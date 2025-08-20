Charles Leclerc: Co je lepší než jeden Leclerc ve Ferrari?

Charles Leclerc v Maďarsku
Charles Leclerc v Maďarsku, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 12:49
Charles Leclerc byl první z tří bratrů, který usedl do vozu F1, a nyní si stejný sen splnil i jeho nejstarší bratr Lorenzo, jenž byl zároveň blízkým přítelem Julese Bianchiho.

Lorenzo Leclerc, který je o devět let starší než Charles, se začátkem týdne svezl jako poslední z bratrů ve Voze F1. Test mu umožnil právě jeho bratr Charles Leclerc ve Ferrari SF-90. Charles na svůj instagram napsal „Teď už všichni tři bratři Leclercové řídili vůz F1".

Lorenzo byl nejlepším přítelem Julese Bianchiho. Tragédie, která postihla Bianchiho při Velké ceně Japonska v roce 2014, kdy utrpěl těžká zranění a o rok později zemřel, zanechala hlubokou stopu nejen v motorsportu, ale i v osobním životě Lorenza.

„Byl to pro mě i pro Lorenza obrovský šok,“ vzpomíná Charles Leclerc na dobu, kdy jeho starší bratr přišel o blízkého přítele. „Jules byl nejen talentovaný jezdec, ale i člověk, který nám všem ukázal, co znamená vášeň pro závody.“

Charles nikdy neměl úplný přehled o tom, jak přesně Lorenzo působil ve Ferrari. Přesto si váží jeho schopnosti zvládat tlak a zároveň stát při rodině. „Viděl jsem, jak se snažil dělat všechno správně, nejen pro sebe, ale i pro nás,“ říká Charles.

Frédéric Vasseur

Fred Vasseur: Klid McLarenu je jejich největší zbraní proti chaosu soupeřů

Podle něj Lorenzo často fungoval jako mentor, nejen v závodním prostředí, ale i v osobním životě. „Mám štěstí, že mám bratra, který mi ukázal, co znamená zodpovědnost a oddanost,“ říká mladší z bratrů.

Vzpomínky na Bianchiho a jeho tragický osud zanechaly u obou bratrů hluboký respekt k nebezpečí motorsportu. „Jules nám připomněl, že i v největší vášni musíme být opatrní a vážit si každého okamžiku,“ poznamenává Charles.

I přes osobní ztráty a náročné okamžiky Charles vidí Lorenza jako vzor. „Pro mě je Lorenzo nejen bratrem, ale i mentorem a někým, kdo vždy stojí za rodinou. To je něco, co si budu vážit navždy.“

