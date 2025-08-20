Charles Leclerc: Co je lepší než jeden Leclerc ve Ferrari?

Charles Leclerc byl první z tří bratrů, který usedl do vozu F1, a nyní si stejný sen splnil i jeho nejstarší bratr Lorenzo, jenž byl zároveň blízkým přítelem Julese Bianchiho.
Lorenzo Leclerc, který je o devět let starší než Charles, se začátkem týdne svezl jako poslední z bratrů ve Voze F1. Test mu umožnil právě jeho bratr Charles Leclerc ve Ferrari SF-90. Charles na svůj instagram napsal „Teď už všichni tři bratři Leclercové řídili vůz F1".
Lorenzo byl nejlepším přítelem Julese Bianchiho. Tragédie, která postihla Bianchiho při Velké ceně Japonska v roce 2014, kdy utrpěl těžká zranění a o rok později zemřel, zanechala hlubokou stopu nejen v motorsportu, ale i v osobním životě Lorenza.
„Byl to pro mě i pro Lorenza obrovský šok,“ vzpomíná Charles Leclerc na dobu, kdy jeho starší bratr přišel o blízkého přítele. „Jules byl nejen talentovaný jezdec, ale i člověk, který nám všem ukázal, co znamená vášeň pro závody.“
Charles nikdy neměl úplný přehled o tom, jak přesně Lorenzo působil ve Ferrari. Přesto si váží jeho schopnosti zvládat tlak a zároveň stát při rodině. „Viděl jsem, jak se snažil dělat všechno správně, nejen pro sebe, ale i pro nás,“ říká Charles.
Podle něj Lorenzo často fungoval jako mentor, nejen v závodním prostředí, ale i v osobním životě. „Mám štěstí, že mám bratra, který mi ukázal, co znamená zodpovědnost a oddanost,“ říká mladší z bratrů.
Vzpomínky na Bianchiho a jeho tragický osud zanechaly u obou bratrů hluboký respekt k nebezpečí motorsportu. „Jules nám připomněl, že i v největší vášni musíme být opatrní a vážit si každého okamžiku,“ poznamenává Charles.
I přes osobní ztráty a náročné okamžiky Charles vidí Lorenza jako vzor. „Pro mě je Lorenzo nejen bratrem, ale i mentorem a někým, kdo vždy stojí za rodinou. To je něco, co si budu vážit navždy.“
Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.
Valtteri Bottas je blízko návratu do Formule 1, když se podle zpráv dohodl na spolupráci s Cadillacem. Americká značka plánuje vstup do šampionátu v roce 2026 a zkušený Fin by měl být jedním z klíčových jezdců projektu.
Toto Wolff čelí kritice ohledně svého přístupu k jednáním s jezdci, kdy prý někdy na chvíli zmizí. On sám ale trvá na tom, že vždy jedná spravedlivě a snaží se vcítit do druhé strany.
Šéf McLarenu Andrea Stella pochválil úsilí celého týmu a přiznal, že ho překvapila jejich dosavadní dominance v sezoně 2025.
Spekuluje se, že Gabriel Bortoleto ze Sauberu by mohl v budoucnu nahradit Lewise Hamiltona ve Ferrari. Mladý Brazilec předvádí stabilní výkony a představuje pro Scuderii zajímavou investici do budoucí generace jezdců.
Mladý jezdec Haasu tvrdí, že úpravy vozu VF-25 během Velké ceny Británie výrazně posílily jeho sebevědomí za volantem F1. Podle něj mu nové technické vylepšení umožnilo lépe ovládat vůz a cítit se jistěji při náročných manévrech na trati.
Ferrari i Red Bull letos čelí vlně spekulací, zatímco McLaren se jim dokázal vyhnout. Podle Frédérica Vasseura je právě tato schopnost klíčovou silou britského týmu.
Lando Norris varoval, že nahrazení DRS aktivní aerodynamikou by mohlo ubrat závodům na autentičnosti. Zdůraznil, že Formule 1 by měla zůstat skutečným sportem a neměla by působit uměle či předem nalinkovaně.
Ralf Schumacher doporučil Lawrenceovi Strollovi, aby zvážil nahrazení svého syna Lance, pokud chce Aston Martin bojovat o špičkové pozice ve Formuli 1. Podle něj by osobní vazby neměly stát v cestě sportovnímu úspěchu týmu.
Alex Albon označil sezónu 2025 za svou nejlepší v kariéře F1, přičemž vyzdvihl svou konkurenceschopnost a zkušenosti získané během čtyř let ve Williamsu.
George Russell naznačil, že jednání o nové smlouvě s Mercedesem nemusí spěchat, přičemž jeho budoucnost po sezoně 2025 zůstává otevřená. Britský jezdec dodal, že chce pečlivě zvážit všechny možnosti, než učiní konečné rozhodnutí, a tým i on si dají čas, aby našli nejlepší řešení.