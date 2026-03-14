GP Číny: Mladý talent Kimi Antonelli ovládl kvalifikaci, George Russell bojoval s technikou

Kimi Antonelli se stal nejmladším jezdcem v historii F1, který vybojoval pole position, když v kvalifikaci na Grand Prix Číny překonal George Russell. Lewis Hamilton skončil třetí.
Kvalifikace na Velkou cenu Číny přinesla dramatický průběh a znovu ukázala, jak nevyzpytatelná dokáže být Formule 1. George Russell byl považován za jasného favorita na pole position, ale technické potíže v rozhodující chvíli celý vývoj výrazně změnily.
První část kvalifikace Q1 se zpočátku vyvíjela podle očekávání. Mercedes zůstával v boxech a vyčkával, zatímco ostatní týmy zajížděly první rychlá kola. Nejrychlejší časy nejprve patřily jezdcům McLarenu.
Když na trať vyjeli Russell a jeho týmový kolega Kimi Antonelli na použitých měkkých pneumatikách, okamžitě se dostali do čela. Antonelli byl krátce první, ale Russell ho rychle překonal a potvrdil svou roli lídra šampionátu.
Pořadí však změnil Charles Leclerc, který na nové sadě pneumatik zajel čas 1:33.127 a posunul Ferrari na první místo. Q1 tak překvapivě ovládl právě on.
Mercedes přesto postoupil bez větších problémů, oba jeho jezdci absolvovali pouze jeden pokus na použitých pneumatikách. Už v této fázi ale bylo patrné, že Russellova dominance nemusí být tak jednoznačná, jak se před kvalifikací očekávalo.
Ve druhé části kvalifikace Q2 byl nejrychlejší Mercedes. Kimi Antonelli zajel první rychlé kolo, ale George Russell ho vzápětí překonal o zhruba čtyři desetiny sekundy. Ferrari však zůstávalo velmi blízko a Lewis Hamilton se zařadil mezi oba vozy Mercedesu. Russell navíc během jízdy hlásil „major understeer“ a obavy z poškozeného předního křídla, což naznačovalo možné potíže. Situaci ještě zkomplikovala žlutá vlajka po výjezdu Gabriela Bortoleta do štěrku.
Závěrečná část kvalifikace Q3 začala pro Mercedes nadějně. Tým upravil Russellův vůz a Brit vyrazil na trať mezi prvními. Jeho pokus se ale rychle změnil v problém. „Něco není v pořádku,“ hlásil do vysílačky a následně dodal, že cítí „obrovské brzdění motorem“. Vůz výrazně zpomalil a sotva se pohyboval. „Nemohu řadit, uvízl jsem v jedničce,“ oznámil, když se snažil vrátit do boxů.
Zatímco Russell řešil technické potíže, Antonelli využil situace a zajel čas, který ho posunul do čela. Ferrari se zařadilo za něj, ale oba jezdci udělali chyby. Hamilton přišel o cenný čas kvůli dvěma smykům zadní části vozu. Před Ferrari se navíc dostali i oba piloti McLarenu.
Mercedes se snažil Russellův problém rychle odstranit, ale času bylo málo. Brit vyjel na poslední pokus necelé dvě minuty před koncem. Mezitím Antonelli ještě zrychlil na 1:32.064 a upevnil si první místo. Hamilton i Charles Leclerc sice své časy zlepšili, ale zůstali více než tři desetiny za mladým Italem.
Russell byl posledním, kdo mohl Antonelliho o pole position připravit. Jeho finální kolo bylo velmi rychlé, ale nestačilo. V cíli ztratil asi dvě desetiny sekundy a musel se spokojit s druhým místem, zatímco jeho týmový kolega slavil životní úspěch.
Antonelli se tímto výkonem stal nejmladším držitelem pole position v historii Formule 1. Pro Mercedes jde o skvělý týmový výsledek, ale pro Russella také o připomínku, že i malý technický problém může během několika okamžiků rozhodnout o výsledku. Kvalifikace v Šanghaji tak nabídla napínavé drama i symbolický souboj zkušeností s mladým talentem.
Výsledky kvalifikace na GP Číny:
1. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:32.064
2. George Russell – Mercedes – 1:32.286
3. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:32.415
4. Charles Leclerc – Ferrari – 1:32.428
5. Oscar Piastri – McLaren – 1:32.550
6. Lando Norris – McLaren – 1:32.608
7. Pierre Gasly – Alpine – 1:32.873
8. Max Verstappen – Red Bull – 1:33.002
9. Isack Hadjar – Red Bull – 1:33.121
10. Oliver Bearman – Haas – 1:33.292
11. Nico Hulkenberg – Audi – 1:33.354
12. Franco Colapinto – Alpine – 1:33.357
13. Esteban Ocon – Haas – 1:33.538
14. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:33.765
15. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 1:33.784
16. Gabriel Bortoleto – Audi – 1:33.965
17. Carlos Sainz – Williams – 1:34.317
18. Alex Albon – Williams – 1:34.772
19. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:35.203
20. Valtteri Bottas – Cadillac – 1:35.436
21. Lance Stroll – Aston Martin – 1:35.995
22. Sergio Perez – Cadillac – 1:36.906
