Lando Norris: Formule 1 se nesmí změnit v umělou show

Lando Norris varoval, že nahrazení DRS aktivní aerodynamikou by mohlo ubrat závodům na autentičnosti. Zdůraznil, že Formule 1 by měla zůstat skutečným sportem a neměla by působit uměle či předem nalinkovaně.
Formule 1 stojí před největší technickou změnou ve své historii. V roce 2026 vstoupí na scénu zcela nové vozy s kombinací spalovacích motorů a elektrického pohonu v poměru 50:50. Jednou z nejdiskutovanějších novinek je aktivní aerodynamika, která nahradí dobře známý systém DRS. Namísto stisknutí tlačítka pro otevření zadního křídla budou mít jezdci k dispozici dva režimy: „Z mode“ s vyšším přítlakem pro zatáčky a „X mode“ s nižším odporem pro vyšší rychlost na rovinkách.
Právě tato změna však vyvolává obavy u některých jezdců, mezi nimi i Landa Norrise. Britský pilot McLarenu ocenil, že nové předpisy přinášejí čerstvou výzvu, ale zároveň varoval před rizikem ztráty autentičnosti. „Je to jiné. Myslím, že Formula 1, co se týče vrcholu motorsportu a rychlosti, byla v posledních letech na špičce. Když půjdeme do příštího roku, mezery mezi týmy budou větší, ale to nemusí nutně znamenat horší závodění,“ uvedl, informuje PlanetF1.
Norris se ale nechal slyšet, že některé novinky podle něj směřují nesprávným směrem. „Nechci, aby to bylo příliš umělé. Nechci, aby to bylo příliš falešné, příliš naskriptované. To není motorsport a to není to, co mám rád,“ zdůraznil. Podle něj by se Formule 1 měla držet své přirozené podstaty a ne sklouzávat k řešením, která by více připomínala show než sport.
Zároveň upozornil, že nové monoposty nemusí působit tak působivě jako současné generace. „Některé věci budou lepší, ale auta budou pomalejší na rovinkách i v zatáčkách. Nebudou vypadat tak spektakulárně při rychlých kolech. Na konci rovinek ztrácíte rychlost, zpomalujete, takže to nebude vypadat tak cool ani tak speciálně,“ řekl Norris.
Navrhuje proto zaměřit se spíše na posílení baterií nebo jednodušší řešení, která by neztrácela kontakt s klasickým motorsportem. „Pořád jsou věci, které bych si přál od auta víc. Jen více baterie, prostě trochu více normálnosti v tom všem,“ poznamenal. Přesto ale připouští, že nová pravidla představují výzvu, kterou týmy i piloti musí přijmout. „Je to nový začátek pro všechny, a to je na Formuli 1 také vzrušující. Jako jezdci chceme auta, která můžeme prostě řídit,“ dodal.
K uklidnění diskuse přispěl také šéf šampionátu Stefano Domenicali, který apeloval na trpělivost a otevřenost. „Myslím, že je správné nepanikařit. Historie Formule 1 ukazuje, že se věci často vyvinuly jinak, než se původně čekalo. Je potřeba dát čas a teprve pak zvážit případné úpravy,“ řekl. Podle Domenicaliho je nutné první závody nové éry pečlivě sledovat, ale nechat vývoj postupně ukázat, jaké dopady budou změny mít.
