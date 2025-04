Vowles varuje ohledně Verstappenova možného příchodu do Mercedesu

Budoucnost Maxe Verstappena v týmu Red Bull se opět dostává do centra pozornosti. Důvodem jsou nejen kolísavé výkony týmu v úvodu sezony, ale i spekulace o existenci výstupní klauzule v jeho smlouvě, která platí až do roku 2028. Pokud by Verstappen skutečně uvažoval o odchodu, Mercedes by byl dlouhodobě považován za jeho nejpravděpodobnější cílový tým. Šéf Mercedesu Toto Wolff přitom nikdy neskrýval svůj zájem o nizozemského šampiona.

Do debaty však vstoupil šéf Williamsu James Vowles, který má s Mercedesem úzké vazby, léta tam působil jako stratég. Podle něj není angažování Verstappena tak jednoznačným krokem, jak se může na první pohled zdát. „Max je bez debat výjimečný jezdec. Co předvedl v Japonsku, to mi doslova spadla brada. Ale přináší s sebou i řadu komplikací, které je potřeba vzít v úvahu,“ prohlásil Vowles během víkendu v Džiddě.

Vowles zároveň upozornil, že současná jezdecká sestava Mercedesu má solidní potenciál do budoucna. „Mají dvě skvělé jména, fungující týmovou kulturu a stabilní prostředí. George Russell odvádí maximum a Kimi Antonelli je na vzestupu. V takové situaci není nutné sázet na radikální změny,“ dodal. Podle něj by narušení současné rovnováhy kvůli jednomu hvězdnému jménu mohlo přinést více problémů než užitku.

Jeho slova tak vrhají stín pochybností na možné angažmá Verstappena v Mercedesu, ačkoli v paddocku kolují spekulace o budoucnosti čtyřnásobného mistra světa. Wolff přitom během víkendu v Saúdské Arábii znovu zopakoval, že o Verstappenovi se s týmem Red Bull vůbec nebavili. „Když jsem spokojený v pracovním vztahu, tak neflirtuju jinde,“ řekl s úsměvem. „Máme skvělé jezdce a nemohl bych si přát lepší sestavu.“

Přestože Red Bull opakovaně tvrdí, že Verstappen zůstává klíčovou součástí jejich budoucnosti, tlak okolí i vnitřní napětí v týmu mohou situaci během sezony změnit. Ať už bude Verstappenova další kapitola jakákoli, jedno je jasné: jeho případný přesun by rozvířil celý jezdecký trh Formule 1.