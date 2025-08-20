Ollie Bearman popisuje zlom sezony: Našel jsem své sebevědomí

Mladý jezdec Haasu tvrdí, že úpravy vozu VF-25 během Velké ceny Británie výrazně posílily jeho sebevědomí za volantem F1. Podle něj mu nové technické vylepšení umožnilo lépe ovládat vůz a cítit se jistěji při náročných manévrech na trati.
Oliver Bearman, nováček v týmu Haas, je nadšený z výrazného posunu svého sebevědomí po nedávném upgradu vozu VF-25 na Britské Grand Prix v červenci. „Je to šílené, jak moc se moje důvěra změnila od té doby, co jsme přinesli upgrade do Silverstone,“ přiznává Bearman. Americký tým upravil podvozek a boční vstupy vozu, což se projevilo okamžitě a Bearman zajel své nejlepší kvalifikační umístění sezony, osmé místo.
Bearman sice v závodě ve Velké Británii dojel až jedenáctý, protože dostal penalizaci za ignorování červených vlajek v tréninku, ale hned o týden později v Belgii ukončil dlouhou sérii závodů bez bodů. „Od té doby mám opravdu skvělý pocit a dokázal jsem ho zopakovat, což je neuvěřitelné,“ řekl dvacetiletý pilot. Ve sprintu obsadil sedmé místo, a i když v hlavním závodě ztratil šanci na body kvůli technickým potížím a taktice, ukázal, že má rychlost.
Bearman pokračoval v solidní formě i v Maďarsku, kde překonal ve kvalifikaci zkušeného týmového kolegu Estebana Ocona, ale mechanická porucha ukončila jeho závod. Přesto je zřejmé, že poslední tři víkendy znamenaly výrazný posun po náročném začátku sezony, kdy se nacházel na chvostu startovního pole. „Nenašel jsem své sebevědomí, dokud jsme nepřinesli upgrade do Silverstone,“ zdůrazňuje.
Nováček je nyní optimistický, co může dokázat v posledních deseti závodech sezony. „Je to auto, ve kterém se cítím naprosto pohodlně. Samozřejmě jsem se snažil cítit co nejlépe i v předchozím voze, ale bylo těžké najít rovnováhu. Teď se nám to podařilo a myslím, že s tímto vozem můžeme udělat hodně,“ vysvětluje Bearman.
Cíl pro zbytek sezony je jasný. Pokračovat v pozitivní dynamice a pomoci devátému týmu Haas v těsném boji uprostřed pole. „Doufám, že dokážeme zopakovat pocit, který jsem měl v předchozích dvou závodech. V kvalifikaci i závodě se vyskytly drobné nedostatky: ve Silverstone jsem měl penalizaci, v Spa jsme promarnili příležitosti. Ale auto má jasně rychlost a velký potenciál. Krok za krokem se zlepšíme a věřím, že dokážeme získat solidní body ve druhé polovině sezony,“ uzavírá Bearman.
Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.
Valtteri Bottas je blízko návratu do Formule 1, když se podle zpráv dohodl na spolupráci s Cadillacem. Americká značka plánuje vstup do šampionátu v roce 2026 a zkušený Fin by měl být jedním z klíčových jezdců projektu.
Toto Wolff čelí kritice ohledně svého přístupu k jednáním s jezdci, kdy prý někdy na chvíli zmizí. On sám ale trvá na tom, že vždy jedná spravedlivě a snaží se vcítit do druhé strany.
Šéf McLarenu Andrea Stella pochválil úsilí celého týmu a přiznal, že ho překvapila jejich dosavadní dominance v sezoně 2025.
Spekuluje se, že Gabriel Bortoleto ze Sauberu by mohl v budoucnu nahradit Lewise Hamiltona ve Ferrari. Mladý Brazilec předvádí stabilní výkony a představuje pro Scuderii zajímavou investici do budoucí generace jezdců.
Charles Leclerc byl první z tří bratrů, který usedl do vozu F1, a nyní si stejný sen splnil i jeho nejstarší bratr Lorenzo, jenž byl zároveň blízkým přítelem Julese Bianchiho.
Ferrari i Red Bull letos čelí vlně spekulací, zatímco McLaren se jim dokázal vyhnout. Podle Frédérica Vasseura je právě tato schopnost klíčovou silou britského týmu.
Lando Norris varoval, že nahrazení DRS aktivní aerodynamikou by mohlo ubrat závodům na autentičnosti. Zdůraznil, že Formule 1 by měla zůstat skutečným sportem a neměla by působit uměle či předem nalinkovaně.
Ralf Schumacher doporučil Lawrenceovi Strollovi, aby zvážil nahrazení svého syna Lance, pokud chce Aston Martin bojovat o špičkové pozice ve Formuli 1. Podle něj by osobní vazby neměly stát v cestě sportovnímu úspěchu týmu.
Alex Albon označil sezónu 2025 za svou nejlepší v kariéře F1, přičemž vyzdvihl svou konkurenceschopnost a zkušenosti získané během čtyř let ve Williamsu.
George Russell naznačil, že jednání o nové smlouvě s Mercedesem nemusí spěchat, přičemž jeho budoucnost po sezoně 2025 zůstává otevřená. Britský jezdec dodal, že chce pečlivě zvážit všechny možnosti, než učiní konečné rozhodnutí, a tým i on si dají čas, aby našli nejlepší řešení.