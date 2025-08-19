Alex Albon reflektuje úspěchy: První část sezóny plná bodů a výkonů

Alex Albon ve Williamsu.
Alex Albon ve Williamsu., foto: Williams F1 Team
Michael Zelinka DNES 13:43
Sdílej:

Alex Albon označil sezónu 2025 za svou nejlepší v kariéře F1, přičemž vyzdvihl svou konkurenceschopnost a zkušenosti získané během čtyř let ve Williamsu.

Alexander Albon začal svou kariéru ve F1 v roce 2019 u týmu Toro Rosso, dnes Racing Bulls. Během sezóny ukázal velký talent a byl povýšen do Red Bullu, kde závodil po boku Maxe Verstappena. „V osmi z devíti závodů se mi podařilo skončit v první šestce,“ vzpomíná Albon na své tehdejší úspěchy.

Rok 2020 však přinesl mnohem větší výzvy. Albon skončil sedmý v poháru jezdců se 105 body, o 109 bodů za svým týmovým kolegou, který obsadil třetí místo. Výsledek vedl k jeho demisi z Red Bullu a přechodu na pozici testovacího a rezervního jezdce.

Po roce mimo závodní pole se vrátil v roce 2022 do F1 jako jezdec Williamsu, kde nahradil George Russella. Od té doby postupně získával zkušenosti a zlepšoval své výsledky, čímž si vybudoval stabilní postavení ve středním poli.

George Russell v Maďarsku získal třetí místo

George Russell o smlouvě s Mercedesem: Zaplatil bych, abych byl šampionem

Sezóna 2025 pokračuje pro Thajce vzestupně. Díky lepšímu výkonu Williamsu zaznamenal tři pátá místa v Austrálii, Miami a Imole a momentálně je osmý v poháru jezdců se 54 body, jen deset bodů za Kimim Antonellim z Mercedesu. „Řekl bych, že ano, zatím je to moje nejlepší sezóna. Uvidíme, jak dopadne druhá polovina roku, ale cítím, že jezdím dobře,“ komentoval Albon před GP Maďarska.

Albon vyzdvihl, že základem jeho úspěchu je kombinace konzistence a kvalitního auta. „Cítím, že jsem byl konzistentní, využíval každou příležitost a nedělal chyby, což je vždy dobré znamení. Navíc mám auto, které mi umožňuje sbírat body. Dříve to tak samozřejmé nebylo,“ uvedl.

Ke svému týmu Williams pak přidal pochvalu pro všechny členy. „Jsem opravdu hrdý na všechny. Udělali jsme obrovský krok kupředu a výsledky to potvrzují. Dokázali jsme optimalizovat téměř každý závod, který jsme dokončili, a letos vše funguje tak, že téměř pokaždé bodujeme,“ dodal.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Alexander Albon Williams
Stalo se
Novinky
Lance Stroll v Saúdské Arábii

Aston Martin pod palbou: Ralf Schumacher nekompromisní vůči Lanci Strollovi

Ralf Schumacher doporučil Lawrenceovi Strollovi, aby zvážil nahrazení svého syna Lance, pokud chce Aston Martin bojovat o špičkové pozice ve Formuli 1. Podle něj by osobní vazby neměly stát v cestě sportovnímu úspěchu týmu.

Novinky
Alex Albon ve Williamsu.

Alex Albon reflektuje úspěchy: První část sezóny plná bodů a výkonů

Alex Albon označil sezónu 2025 za svou nejlepší v kariéře F1, přičemž vyzdvihl svou konkurenceschopnost a zkušenosti získané během čtyř let ve Williamsu.

Novinky
George Russell v Maďarsku získal třetí místo

George Russell o smlouvě s Mercedesem: Zaplatil bych, abych byl šampionem

George Russell naznačil, že jednání o nové smlouvě s Mercedesem nemusí spěchat, přičemž jeho budoucnost po sezoně 2025 zůstává otevřená. Britský jezdec dodal, že chce pečlivě zvážit všechny možnosti, než učiní konečné rozhodnutí, a tým i on si dají čas, aby našli nejlepší řešení.

Novinky
Kimi Antonelli

Toto Wolff nechce opakovat stejnou chybu: Kimi Antonelli je jeho naděje

Alex Jacques z F1 TV tvrdí, že Toto Wolff stále cítí následky, když před deseti lety přišel o Maxe Verstappena. Podle Jacquese ho tato zkušenost motivovala k tomu, aby dal Kimimu Antonellimu příležitost debutovat ve Formuli 1 hned v jeho první sezóně.

Novinky
Max Verstappen

Helmut Marko o situaci v Red Bullu: Vše závisí na roce 2026

Helmut Marko označil rozhodnutí Maxe Verstappena zůstat u Red Bullu za logické, protože v době nejistoty před rokem 2026 je stabilita tou nejbezpečnější volbou. Verstappen sám zdůraznil, že se soustředí na nové regule a chce s týmem zůstat konkurenceschopný od samého začátku.

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri na podiu v Rakousku

David Coulthard: Varuje před vztahy Landa Norrise a Oscara Piastriho

David Coulthard upozornil, že rivalita mezi týmovými kolegy může posouvat jezdce vpřed, ale zároveň ohrožovat spolupráci a výsledky týmu. Podle něj nejlepší jezdci dokážou soupeřit naplno, aniž by si zbytečně komplikovali práci navzájem.

Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Carlos Sainz otevřeně o své budoucnosti ve Williamsu: Byla to správná volba

Carlos Sainz je přesvědčený, že jeho přestup z Ferrari do Williamsu pro sezonu 2025 byl správný, ačkoli start u nového týmu byl náročný.
Novinky
Yuki Tsunoda v Belgii

Budoucnost YukihoTsunody stále nejasná: Sestava Red Bullu je tajemstvím

Helmut Marko z Red Bullu potvrdil, že budoucnost Yukiho Tsunody pro sezonu 2026 zatím není jasná a konečné rozhodnutí ohledně jeho místa v týmu padne až po letní přestávce, přičemž vedení pečlivě zvažuje všechny možnosti.
Novinky
Oscar Piastri

Domácí nadšení v Melbourne: Oscar Piastri odhaluje speciální překvapení pro fanoušky

Oscar Piastri, mladý talent McLarenu, se dočká v roce 2026 vlastního vyhlídkového ochozu na hlavní rovince okruhu Albert Park. Tým tak chce oslavit jeho rostoucí význam a poskytnout fanouškům jedinečný zážitek sledovat jeho závody z bezprostřední blízkosti.
Novinky
Lewis Hamilton v Barceloně

Ralf Schumacher ostře kritizuje Lewise Hamiltona: Divadlo nikomu nepomáhá

Ralf Schumacher kritizoval Lewisa Hamiltona za „divadelní“ gesta na okruhu. Podle něj se Hamilton pomalu adaptuje na podmínky ve Ferrari.
Novinky
Max Verstappen v Kanadě

Max Verstappen čelí výzvě: Red Bull zatím ztrácí tempo, mistr světa se učí v boji

Max Verstappen přijímá pokles formy Red Bullu a soustředí se na učení s aktuálním vozem. Jeho cílem je být připraven na technické změny v roce 2026.

Novinky
Lando Norris slaví vítězství v Maďarsku 2025.

Lando Norris o dětství a snech: Valentino Rossi byl můj hrdina

Na Esports World Cupu v Rijádu zavzpomínal Lando Norris na své dětství plné motorek, které formovalo jeho závodnické schopnosti. Britský pilot McLarenu přiznal, že právě tyto zkušenosti ho naučily odvaze, soustředění a soutěživému duchu, který dnes uplatňuje ve Formuli 1.