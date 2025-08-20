McLaren válcuje konkurenci: Andrea Stella odhaluje tajemství týmu

Šéf McLarenu Andrea Stella pochválil úsilí celého týmu a přiznal, že ho překvapila jejich dosavadní dominance v sezoně 2025.
McLaren pokračuje v dominanci sezony 2025 a s 559 body vede Pohár konstruktérů s více než dvojnásobným náskokem před druhým Ferrari, které nasbíralo 260 bodů. Mercedes a Red Bull obsazují třetí a čtvrté místo se 236 a 194 body.
Díky tomu se jezdecká dvojice McLarenu Oscar Piastri a Lando Norris drží v čele šampionátu jezdců s jasným náskokem. Duo spolu vyhrálo 11 ze 14 Grand Prix a v čele tabulky je dělí pouhých devět bodů. S deseti zbývajícími závody po letní přestávce se rýsuje souboj mezi těmito dvěma jezdci o titul.
„Byl jsem překvapen úrovní naší konkurenceschopnosti,“ přiznal šéf týmu Andrea Stella během tiskové konference na GP Maďarska. „Minulý rok jsme si stanovili ambiciózní cíle při vylepšování vozu na sezónu 2025. Chtěli jsme se vyhnout situaci, kdy před závody nikdy nevíte, kdo vyhraje, a rozhodli jsme se pro velmi agresivní přístup k inovacím. MCL39 je opravdu inovativní auto.“
Stella vysvětlil, že výrazný dopad měly i nedávné technické upgrady, které zvýšily konkurenceschopnost vozu. „Na začátku sezony to nebylo dost. V průběhu roku jsme přidávali nové součásti a i když každá zvlášť nebyla dramatická, dohromady výrazně zlepšily výkon. V posledních třech závodech jsme byli opravdu velmi konkurenceschopní.“
Šéf McLarenu také připomněl svůj profesní vývoj a porovnal současnou zkušenost s předchozí prací u Ferrari. „Je těžké srovnávat sezony napříč týmy a rolemi. Tempo pokroku, které jsme zaznamenali v posledních letech, je výjimečné, možná i rychlejší než v dobách Ferrari. A druhá věc je, že tu nejsou žádní superhvězdy. Je to skutečná týmová práce, včetně jezdců. To jsou hlavní charakteristiky naší cesty v McLarenu.“
