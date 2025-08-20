Toto Wolff se postavil proti tvrzení Nica Rosberga uprostřed smluvní nejistoty George Russella

Toto Wolff čelí kritice ohledně svého přístupu k jednáním s jezdci, kdy prý někdy na chvíli zmizí. On sám ale trvá na tom, že vždy jedná spravedlivě a snaží se vcítit do druhé strany.
Toto Wolff, šéf a generální ředitel Mercedesu, prokázal, že jeho styl vyjednávání s jezdci je velmi proměnlivý. Některé kontrakty probíhají neformálně a téměř přátelsky, jiné jsou podle bývalých jezdců náročné a někdy až tvrdé.
Při prodloužení smlouvy s Lewisem Hamiltonem po roce 2016 Wolff ukázal svůj přátelský přístup. „Byli jsme v mé kuchyni. Řekl jsem mu, že i když se občas s Susie neshodneme, nikdy by mě nenapadlo se rozvést, a pak dodal: ‚A stejně je to s tebou, Lewis.‘“uvedl Wolff pro The Times.
„Nechci rozvod. Jsi nejlepší jezdec. Chci, abys zůstal v našem autě a chceme ti poskytnout to nejlepší možné auto,“ dodal. Po několika hodinách diskuse podle Wolffa dospěli k úplně novému vzájemnému porozumění a dohodě.
Naproti tomu Nico Rosberg, který závodil za Mercedes od roku 2010 do 2016, popsal Wolffův styl při některých vyjednáváních jako náročný. „Toto je hrozný při jednáních. Jeho taktika je zmizet,“ uvedl Rosberg pro Sky F1. Podle něj to nyní zažívá i George Russell: „Snaží se ho zastihnout, ale Toto zmizí.“
Wolff sám odmítá, že by se uchyloval k psychologickým hrám. „Ne, myslím, že jsem spravedlivý. Snažím se vždy vcítit do druhé osoby. Přemýšlím, co bych chtěl dosáhnout, kdybych byl na jeho místě, a co je spravedlivé. Pak se snažím najít správnou rovnováhu,“ vysvětlil pro formula.hu.
Vyjednávání s přáteli je podle Wolffa složitější. „Je vždy těžké vyjednávat s někým, kdo je váš spojenec. Někdo, jehož cíle jsou velmi blízko těm vašim,“ řekl. S Hamiltonem měli období, kdy byli nejlepší přátelé, což kontrakty výrazně komplikovalo.
I přes všechny obtíže Wolff zdůrazňuje, že cílem je udržet rovnováhu mezi udržením vztahu a náročným vyjednáváním. Ačkoliv George Russell dosud nebyl oficiálně potvrzen na sezónu 2026, podle informací PlanetF1.com je jeho pokračování v Mercedesu téměř jisté.
