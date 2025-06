Premiéra filmu F1 s Bradem Pittem v New Yorku: Ale kde je Max Verstappen?

V New Yorku se v pondělí večer uskutečnila slavnostní premiéra dlouho očekávaného filmu F1: The Movie. Na červený koberec dorazily desítky jezdců a osobností ze světa motorsportu – až na jednu výjimku. Trojnásobný šampion Max Verstappen se premiéry záměrně nezúčastnil. Místo světel reflektorů si zvolil klidné chvíle s novorozenou dcerou Lily.

Oficiální premiéra filmu F1: The Movie se konala v pondělí večer v New Yorku. Akce se účastnili jezdci Formule 1, členové týmů i další osobnosti z motorsportového prostředí. Na slavnostní promítání přiletěli speciálním letem přímo z Kanady, kde se o den dříve jela Velká cena.

Na červeném koberci se objevili například Lando Norris, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Franco Colapinto nebo Isack Hadjar.

Mezi přítomnými nechyběli ani šéfové týmů a mladí jezdci z nižších sérií. Přesto upoutala pozornost absence Maxe Verstappena. Nizozemský šampion účast odmítl a upřednostnil čas se svou rodinou, konkrétně s dcerou Lily, která se narodila teprve nedávno.

Verstappen ignoroval i předchozí soukromé promítání filmu, které se konalo v Monaku. Podobně tehdy chyběl i kanadský jezdec Lance Stroll.

Premiéra v New Yorku odstartovala červeným kobercem ve 22:30 středoevropského času. Film bude uveden do britských kin 25. června a očekává se, že nabídne pohled do zákulisí královské disciplíny motorsportu s hollywoodskou produkcí.

Stylová jízda F1 na červeném koberci. Pitt, Hamilton i piloti zazářili v New Yorku

Večer v duchu vysokých otáček, hollywoodského lesku a špičkové módy. Tak vypadala světová premiéra filmu F1: The Movie, která se v pondělí odehrála v legendární Radio City Music Hall v New Yorku. Slavnostní akce přilákala nejen filmové hvězdy, ale také elitu Formule 1 – a všichni předvedli, že umějí být styloví nejen na trati či před kamerou, ale i na červeném koberci.

Premiéra očekávaného snímku režiséra Josepha Kosinského, kde hlavní roli ztvárnil Brad Pitt, se stala oslavou spojení dvou světů – filmu a motorsportu. Pitt dorazil ve světlém lněném obleku s uvolněným střihem, který podtrhoval jeho ležérní, ale elegantní styl. Herecký kolega Damson Idris, který ve filmu rovněž ztvárnil jednoho z jezdců, vsadil na temně modrý oblek s výraznou strukturou.

Na koberci nechyběli ani skuteční závodníci. Lewis Hamilton, který se na filmu podílel i jako producent, zvolil odvážný outfit v černobílém geometrickém vzoru, který okamžitě poutal pozornost módních kritiků. Mladí jezdci jako Lando Norris nebo Oliver Bearman dorazili v elegantních oblecích klasického střihu, často doplněných teniskami – kombinací, která je mezi závodníky čím dál populárnější.

Stylový večer ukázal, že Formule 1 a móda k sobě patří víc než kdy dřív. Zatímco film F1: The Movie míří do kin už 25. června, světová premiéra v New Yorku naplno ukázala, že spojení vysoké rychlosti a vysoké módy může být dokonalou jízdou i mimo trať.