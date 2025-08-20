Liam Lawson se nevzdává: S Red Bullem ještě neskončil

Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.
Na jaře to vypadalo, že Liam Lawson prožil splněný sen, který se ale rychle proměnil v noční můru. Po pouhých dvou závodech v Red Bullu přišla výměna za Jukiho Cunodu. Helmut Marko se tehdy snažil uklidnit situaci. „Není to degradace, přechází do Racing Bulls, což je velmi konkurenceschopný vůz, mnohem jednodušší na ovládání než RB21,“ řekl pro Motorsport.com. Podle něj šlo o krok, který měl chránit Lawsonovu kariéru.
Marko zároveň přiznal, že Lawsonův start nebyl ideální. „Ta změna přišla po začátku, který bych nazval spíše nešťastným,“ vysvětloval. Připomněl potíže z předsezonních testů v Bahrajnu i problémech ve třetím tréninku v Austrálii, což podle něj narušilo mladíkovu sebedůvěru. „Byla to spirála směrem dolů, kterou jsme museli přerušit, abychom Liamovi dali budoucnost,“ dodal.
Loňský rok přitom pro Lawsona znamenal obrovský skok. Po záskoku za Daniela Ricciarda se rychle stal žhavým kandidátem na místo po Sergiu Pérezovi. To se nakonec skutečně uskutečnilo, jenže přechod k Red Bullu byl tvrdý. Neschopnost najít rychlost vedla k otázkám, zda vůbec dokončí sezonu u Racing Bulls, zvlášť když se do popředí začal tlačit Arvid Lindblad z Formule 2.
Situace se ale postupně začala měnit. Šéf Racing Bulls Alan Permane na Hungaroringu poznamenal: „Odvedl skvělou práci, opravdu. Ty dva závody u Red Bullu byly pro něj velmi těžké. Nebude mi děkovat, že to říkám, ale byl trochu skleslý. Udělali jsme, co jsme mohli, abychom mu pomohli.“ Podle něj hrálo velkou roli i to, že Lawson skočil do auta bez předchozího testu, navíc proti Isacku Hadjarovi, který od začátku sezony zářil.
Prvních pět závodů pro Lawsona nebylo úspěšných, nezískal žádné body a ani se nedostal do Q3. Jeho týmový kolega Hadjar naopak bodoval a kvalifikoval se do závěrečných částí. Kritici začali pochybovat o Lawsonově budoucnosti ve Formuli 1. Od Monaka se ale situace změnila, Lawson se začal pravidelně držet blíže k týmovému kolegovi a hrál důležitou roli ve strategii. V závodech v Rakousku, Belgii a Maďarsku už sbíral body a v Budapešti dokonce dokončil před Maxem Verstappenem díky odvážné strategii na jednu zastávku.
Permane ocenil hlavně technické změny, které Lawsonovi pomohly. „Udělali jsme pár úprav. On i jeho inženýrský tým pracovali opravdu tvrdě. V Rakousku jsme nasadili novou přední nápravu, kterou vyvíjel v simulátoru, a okamžitě se cítil mnohem jistější. Ve Spa to znovu potvrdil,“ uvedl. Od té doby působil novozélandský jezdec mnohem sebevědoměji.
Lawson ale odmítá, že by někdy ztratil víru v sebe sama. „Každý má svůj názor, ale já vím, jak se cítím,“ řekl po maďarské Velké ceně. Připustil, že mu pomohly drobné úpravy vozu a lepší konzistence, ale zdůraznil, že rychlost měl vždy. „Od začátku sezony tam rychlost byla, jen jsme měli spoustu malých problémů. Teď je to o udržení konzistence.“
Jeho návrat do hry ještě není zaručený, ale situace kolem Red Bullu zůstává otevřená. Cunoda od výměny body příliš nepřiváží, a i když má stále podporu vedení, Lawson ukázal, že dokáže zvládnout tlak a znovu sbírat výsledky. „Na budoucnost nemyslím, soustředím se jen na to, abych měl dobré závody. Tři slušné výsledky ze dvanácti nejsou dost, musíme toho ukázat víc,“ uzavřel.
Jestliže Marko tvrdil, že přesun do Racing Bulls byl šancí a ne trestem, Lawson nyní dokazuje, že tento krok mohl být skutečně jeho záchranou. Po letní přestávce má možnost postavit se do silnější pozice než kdy dřív a třeba znovu otevřít dveře zpět do hlavního týmu.
Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.
Valtteri Bottas je blízko návratu do Formule 1, když se podle zpráv dohodl na spolupráci s Cadillacem. Americká značka plánuje vstup do šampionátu v roce 2026 a zkušený Fin by měl být jedním z klíčových jezdců projektu.
Toto Wolff čelí kritice ohledně svého přístupu k jednáním s jezdci, kdy prý někdy na chvíli zmizí. On sám ale trvá na tom, že vždy jedná spravedlivě a snaží se vcítit do druhé strany.
Šéf McLarenu Andrea Stella pochválil úsilí celého týmu a přiznal, že ho překvapila jejich dosavadní dominance v sezoně 2025.
Spekuluje se, že Gabriel Bortoleto ze Sauberu by mohl v budoucnu nahradit Lewise Hamiltona ve Ferrari. Mladý Brazilec předvádí stabilní výkony a představuje pro Scuderii zajímavou investici do budoucí generace jezdců.
Mladý jezdec Haasu tvrdí, že úpravy vozu VF-25 během Velké ceny Británie výrazně posílily jeho sebevědomí za volantem F1. Podle něj mu nové technické vylepšení umožnilo lépe ovládat vůz a cítit se jistěji při náročných manévrech na trati.
Charles Leclerc byl první z tří bratrů, který usedl do vozu F1, a nyní si stejný sen splnil i jeho nejstarší bratr Lorenzo, jenž byl zároveň blízkým přítelem Julese Bianchiho.
Ferrari i Red Bull letos čelí vlně spekulací, zatímco McLaren se jim dokázal vyhnout. Podle Frédérica Vasseura je právě tato schopnost klíčovou silou britského týmu.
Lando Norris varoval, že nahrazení DRS aktivní aerodynamikou by mohlo ubrat závodům na autentičnosti. Zdůraznil, že Formule 1 by měla zůstat skutečným sportem a neměla by působit uměle či předem nalinkovaně.
Ralf Schumacher doporučil Lawrenceovi Strollovi, aby zvážil nahrazení svého syna Lance, pokud chce Aston Martin bojovat o špičkové pozice ve Formuli 1. Podle něj by osobní vazby neměly stát v cestě sportovnímu úspěchu týmu.
Alex Albon označil sezónu 2025 za svou nejlepší v kariéře F1, přičemž vyzdvihl svou konkurenceschopnost a zkušenosti získané během čtyř let ve Williamsu.
George Russell naznačil, že jednání o nové smlouvě s Mercedesem nemusí spěchat, přičemž jeho budoucnost po sezoně 2025 zůstává otevřená. Britský jezdec dodal, že chce pečlivě zvážit všechny možnosti, než učiní konečné rozhodnutí, a tým i on si dají čas, aby našli nejlepší řešení.