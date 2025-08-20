Valtteri Bottas na prahu velkého návratu: Údajně již podepsal s Cadillacem

Valtteri Bottas je blízko návratu do Formule 1, když se podle zpráv dohodl na spolupráci s Cadillacem. Americká značka plánuje vstup do šampionátu v roce 2026 a zkušený Fin by měl být jedním z klíčových jezdců projektu.
Cadillac se chystá od roku 2026 vstoupit do Formule 1 a složení její premiérové jezdecké sestavy začíná nabírat jasnější obrysy. Dlouho se spekulovalo, že jedním z pilotů by mohl být Valtteri Bottas, který po konci angažmá u Sauberu našel útočiště u Mercedesu v roli rezervního jezdce. Nyní je podle více zdrojů dohoda mezi Finem a šéfem projektu Graemem Lowdonem na spadnutí.
Podle informací PlanetF1.com Bottas sice ještě smlouvu nepodepsal, ale jednání se nachází ve finální fázi a oficiální potvrzení by mohlo přijít brzy. „Víme, že Valtteriho prioritou je najít závodní sedačku pro rok 2026,“ uvedl k situaci šéf komunikace Mercedesu Bradley Lord. „Je pro tuto roli vysoce kvalifikovaný a rozhodně patří mezi přední kandidáty.“
Spolu s Bottasem by se měl v novém americkém týmu objevit i Sergio Pérez. Mexičan je podle několika nezávislých zdrojů již domluvený a čeká se jen na oficiální podpis. Zdroje blízké týmu naznačují, že formality mohou být zdrženy prázdninovým obdobím, kdy nemusí být dostupní všichni právníci a agenti, potřební k finalizaci smluv.
Ohlášení Péreze by mělo přijít během týdne Velké ceny Itálie, zatímco Bottasovo potvrzení může následovat krátce poté. Pokud se obě jména stanou oficiálními, Cadillac vstoupí do F1 s mimořádně zkušenou sestavou. Pérez má za sebou 285 víkendů a 1638 bodů, Bottas 247 startů a 1797 bodů, oba jsou navíc vítězové Velkých cen a mají zkušenosti z top týmů.
Sám Bottas si přitom z přetrvávajících spekulací dokázal udělat legraci. V červnu zveřejnil video, kde si sedl do vozu Cadillac SUV a se smíchem poznamenal: „To je ale pěkné sedadlo. A vidím hned dvě – obě zatím volná.“ Na pobídku, aby se posadil, reagoval slovy: „Ještě ne!“ Fanoušci tehdy brali video jako další důkaz toho, že jednání jsou v plném proudu.
Rozhodnutí Lowdona vsadit na dva ostřílené závodníky ukazuje, že Cadillac chce od začátku stabilitu a jistotu. Nový tým pravděpodobně nebude hned bojovat o vítězství, ale s tak zkušeným duem může minimalizovat chyby a systematicky budovat konkurenceschopnost. „Pokud by se Bottasovi návrat nepodařil, rádi bychom ho u nás udrželi, ale víme, že jeho prioritou je závodní sedačka,“ doplnil ještě Lord za Mercedes.
Pro Bottase by šlo o významný comeback, který by mu umožnil vrátit se do centra dění v šampionátu, kde působil více než dekádu. Cadillac tak může získat nejen jezdeckou zkušenost, ale i osobnost s přesahem, která pomůže formovat nováčkovský tým v nejnáročnějším motorsportovém prostředí na světě.
Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.
Valtteri Bottas je blízko návratu do Formule 1, když se podle zpráv dohodl na spolupráci s Cadillacem. Americká značka plánuje vstup do šampionátu v roce 2026 a zkušený Fin by měl být jedním z klíčových jezdců projektu.
Toto Wolff čelí kritice ohledně svého přístupu k jednáním s jezdci, kdy prý někdy na chvíli zmizí. On sám ale trvá na tom, že vždy jedná spravedlivě a snaží se vcítit do druhé strany.
Šéf McLarenu Andrea Stella pochválil úsilí celého týmu a přiznal, že ho překvapila jejich dosavadní dominance v sezoně 2025.
Spekuluje se, že Gabriel Bortoleto ze Sauberu by mohl v budoucnu nahradit Lewise Hamiltona ve Ferrari. Mladý Brazilec předvádí stabilní výkony a představuje pro Scuderii zajímavou investici do budoucí generace jezdců.
Mladý jezdec Haasu tvrdí, že úpravy vozu VF-25 během Velké ceny Británie výrazně posílily jeho sebevědomí za volantem F1. Podle něj mu nové technické vylepšení umožnilo lépe ovládat vůz a cítit se jistěji při náročných manévrech na trati.
Charles Leclerc byl první z tří bratrů, který usedl do vozu F1, a nyní si stejný sen splnil i jeho nejstarší bratr Lorenzo, jenž byl zároveň blízkým přítelem Julese Bianchiho.
Ferrari i Red Bull letos čelí vlně spekulací, zatímco McLaren se jim dokázal vyhnout. Podle Frédérica Vasseura je právě tato schopnost klíčovou silou britského týmu.
Lando Norris varoval, že nahrazení DRS aktivní aerodynamikou by mohlo ubrat závodům na autentičnosti. Zdůraznil, že Formule 1 by měla zůstat skutečným sportem a neměla by působit uměle či předem nalinkovaně.
Ralf Schumacher doporučil Lawrenceovi Strollovi, aby zvážil nahrazení svého syna Lance, pokud chce Aston Martin bojovat o špičkové pozice ve Formuli 1. Podle něj by osobní vazby neměly stát v cestě sportovnímu úspěchu týmu.
Alex Albon označil sezónu 2025 za svou nejlepší v kariéře F1, přičemž vyzdvihl svou konkurenceschopnost a zkušenosti získané během čtyř let ve Williamsu.
George Russell naznačil, že jednání o nové smlouvě s Mercedesem nemusí spěchat, přičemž jeho budoucnost po sezoně 2025 zůstává otevřená. Britský jezdec dodal, že chce pečlivě zvážit všechny možnosti, než učiní konečné rozhodnutí, a tým i on si dají čas, aby našli nejlepší řešení.