Fred Vasseur: Klid McLarenu je jejich největší zbraní proti chaosu soupeřů

Ferrari i Red Bull letos čelí vlně spekulací, zatímco McLaren se jim dokázal vyhnout. Podle Frédérica Vasseura je právě tato schopnost klíčovou silou britského týmu.
Ještě před začátkem sezóny 2024 chtělo Ferrari předejít spekulacím, a proto už v zimě oznámilo velkou změnu. Lewis Hamilton po dvanácti letech opustil Mercedes a zamířil do Maranella, kde nahradil Carlose Sainze. „Proto jsem přestup oznámil už před startem sezony,“ vysvětlil šéf týmu Frédéric Vasseur. „Kdybych to udělal až během ročníku, mezi Imolou a Monakem, vyvolalo by to paniku.“
Podle Vasseura bylo zásadní, aby měl Sainz od samého začátku jasno a mohl se na situaci připravit. „Carlos byl od začátku v obraze a mohl to vstřebat ještě před startem sezóny. Díky tomu se mohl plně soustředit na svou práci,“ dodal šéf Ferrari. Tým tak chtěl předejít zbytečnému rozptýlení, které obvykle provází přestupové spekulace ve Formuli 1.
Jenže o rok později se Ferrari nevyhnulo novým fámám. Italská média začala spekulovat o Vasseurově budoucnosti a údajně nespokojené vedení mělo dokonce zvažovat změny na postu šéfa týmu. Kromě toho se objevily pochybnosti také kolem Charlese Leclerca, jenž měl podle některých zpráv zvažovat odchod. Vasseur i samotný Leclerc však tyto zvěsti rezolutně odmítli a Ferrari nakonec oznámilo prodloužení smlouvy s francouzským manažerem.
„Nejde o mě, jde o tým,“ reagoval Vasseur. „Podívejte se na Red Bull, tam se poslední týdny mluvilo jen o Maxovi Verstappenovi. Tyto věci mohou odvádět pozornost lidí v týmu a stát je cenné detaily. To je jedna ze silných stránek McLarenu, dokázali zůstat mimo všechny tyto příběhy a otřesy.“
Vasseur se navíc ostře pustil do italských médií, která podle něj zbytečně poškodila atmosféru uvnitř Ferrari. „Nevím, jaký byl cíl. Možná je to pro ně jediný způsob, jak existovat. Ale týmu to ubližuje. Pokud je jejich cílem dostat nás do této situace, tak se jim to povedlo. Ale takto se šampionát vyhrát nedá,“ kritizoval šéf Scuderie.
V kontrastu k Ferrari či Red Bullu tak letos působí McLaren, který se díky stabilitě a absenci mediálních otřesů vyprofiloval jako dominantní síla sezóny s jasným vedením v Poháru konstruktérů i v boji o titul mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem.
