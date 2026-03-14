GP Číny: George Russell ve sprintu ubránil vedení proti oběma Ferrari

George Russell znovu ukázal převahu nad vozy Ferrari, když dokázal odolat vzájemnému souboji týmových kolegů z Maranella a ve Sprintu při Velké ceně Číny si dojel pro vítězství před Charlesem Leclercem.
George Russell potvrdil ve sprintu v Šanghaji skvělou formu a po dramatickém závěru s pozdním restartem si dojel pro vítězství, které ještě posílilo jeho postavení v čele průběžného pořadí šampionátu. Krátký závod na 19 kol nabídl intenzivní souboje kolo na kolo, strategické momenty i technické komplikace, které výrazně zamíchaly pořadím.
Na start se postavilo pouze 21 vozů. Alex Albon vyrážel z boxové uličky poté, co Williams zasáhl do nastavení jeho monopostu FW48. Russell startoval z pole position před mladým Kimim Antonellim a Landem Norrisem, přičemž už první metry ukázaly, že rozhodující bude především reakce na start a schopnost přenést výkon na trať.
Russell odstartoval výborně a udržel vedení, zatímco jeho týmový kolega Antonelli ztratil několik pozic. Situace okamžitě využil Lewis Hamilton, který se posunul na druhé místo před Charlese Leclerca i oba vozy McLarenu. Už v prvním kole navíc zaútočil na Russella v osmé zatáčce, krátce se dostal do čela, ale Brit si první místo vzal zpět na zadní rovince.
Souboj mezi oběma britskými šampiony pokračoval i na začátku druhého kola, kdy se Hamilton opět dostal do čela. Za nimi ale došlo ke kolizi mezi Antonellim a Isackem Hadjarem, po níž se Arvid Lindblad roztočil a propadl na konec startovního pole. Ředitelství závodu okamžitě oznámilo vyšetřování incidentu.
Ve třetím kole se Russell dokázal znovu dostat před Hamiltona, jejich souboj však byl extrémně vyrovnaný. O kolo později si Hamilton vzal první místo zpět manévrem po vnější stopě v první zatáčce. Neustálé střídání pozic umožnilo Charlesi Leclercovi stáhnout ztrátu a zapojit se do boje o vítězství.
Napětí vyvrcholilo v páté zatáčce, kde si Russell a Hamilton opět vyměnili pozice. Leclerc se pokusil přidat k souboji, nakonec však ustoupil, aby se vyhnul riziku kolize. Russell si tím vytvořil krátký prostor k nadechnutí a začal budovat náskok.
Ve středu pole se Norris držel na čtvrtém místě před zotavujícím se Antonellim, který se po špatném startu prokousával dopředu a předjel Oscara Piastriho. Oliver Bearman a Hadjar se pohybovali na bodovaných pozicích, zatímco Antonelli obdržel desetisekundovou penalizaci za dřívější kolizi.
V osmém kole Leclerc předjel Hamiltona a posunul se na druhé místo, zatímco Antonelli se dostal před Norrise. V té době už měl Russell zhruba třísekundový náskok před soupeřícími vozy Ferrari. Antonelli se následně probojoval až na třetí pozici a na chvíli rozdělil oba monoposty Ferrari, čímž vzniklo průběžné pořadí Mercedes–Ferrari–Mercedes.
Závod však dramaticky změnila série odstoupení. Lindblad odstavil vůz v garáži, Valtteri Bottas byl povolán do boxů a Nico Hülkenberg zastavil na trati, což vyvolalo výjezd safety caru. Všichni lídři zamířili do boxů; Antonelli si odpykal penalizaci a propadl se, Hamilton ztratil čas čekáním za týmovým kolegou a přišel o pozici vůči Norrisovi.
Restart přišel až v 17. kole, poté co komisaři řešili bezpečnost odstaveného vozu. Russell zvládl restart skvěle, zatímco Leclerc ztratil trakci. Hamilton se rychle probojoval zpět na třetí místo, na vedoucího však už nedosáhl. Russell nakonec zvítězil s náskokem 0,6 sekundy před Leclercem, třetí dojel Hamilton. Za nimi následovali Norris, penalizovaný Antonelli, Piastri, Lawson a Bearman — výsledky, které potvrzují, že letošní boj o titul bude mimořádně vyrovnaný.
Výsledky sprintu GP Číny:
1. George Russell – Mercedes
2. Charles Leclerc – Ferrari +0,6 s
3. Lewis Hamilton – Ferrari +2,5 s
4. Lando Norris – McLaren +4,4 s
5. Kimi Antonelli – Mercedes +5,6 s
6. Oscar Piastri – McLaren +6,8 s
7. Liam Lawson – Racing Bulls +10,9 s
8. Oliver Bearman – Haas +11,2 s
9. Max Verstappen – Red Bull +11,6 s
10. Esteban Ocon – Haas +13,8 s
11. Pierre Gasly – Alpine +14,7 s
12. Carlos Sainz – Williams +15,7 s
13. Gabriel Bortoleto – Audi +15,8 s
14. Franco Colapinto – Alpine +16,3 s
15. Isack Hadjar – Red Bull +16,4 s
16. Alex Albon – Williams +20,0 s
17. Fernando Alonso – Aston Martin +21,5 s
18. Lance Stroll – Aston Martin +21,9 s
19. Sergio Perez – Cadillac +28,2 s
Nedokončili závod:
Nico Hülkenberg – Audi, 13. kolo
Valtteri Bottas – Cadillac, 13. kolo
Arvid Lindblad – Racing Bulls, 12. kolo
