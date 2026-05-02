GP Miami: Mclaren se vrací zpět. Lando Norris získal pole position do sprintu

Lando Norris v Miami
Lando Norris v Miami, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 00:49
Sdílej:

Lando Norris vybojoval pro McLaren pole position do sprintu před Miami Grand Prix a potvrdil tak silný vstup britské stáje do víkendu.

Lando Norris vrátil McLaren na pole position, když v dramatické sprintové kvalifikaci na sprint GP Miami zajel čas 1:27.869 a potvrdil, že britská stáj opět trefila své technické vylepšení. McLaren měl nakročeno k první řadě v kompletním obsazení, ale lídr šampionátu Kimi Antonelli se dokázal prosadit na druhé místo a zajistil Mercedes místo v první řadě. George Russell tentokrát skončil až šestý.

Už trénink naznačil, že pořadí sil nebude jednoznačné. Charles Leclerc byl s Ferrari nejrychlejší, před Maxem Verstappenem z Red Bullu, ale ani jeden z pilotů Ferrari nezvládl ideální kolo na měkkých pneumatikách. „Byl tam prostor ke zlepšení,“ zaznívalo z garáže italského týmu.

Mercedes naopak během tréninku řešil technické potíže. George Russell si stěžoval na neobvyklé zvuky motoru, které popsal téměř jako „parní lokomotivu na plný výkon“, zatímco Kimi Antonelli kvůli problémům s pohonnou jednotkou vůbec neodjel pokus na měkkých pneumatikách.

Kvalifikace začala hekticky už v SQ1, kde byly povinné střední pneumatiky. Trať rychle zaplnily monoposty a hned v úvodu přišla žlutá vlajka po chybě Lance Strolla, který zablokoval kola a vyjel mimo trať. „Ztratil jsem předek,“ hlásil do vysílačky, než se vrátil zpět.

Leclerc se brzy dostal do čela časem 1:29.290, těsně následovaný Antonellim. McLaren ale rychle odpověděl. Norris zajel 1:28.723 a poslal tým do čela, zatímco Oscar Piastri zaostal o čtyři desetiny. „Tohle bylo čisté kolo,“ zaznělo z boxu McLarenu.

Charles Leclerc v Miami

GP Miami: Charles Leclerc zahájil víkend nejrychlejším časem tréninku

Incident Lance Strolla ovlivnil úvodní část kvalifikace, což nakonec vedlo i k jeho vyřazení. Spolu s ním vypadli také Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Esteban Ocon a Liam Lawson.

Ve druhé části pokračoval souboj především mezi Ferrari a McLarenem. Charles Leclerc znovu potvrdil rychlost a dostal se o více než čtyři desetiny před George Russella. „Auto funguje, drží,“ hlásil Monačan, zatímco Lando Norris chyboval v šikaně a ztratil cenný čas.

„Ztratil jsem zadek, to nebylo ideální,“ komentoval Norris svůj moment, ale i přesto bezpečně postoupil do další části. Naopak mimo hru zůstali Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Alexander Albon, Nico Hülkenberg a Arvid Lindblad.

Před závěrečnou částí kvalifikace rostlo napětí, protože rozhodovaly měkké pneumatiky. Favority byli Ferrari a McLaren, zatímco stoprocentní série Mercedesu v pole position byla vážně ohrožena.

V rozhodujícím kole zajel George Russell čas 1:28.493, který ale na špičku nestačil. Norris následně předvedl perfektní jízdu a dostal McLaren na pole position.

Kimi Antonelli však dokázal zareagovat a posunul se na druhé místo, čímž zajistil Mercedesu start z první řady. „To bylo maximum,“ zaznělo z jeho vysílačky.

Výsledek znovu potvrdil silnou formu McLarenu a jeho vývojový směr. „Auto je rychlé a funguje přesně tak, jak má,“ znělo z týmu po dalším zisku pole position v sezoně 2026.

Výsledky sprintové kvalifikace GP Miami:

SQ3 výsledky
1. Lando Norris (McLaren) – 1:27.869
2. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.222
3. Oscar Piastri (McLaren) – +0.239
4. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.370
5. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.592
6. George Russell (Mercedes) – +0.624
7. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.749
8. Franco Colapinto (Alpine) – +1.451
9. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – +1.553
10. Pierre Gasly (Alpine) – +1.605
 
SQ2 výsledky
1. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:28.333
2. Oscar Piastri (McLaren) – +0.173
3. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.508
4. George Russell (Mercedes) – +0.570
5. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.760
6. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.876
7. Lando Norris (McLaren) – +1.033
8. Franco Colapinto (Alpine) – +1.194
9. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – +1.417
10. Pierre Gasly (Alpine) – +1.640
11. Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.661
12. Nico Hülkenberg (Audi) – +1.686
13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +1.783
14. Alexander Albon (Williams) – +1.883
15. Carlos Sainz (Williams) – +1.891
16. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +2.240
 
SQ1 výsledky
1. Lando Norris (McLaren) – 1:28.723
2. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.010
3. Oscar Piastri (McLaren) – +0.446
4. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.532
5. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.589
6. George Russell (Mercedes) – +0.936
7. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +1.078
8. Pierre Gasly (Alpine) – +1.261
9. Nico Hülkenberg (Audi) – +1.547
10. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – +1.629
11. Franco Colapinto (Alpine) – +1.663
12. Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.838
13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +1.891
14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +2.149
15. Carlos Sainz (Williams) – +2.264
16. Alexander Albon (Williams) – +2.265
17. Liam Lawson (Racing Bulls) – +2.320
18. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +2.522
19. Sergio Pérez (Cadillac) – +2.532
20. Valtteri Bottas (Cadillac) – +3.103
21. Fernando Alonso (Aston Martin) – čas smazán
22. Lance Stroll (Aston Martin) – bez času

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
McLaren Lando Norris McLaren MCL40 GP USA (Miami) Oscar Piastri Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes
