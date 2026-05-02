GP Miami: Kimi Antonelli v kvalifikaci všem vypálil rybník. Max Verstappen je druhý

Kvalifikace na Velkou cenu Miami přinesla dramatický průběh plný změn pořadí až do závěru. Andrea Kimi Antonelli ji nakonec ovládl a získal už třetí pole position v řadě.
Kvalifikace na Velkou cenu Miami nabídla další vyrovnaný souboj předních týmů, do kterého se zapojily stáje Mercedes, Red Bull, Ferrari i McLaren. Nejlépe z této konkurence znovu vyšel Andrea Kimi Antonelli, který si připsal už třetí pole position v řadě, a to i přes silný tlak soupeřů až do samotného závěru.
„Bylo to na hraně až do posledního kola,“ zaznělo z jeho týmu po skončení Q3, kde rozhodovaly rozdíly v řádu desetin sekundy.
Už úvodní část kvalifikace Q1 přinesla problémy pro Gabriela Bortoleta, jehož Audi se potýkalo s technickými potížemi ještě před ostrým kolem, navíc po předchozí diskvalifikaci ze sprintu. „Museli jsme auto prakticky znovu oživit,“ zaznělo přímo z garáže týmu.
Naopak Max Verstappen vstoupil do kvalifikace velmi silně a okamžitě se dostal na čelo výsledkových listin. „Čtyři sekundy ztráty při návratu pozice? To se nesmí stávat,“ komentoval frustraci ze sprintu v týmovém rádiu.
Dobrou formu potvrdily také Mercedes a McLaren, které se držely v těsném kontaktu se špičkou. Rozdíly byly minimální a v jedné desetině sekundy se pohybovali Verstappen, Antonelli i Lando Norris, což slibovalo velmi vyrovnaný boj o pole position.
Q1 výrazně zredukovala startovní pole, když se s kvalifikací rozloučili mimo jiné Gabriel Bortoleto a piloti Aston Martinu spolu s dalšími jezdci ze zadních pozic. Náročné podmínky na měkkých pneumatikách navíc komplikovaly život většině jezdců, kteří si opakovaně stěžovali na nízkou přilnavost.
Ve druhé části kvalifikace Q2 tempo ještě vzrostlo. Lewis Hamilton zajel čas 1:28.477 a okamžitě se zařadil do boje o čelo. „Auto má problém se softwarem, ztrácím tím desetiny,“ uvedl po sprintu, což naznačovalo, že jeho výkon nebyl zcela optimální.
Na Hamiltonův výkon dokázal zareagovat Antonelli, který zajel totožný čas, čímž jen potvrdil mimořádnou vyrovnanost na špičce. Jeden z analytiků situaci shrnul tím, že v této fázi už nerozhoduje technika, ale precizní provedení každého kola.
Lando Norris během kvalifikace bojoval s nejasnostmi ve výkonu svého McLarenu. Do týmového rádia hlásil: „Chybí mi deploy z výjezdu ze zatáčky 16,“ zatímco tým následně připustil, že vůz mohl být omezen výkonem v některých fázích kola.
Rozhodující okamžik Q2 ale přišel od Max Verstappen, který zajel čas 1:28.116 a posunul se na první místo. „Tohle auto konečně začíná fungovat,“ zaznělo z Red Bullu, který potvrdil zlepšující se formu.
Q3 přinesla přímý souboj největších jmen startovního pole, když o pole position bojovaly týmy Ferrari, McLaren, Mercedes i Red Bull. Nejlépe z této čtveřice opět vyšel Kimi Antonelli, který zajel čas 1:27.798 a v rozhodující chvíli si vybudoval výrazný náskok na soupeře.
„Tohle kolo bylo skoro perfektní,“ přiznal po jízdě mladý Ital, jenž si vedení udržel i během závěrečných pokusů soupeřů.
Verstappen se ještě v závěru pokusil o útok a zajel velmi silné kolo, ale na Antonelliho ztratil 0,166 sekundy. „Bylo to blízko, ale ne dost,“ zhodnotil po dojezdu.
Ferrari ani McLaren už nedokázaly odpovědět a Antonelli tak znovu potvrdil, že aktuálně patří mezi absolutní špičku kvalifikační formy ve formuli 1.
