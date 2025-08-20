Lewis Hamilton pod tlakem: Bernie Ecclestone predikuje potenciálního nástupce

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton, foto: Scuderia Ferrari
Michael Zelinka DNES 14:10
Sdílej:

Spekuluje se, že Gabriel Bortoleto ze Sauberu by mohl v budoucnu nahradit Lewise Hamiltona ve Ferrari. Mladý Brazilec předvádí stabilní výkony a představuje pro Scuderii zajímavou investici do budoucí generace jezdců.

Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone znovu rozpoutal debatu o budoucnosti Ferrari. Podle něj by se měla stáj z Maranella probudit a začít vážně uvažovat o Gabrielu Bortoletovi jako o možném nástupci Lewise Hamiltona.

„Bortoleto svými výsledky v týmu ze středu pole, jakým je Sauber, musí Ferrari otevřít oči,“ řekl Ecclestone pro švýcarsko-německý deník Blick. „Další rozhodování o jezdecké sestavě u Italů by mělo směřovat právě k Brazilci.“

Ecclestone zdůraznil, že to byl právě on, kdo Bortoletovi otevřel cestu do Formule 1, a označil ho za „zlata hodného“. Jezdec z brazilského São Paula vyhrál F3 i F2 v letech 2023 a 2024 a už ve své první sezoně ve Formuli 1 zaujal tím, že dokázal bodovat ve čtyřech posledních závodech.

Oliver Bearman

Ollie Bearman popisuje zlom sezony: Našel jsem své sebevědomí

Brazilce navíc chválí i Fernando Alonso, jeho manažer a dvojnásobný mistr světa. „Pokud by byl Angličan a dojel se Sauberem šestý, psalo by se o něm všude. To, co dělá, je výjimečné,“ zdůraznil v Maďarsku.

Hamilton přitom zažívá u Ferrari těžké období. Po přestupu z Mercedesu stále čeká na první pódium a po kvalifikaci v Budapešti, kde skončil až dvanáctý, sám sebe označil za „bezcenného“. „Je toho hodně v zákulisí, co není dobré,“ dodal pak sedminásobný šampion, čímž přiživil spekulace o svém dalším působení ve Scuderii.

Šéf týmu Frédéric Vasseur ale vyzývá k trpělivosti a tvrdí, že Hamilton někdy problémy až příliš dramatizuje. „Občas to sám zveličuje, ale v debriefingu už bývá klidnější. Vyžaduje hodně od ostatních i od sebe, ale s tím se dá pracovat,“ řekl Francouz.

Ačkoliv Hamilton má smlouvu minimálně do konce roku 2026, podle některých informací obsahuje opci i na sezonu 2027. Ferrari tak nemusí mít situaci plně ve svých rukou. V případě Hamiltonova odchodu by se ale jméno Gabriela Bortoleta mohlo stát klíčovým bodem jezdecké politiky rudé stáje.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Ferrari Lewis Hamilton Bernie Ecclestone
Stalo se
Novinky
Liam Lawson

Liam Lawson se nevzdává: S Red Bullem ještě neskončil

Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.

Novinky
Valtteri Bottas

Valtteri Bottas na prahu velkého návratu: Údajně již podepsal s Cadillacem

Valtteri Bottas je blízko návratu do Formule 1, když se podle zpráv dohodl na spolupráci s Cadillacem. Americká značka plánuje vstup do šampionátu v roce 2026 a zkušený Fin by měl být jedním z klíčových jezdců projektu.

Novinky
Toto Wolff v Ázerbájdžánu

Toto Wolff se postavil proti tvrzení Nica Rosberga uprostřed smluvní nejistoty George Russella

Toto Wolff čelí kritice ohledně svého přístupu k jednáním s jezdci, kdy prý někdy na chvíli zmizí. On sám ale trvá na tom, že vždy jedná spravedlivě a snaží se vcítit do druhé strany.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris slaví v Maďarsku 2025.

McLaren válcuje konkurenci: Andrea Stella odhaluje tajemství týmu

Šéf McLarenu Andrea Stella pochválil úsilí celého týmu a přiznal, že ho překvapila jejich dosavadní dominance v sezoně 2025.

Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton pod tlakem: Bernie Ecclestone predikuje potenciálního nástupce

Spekuluje se, že Gabriel Bortoleto ze Sauberu by mohl v budoucnu nahradit Lewise Hamiltona ve Ferrari. Mladý Brazilec předvádí stabilní výkony a představuje pro Scuderii zajímavou investici do budoucí generace jezdců.

Novinky
Oliver Bearman

Ollie Bearman popisuje zlom sezony: Našel jsem své sebevědomí

Mladý jezdec Haasu tvrdí, že úpravy vozu VF-25 během Velké ceny Británie výrazně posílily jeho sebevědomí za volantem F1. Podle něj mu nové technické vylepšení umožnilo lépe ovládat vůz a cítit se jistěji při náročných manévrech na trati.

Novinky
Charles Leclerc v Maďarsku

Charles Leclerc: Co je lepší než jeden Leclerc ve Ferrari?

Charles Leclerc byl první z tří bratrů, který usedl do vozu F1, a nyní si stejný sen splnil i jeho nejstarší bratr Lorenzo, jenž byl zároveň blízkým přítelem Julese Bianchiho.
Novinky
Frédéric Vasseur

Fred Vasseur: Klid McLarenu je jejich největší zbraní proti chaosu soupeřů

Ferrari i Red Bull letos čelí vlně spekulací, zatímco McLaren se jim dokázal vyhnout. Podle Frédérica Vasseura je právě tato schopnost klíčovou silou britského týmu.
Novinky
Lando Norris

Lando Norris: Formule 1 se nesmí změnit v umělou show

Lando Norris varoval, že nahrazení DRS aktivní aerodynamikou by mohlo ubrat závodům na autentičnosti. Zdůraznil, že Formule 1 by měla zůstat skutečným sportem a neměla by působit uměle či předem nalinkovaně.
Novinky
Lance Stroll v Saúdské Arábii

Aston Martin pod palbou: Ralf Schumacher nekompromisní vůči Lanci Strollovi

Ralf Schumacher doporučil Lawrenceovi Strollovi, aby zvážil nahrazení svého syna Lance, pokud chce Aston Martin bojovat o špičkové pozice ve Formuli 1. Podle něj by osobní vazby neměly stát v cestě sportovnímu úspěchu týmu.
Novinky
Alex Albon ve Williamsu.

Alex Albon reflektuje úspěchy: První část sezóny plná bodů a výkonů

Alex Albon označil sezónu 2025 za svou nejlepší v kariéře F1, přičemž vyzdvihl svou konkurenceschopnost a zkušenosti získané během čtyř let ve Williamsu.

Novinky
George Russell v Maďarsku získal třetí místo

George Russell o smlouvě s Mercedesem: Zaplatil bych, abych byl šampionem

George Russell naznačil, že jednání o nové smlouvě s Mercedesem nemusí spěchat, přičemž jeho budoucnost po sezoně 2025 zůstává otevřená. Britský jezdec dodal, že chce pečlivě zvážit všechny možnosti, než učiní konečné rozhodnutí, a tým i on si dají čas, aby našli nejlepší řešení.