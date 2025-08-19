Alex Albon reflektuje úspěchy: První část sezóny plná bodů a výkonů

Alex Albon označil sezónu 2025 za svou nejlepší v kariéře F1, přičemž vyzdvihl svou konkurenceschopnost a zkušenosti získané během čtyř let ve Williamsu.
Alexander Albon začal svou kariéru ve F1 v roce 2019 u týmu Toro Rosso, dnes Racing Bulls. Během sezóny ukázal velký talent a byl povýšen do Red Bullu, kde závodil po boku Maxe Verstappena. „V osmi z devíti závodů se mi podařilo skončit v první šestce,“ vzpomíná Albon na své tehdejší úspěchy.
Rok 2020 však přinesl mnohem větší výzvy. Albon skončil sedmý v poháru jezdců se 105 body, o 109 bodů za svým týmovým kolegou, který obsadil třetí místo. Výsledek vedl k jeho demisi z Red Bullu a přechodu na pozici testovacího a rezervního jezdce.
Po roce mimo závodní pole se vrátil v roce 2022 do F1 jako jezdec Williamsu, kde nahradil George Russella. Od té doby postupně získával zkušenosti a zlepšoval své výsledky, čímž si vybudoval stabilní postavení ve středním poli.
Sezóna 2025 pokračuje pro Thajce vzestupně. Díky lepšímu výkonu Williamsu zaznamenal tři pátá místa v Austrálii, Miami a Imole a momentálně je osmý v poháru jezdců se 54 body, jen deset bodů za Kimim Antonellim z Mercedesu. „Řekl bych, že ano, zatím je to moje nejlepší sezóna. Uvidíme, jak dopadne druhá polovina roku, ale cítím, že jezdím dobře,“ komentoval Albon před GP Maďarska.
Albon vyzdvihl, že základem jeho úspěchu je kombinace konzistence a kvalitního auta. „Cítím, že jsem byl konzistentní, využíval každou příležitost a nedělal chyby, což je vždy dobré znamení. Navíc mám auto, které mi umožňuje sbírat body. Dříve to tak samozřejmé nebylo,“ uvedl.
Ke svému týmu Williams pak přidal pochvalu pro všechny členy. „Jsem opravdu hrdý na všechny. Udělali jsme obrovský krok kupředu a výsledky to potvrzují. Dokázali jsme optimalizovat téměř každý závod, který jsme dokončili, a letos vše funguje tak, že téměř pokaždé bodujeme,“ dodal.
