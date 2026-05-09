Ferrari přivezlo do Miami veliký balík novinek. Realita na dráze však byla tvrdá

Scuderia Ferrari přijela do Miami s největším balíkem novinek ze všech týmů, který podle prvních dat fungoval podle očekávání, ale na soupeře to nestačilo k posunu vpřed. Charles Leclerc po závodě uznal, že rivalové dokázali ze svých vylepšení vytěžit ještě více výkonu a byli v Miami efektivnější.
Velká očekávání, rozsáhlé technické úpravy i tvrdá realita neustále se vyvíjejícího souboje na špici startovního pole. Scuderia Ferrari přijela do Miami s největším balíkem novinek ze všech týmů Formule 1, který měl ambici posunout italskou stáj zpět do přímého boje o čelní příčky. Po skončení závodního víkendu však v Maranellu převládalo spíše střízlivé hodnocení než euforie.
Charles Leclerc po závodě uvedl, že nové komponenty na voze SF-26 plní svůj účel a chovají se podle simulací i očekávání. Zároveň ale otevřeně připustil, že soupeři dokázali v rámci stejného vývojového cyklu vytěžit ze svých balíčků ještě o něco více výkonu, což se v konečném důsledku promítlo do výsledků na trati.
Ferrari nasadilo na svůj vůz SF-26 celkem jedenáct technických úprav a očekávání před víkendem byla vysoká. V paddocku se mluvilo o tom, že právě italská stáj může v Miami výrazně stáhnout ztrátu na čelo pole a vrátit se do boje o vítězství.
Realita však byla komplikovanější. Miami přineslo výrazné snížení rozestupu nejrychlejších týmů a ukázalo, že nejen Ferrari, ale také Red Bull, Mercedes a McLaren dokázaly přes dubnovou přestávku výrazně zapracovat na svých monopostech.
Velmi silně působil především Max Verstappen, jehož vylepšený Red Bull RB22 dokázal v kvalifikaci výrazně zatlačit na Mercedes. Čyřnásobný šampion se přiblížil ukončení stoprocentní pole position bilance německého týmu v sezoně 2026 a naznačil, že Red Bull se vrací znovu do hry.
Samotný závod přitom pro Ferrari nezačal špatně. Leclerc se v úvodních kolech držel na čele a snažil se kontrolovat tempo závodu. Postupně se ale karta začala obracet a do boje o vítězství se dostali především Andrea Kimi Antonelli a jezdec McLarenu Lando Norris.
Právě tempo McLarenu bylo podle mnohých jedním z největších překvapení víkendu. Norris dokázal držet stabilní rychlost v dlouhých stintech a Ferrari postupně ztrácelo kontakt s absolutní špičkou. Leclerc navíc v závěru udělal chybu, když se roztočil při nájezdu do posledního kola.
Monačan nakonec projel cílem na šestém místě, jenže po závodě obdržel ještě dvacetisekundovou penalizaci. Sportovní komisaři dospěli k závěru, že po poškození vozu opakovaně získal výhodu zkrácením tratě, což ho odsunulo až na osmou příčku konečného pořadí.
Přesto Leclerc odmítal propadat frustraci a po závodě zdůraznil, že Ferrari vidí v novém balíčku pozitivní signály. „Balík vylepšení funguje,“ řekl Leclerc médiím včetně PlanetF1.com. „Jenže ostatní také tlačí na vývoj a jejich balíček byl pravděpodobně o něco lepší.“
Ferrari však podle něj rozhodně neřeklo poslední slovo. „Máme připravené další novinky a doufám, že nám pomohou vrátit se trochu více dopředu,“ naznačil Leclerc, že tým už připravuje další vývojové kroky pro nadcházející závody.
Leclerc zároveň upozornil, že současná generace monopostů bude extrémně citlivá na vývoj během celé sezony. Podle něj se právě schopnost reagovat rychleji než konkurence může stát klíčovým faktorem v boji o titul. „Rozhodovat budou detaily, ale u této generace vozů, zvlášť v prvním roce pravidel, bude všechno hlavně o vývoji,“ vysvětlil.
Monačan zároveň dodal, že Ferrari si nemůže dovolit žádná zaváhání. „Musíme se ujistit, že z pohledu vývoje uděláme všechno naprosto perfektně,“ varoval. Právě efektivita práce v továrně i rychlost nasazování nových dílů podle něj rozhodnou o tom, kdo bude v roce 2026 udávat tempo Formule 1.
Šéf Ferrari Fred Vasseur po závodě Leclercova slova podpořil. Potvrdil, že nové komponenty na SF-26 fungovaly podle očekávání, zároveň ale přiznal, že tým stále musí zapracovat na konzistenci výkonu, práci v provozu a lepším využití potenciálu celého balíčku. Ferrari tak z Miami odjíždí s vědomím, že správný směr našlo, jenže konkurence mezitím zrychlila ještě více.
