vzkaz: „Drž se komentování,“

Max Verstappen musel během Velké ceny Saúdské Arábie zkrotit svou frustraci. Za incident s Oscarem Piastrim v první zatáčce, při kterém vyjel mimo trať a získal výhodu, obdržel jezdec Red Bullu pětisekundovou penalizaci.

Verstappen a tým Red Bull s trestem nesouhlasili, nicméně čtyřnásobný mistr světa po závodě odmítl veřejně komentovat situaci, aby předešel možným problémům.

Podobnou zdrženlivost projevil už dříve, například po Velké ceně Singapuru, kde mu za nevhodné komentáře hrozily sankce. Verstappen se tehdy novinářům vyhýbal a organizoval vlastní neformální setkání v paddocku.

Komentátor David Croft připomněl, jak silně Verstappenovi fanoušci reagovali, když se v minulosti na tiskových konferencích ptal na spekulace o možném odchodu Holanďana z Red Bullu, které rozvířil poradce stáje Helmut Marko.

Komentátor David Croft se v rozhovoru pro The Times podělil o zkušenost s Maxem Verstappenem, která vyvolala reakce fanoušků. Když se Croft na tiskové konferenci zeptal na poznámky Helmuta Marka o možném odchodu Verstappena z Red Bullu, jezdec reagoval s nadhledem: „Soustřeďte se na komentování.“ Croft přiznal, že to očekával, a naznačil, že Verstappen si dělal legraci.

„Max a já máme opravdu dobrý vztah. Nikdy jsme se o ničem nehádali, nikdy mě neupozornil, že by se mu něco nelíbilo,“ vysvětlil Croft. Přesto se však dostal do střetu s některými fanoušky, kteří jej na sociálních sítích obvinili za položenou otázku.

„To je moje práce. Lidé si vyberou, na co útočit,“ uvedl Croft. Navzdory negativním reakcím fanoušků dodal, že jej to neodradí a bude nadále pokládat otázky: „Na sociálních sítích musíte mít kůži nosorožce.“

V komentátorské lóži během Velké ceny Abú Zabí 2021 zažil David Croft jeden z nejikoničtějších okamžiků ve Formuli 1, když Max Verstappen v posledním kole porazil Lewise Hamiltona a získal svůj první titul mistra světa.

Croft vzpomínal na tento adrenalinový zážitek, když musel komentovat rozhodující moment, o kterém věděl, že se bude znovu a znovu přehrávat. "Byl to okamžik, kdy jsme vyhráli cenu Bafta, ale na konci jsem musel pronést větu, kterou si budou pamatovat," řekl.

Croft dodal, že i když tento zážitek považuje za velkou čest, nikdy se necítí jako superstar. "Jsem jen hlasem pro lidi v neděli odpoledne," dodal. V roce 2021 byl šampionát jezdců napínavý až do posledního závodu, kdy Verstappen nakonec přetáhl titul z Hamiltonových rukou.

Verstappen se však i nadále soustředí na aktuální sezónu 2025 a neřeší svou budoucnost u Red Bullu, i když jeho možné přestupy jsou častým tématem diskusí.