Lewis Hamilton pod tlakem: Bernie Ecclestone predikuje potenciálního nástupce

Spekuluje se, že Gabriel Bortoleto ze Sauberu by mohl v budoucnu nahradit Lewise Hamiltona ve Ferrari. Mladý Brazilec předvádí stabilní výkony a představuje pro Scuderii zajímavou investici do budoucí generace jezdců.
Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone znovu rozpoutal debatu o budoucnosti Ferrari. Podle něj by se měla stáj z Maranella probudit a začít vážně uvažovat o Gabrielu Bortoletovi jako o možném nástupci Lewise Hamiltona.
„Bortoleto svými výsledky v týmu ze středu pole, jakým je Sauber, musí Ferrari otevřít oči,“ řekl Ecclestone pro švýcarsko-německý deník Blick. „Další rozhodování o jezdecké sestavě u Italů by mělo směřovat právě k Brazilci.“
Ecclestone zdůraznil, že to byl právě on, kdo Bortoletovi otevřel cestu do Formule 1, a označil ho za „zlata hodného“. Jezdec z brazilského São Paula vyhrál F3 i F2 v letech 2023 a 2024 a už ve své první sezoně ve Formuli 1 zaujal tím, že dokázal bodovat ve čtyřech posledních závodech.
Brazilce navíc chválí i Fernando Alonso, jeho manažer a dvojnásobný mistr světa. „Pokud by byl Angličan a dojel se Sauberem šestý, psalo by se o něm všude. To, co dělá, je výjimečné,“ zdůraznil v Maďarsku.
Hamilton přitom zažívá u Ferrari těžké období. Po přestupu z Mercedesu stále čeká na první pódium a po kvalifikaci v Budapešti, kde skončil až dvanáctý, sám sebe označil za „bezcenného“. „Je toho hodně v zákulisí, co není dobré,“ dodal pak sedminásobný šampion, čímž přiživil spekulace o svém dalším působení ve Scuderii.
Šéf týmu Frédéric Vasseur ale vyzývá k trpělivosti a tvrdí, že Hamilton někdy problémy až příliš dramatizuje. „Občas to sám zveličuje, ale v debriefingu už bývá klidnější. Vyžaduje hodně od ostatních i od sebe, ale s tím se dá pracovat,“ řekl Francouz.
Ačkoliv Hamilton má smlouvu minimálně do konce roku 2026, podle některých informací obsahuje opci i na sezonu 2027. Ferrari tak nemusí mít situaci plně ve svých rukou. V případě Hamiltonova odchodu by se ale jméno Gabriela Bortoleta mohlo stát klíčovým bodem jezdecké politiky rudé stáje.
Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.
Valtteri Bottas je blízko návratu do Formule 1, když se podle zpráv dohodl na spolupráci s Cadillacem. Americká značka plánuje vstup do šampionátu v roce 2026 a zkušený Fin by měl být jedním z klíčových jezdců projektu.
Toto Wolff čelí kritice ohledně svého přístupu k jednáním s jezdci, kdy prý někdy na chvíli zmizí. On sám ale trvá na tom, že vždy jedná spravedlivě a snaží se vcítit do druhé strany.
Šéf McLarenu Andrea Stella pochválil úsilí celého týmu a přiznal, že ho překvapila jejich dosavadní dominance v sezoně 2025.
Mladý jezdec Haasu tvrdí, že úpravy vozu VF-25 během Velké ceny Británie výrazně posílily jeho sebevědomí za volantem F1. Podle něj mu nové technické vylepšení umožnilo lépe ovládat vůz a cítit se jistěji při náročných manévrech na trati.
Charles Leclerc byl první z tří bratrů, který usedl do vozu F1, a nyní si stejný sen splnil i jeho nejstarší bratr Lorenzo, jenž byl zároveň blízkým přítelem Julese Bianchiho.
Ferrari i Red Bull letos čelí vlně spekulací, zatímco McLaren se jim dokázal vyhnout. Podle Frédérica Vasseura je právě tato schopnost klíčovou silou britského týmu.
Lando Norris varoval, že nahrazení DRS aktivní aerodynamikou by mohlo ubrat závodům na autentičnosti. Zdůraznil, že Formule 1 by měla zůstat skutečným sportem a neměla by působit uměle či předem nalinkovaně.
Ralf Schumacher doporučil Lawrenceovi Strollovi, aby zvážil nahrazení svého syna Lance, pokud chce Aston Martin bojovat o špičkové pozice ve Formuli 1. Podle něj by osobní vazby neměly stát v cestě sportovnímu úspěchu týmu.
Alex Albon označil sezónu 2025 za svou nejlepší v kariéře F1, přičemž vyzdvihl svou konkurenceschopnost a zkušenosti získané během čtyř let ve Williamsu.
George Russell naznačil, že jednání o nové smlouvě s Mercedesem nemusí spěchat, přičemž jeho budoucnost po sezoně 2025 zůstává otevřená. Britský jezdec dodal, že chce pečlivě zvážit všechny možnosti, než učiní konečné rozhodnutí, a tým i on si dají čas, aby našli nejlepší řešení.