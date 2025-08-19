George Russell o smlouvě s Mercedesem: Zaplatil bych, abych byl šampionem

George Russell naznačil, že jednání o nové smlouvě s Mercedesem nemusí spěchat, přičemž jeho budoucnost po sezoně 2025 zůstává otevřená. Britský jezdec dodal, že chce pečlivě zvážit všechny možnosti, než učiní konečné rozhodnutí, a tým i on si dají čas, aby našli nejlepší řešení.
Mercedes zatím stále oficiálně nepotvrdil místo George Russella a Kimiho Antonelliho v týmu pro sezónu 2026, ačkoli šéf stříbrných šípů Toto Wolff nedávno prohlásil, že si hodlá oba jezdce ponechat. Wolffovo stanovisko přichází v době, kdy otevřeně projevil zájem o čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena, který ale mezitím potvrdil, že zůstává u Red Bullu i pro novou éru pravidel F1.
Před letní přestávkou na Grand Prix Maďarska George Russell prohlásil, že ohledně své smlouvy s Mercedesem zatím nejsou žádné novinky, přesto ale cítí, že se věci vyvíjejí správným směrem. „Upřímně řečeno, vzhledem k této části sezony ze své strany necítím žádný časový tlak,“ uvedl Brit pro F1.com. „Ani tým nijak nespěchá. Tento týden jsme spolu sice hodně mluvili, ale ne o smlouvách nebo budoucnosti, protože teď je potřeba hlavně dostat auto zpět do formy.“
George Russell zdůraznil, že rozhovory o jeho budoucnosti s Mercedesem pokračují, ale není potřeba je uspěchat. „Samozřejmě, že o budoucnosti mluvíme. Věci jdou správným směrem, ale není nutné to vyřešit hned teď. Uděláme to, až přijde správný čas, a nebudeme nic uspěchat, protože jde o důležitou záležitost,“ řekl Brit.
Na otázku, zda je vyjednávání o nové smlouvě složitější než u předchozích kontraktů, Russell uvedl, že ano. „Jsem ve F1 sedm let, cítím, že jsem ve vrcholné formě a stále se zlepšuji jako jezdec. Možná jsem byl více nervózní před rokem nebo půl rokem ohledně smlouvy pro 2026, ale teď chci, aby to bylo správně. Musí to dávat smysl pro tým i pro mě a délka smlouvy musí být vhodná – není to jen o penězích,“ vysvětlil Brit.
Dodal, že je důležité mít víru v budoucí výkony: „Já bych zaplatil, abych se mohl stát mistrem světa, abych mohl bojovat o titul, a právě to je teď moje priorita.“ Russell tím ukázal, že při jednáních s Mercedesem mu nejde jen o finanční stránku, ale hlavně o zajištění podmínek pro úspěch v boji o mistrovský titul.
