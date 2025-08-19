Aston Martin pod palbou: Ralf Schumacher nekompromisní vůči Lanci Strollovi

Ralf Schumacher doporučil Lawrenceovi Strollovi, aby zvážil nahrazení svého syna Lance, pokud chce Aston Martin bojovat o špičkové pozice ve Formuli 1. Podle něj by osobní vazby neměly stát v cestě sportovnímu úspěchu týmu.
Ralf Schumacher nešetřil kritikou na adresu Lance Strolla. V rozhovoru pro německý Bild otevřeně řekl, že pokud chce majitel Aston Martinu Lawrence Stroll, aby jeho tým dosahoval úspěchů, „musí propustit svého syna“. Schumacher srovnal Lance s jeho týmovým kolegou a dvojnásobným šampionem Fernandem Alonsem a upozornil především na jejich rozdíly v kvalifikacích.
„Pokud opravdu chce být světovým šampionem, musí propustit svého syna,“ uvedl Schumacher. „Lanceovo 0-27 v kvalifikacích proti Alonsovi mluví samo za sebe. Otec musí rozhodnout: emoce nebo úspěch. Pokud to myslí vážně, bude muset pro sezónu 2026 kompletně přehodnotit sestavu jezdců. Myslím, že to ví, ale rozhodnutí je pro něj těžké.“
Přestože mají oba jezdci v hodnocení stejně bodů, Stroll zatím těžil z menších problémů s spolehlivostí. Španělský jezdec nezaznamenal žádné odstoupení, zatímco Stroll měl tři DNF, z toho dvě kvůli technickým závadám.
Rok 2026 bude pro tým ze Silverstone klíčový. S významnými investicemi do infrastruktury a Adrianem Neweyem odpovědným za design nového vozu se tým snaží posunout z pozice středu pole do popředí. Letos však výkonnost zatím znepokojuje, dokonce i Stroll sám přiznal během Velké ceny Británie, že jeho auto je „nejhorší kousek sraček, jaký jsem kdy řídil“.
Pozitivní signál přišel na Velké ceně Maďarska, kdy tým zaznamenal nejlepší víkend sezóny po upgradu předního křídla. „Je to překvapení, určitě je to příjemné překvapení,“ řekl Alonso. „Dobré je, že jsme byli konkurenceschopní a rychlí, ale znepokojující je, že přesně nevíme proč. Tento týden v továrně musíme analyzovat rozdíly mezi Spa a Maďarskem, mezi vozem, nastavením i aerodynamickými prvky. Pokud nám nové přední křídlo dává tolik výkonu, je to velmi dobrá zpráva, ale teď je potřeba tomu přijít na kloub.“
Schumacherova kritika tak nejen vyvolává otázky kolem Lance Strolla, ale také podtrhuje tlak, kterému čelí rodinné týmy, kde osobní vztahy mohou stát v cestě sportovnímu úspěchu.
