GP Miami: Sprint ovládl Lando Norris s druhým Oscarem Piastrim

Lando Norris si ve sprintu na Miami Grand Prix Sprint dojel pro suverénní vítězství bez většího tlaku soupeřů, zatímco Oscar Piastri potvrdil dominanci stáje McLaren druhým místem a zkompletoval týmový double.
Lando Norris zvládl sprint na v Miami s přehledem a dojel si pro vítězství bez větších problémů. Jeho týmový kolega Oscar Piastri skončil druhý, takže McLaren oslavil double. Na třetí příčce dojel Charles Leclerc, který doplnil stupně vítězů za dvojicí McLarenu.
Ještě před startem se ale objevily problémy. Nico Hülkenberg se na rošt vůbec nedostal, protože z jeho vozu začal stoupat kouř a následně se objevily i plameny. „Bylo to náhlé, neměli jsme šanci zasáhnout,“ uvedl tým.
Potíže měl také Arvid Lindblad, který měl startovat z boxů kvůli porušení pravidel parc fermé. Nakonec ale do závodu vůbec neodstartoval. „Zaznamenali jsme technický problém ještě před startem,“ vysvětlil tým Racing Bulls.
Změny se řešily i u Alexe Albona. Po dodatečném přezkoumání jeho porušení limitů tratě byl odsunut až na konec startovního pole. „Rozhodnutí přišlo pozdě, ale musíme ho respektovat,“ řekl.
Na čele se mezitím schylovalo k souboji. Většina jezdců zvolila středně tvrdé pneumatiky a Norris vyrážel z pole position. Hned po startu potvrdil dobrou formu McLarenu, který už v pátek zaujal svými vylepšeními.
Norris měl po zhasnutí světel perfektní reakci a bez problémů si udržel vedení. „Odlepil jsem se přesně tak, jak jsme potřebovali,“ řekl po závodě. Jeho týmový kolega Oscar Piastri se navíc rychle posunul vpřed, takže McLaren se hned po startu usadil na prvních dvou pozicích.
Na opačné straně spektra zažil horší úvod lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli, který ztratil několik míst a propadl se za Charlese Leclerca. Monačan nebyl s jeho obranou spokojený: „Pohnul se při brzdění,“ stěžoval si do vysílačky.
Za nimi se okamžitě rozhořel souboj mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Oba jeli na hraně, ale bez kontaktu. Pierre Gasly jen těsně unikl kolizi na vnější straně zatáčky.
Norris si mezitím začal vytvářet náskok a už ve čtvrtém kole vedl o více než sekundu. „Měl jsem tempo pod kontrolou, nechtěl jsem zbytečně riskovat,“ vysvětlil později svůj přístup.
Max Verstappen však hlásil problémy s autem. „Zadní náprava poskakuje při brzdění,“ uvedl do týmové vysílačky, což komplikovalo jeho souboje i celkové tempo.
Situace se vyostřila ve chvíli, kdy George Russell zaútočil na Antonelliho. V závěru okruhu zvolil odvážný manévr a posunul se dopředu. „Šel jsem do toho naplno,“ přiznal po závodě.
Největší pozornost poutal souboj mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem, který se táhl několik kol a nabídl několik těsných situací na hraně pravidel i mimo trať. „Předjel mě mimo trať,“ hlásil Hamilton, načež Verstappen pozici vrátil. Netrvalo ale dlouho a Nizozemec si ji vzal zpět čistým předjížděcím manévrem.
Na čele se mezitím nic neměnilo. Norris si udržel kontrolu nad závodem a dojel si pro vítězství, Piastri potvrdil druhé místo a Leclerc doplnil stupně vítězů. „Auto bylo dnes skvělé, tým odvedl fantastickou práci,“ uzavřel Norris.
Výsledky sprintu GP Miami:
1. Lando Norris (McLaren)
2. Oscar Piastri (McLaren) +3.766
3. Charles Leclerc (Ferrari) +6.251
4. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +8.777
5. George Russell (Mercedes) +12.951
6. Max Verstappen (Red Bull Racing) +13.639
7. Lewis Hamilton (Ferrari) +21.665
8. Pierre Gasly (Alpine) +30.525
9. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +35.346
10. Franco Colapinto (Alpine) +36.970
11. Gabriel Bortoleto (Audi) +48.438
12.Esteban Ocon (Haas F1 Team) +56.972
13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +57.365
14. Carlos Sainz (Williams) +58.504
15. Liam Lawson (Racing Bulls) +59.358
16. Fernando Alonso (Aston Martin) +76.067
17. Sergio Pérez (Cadillac) +76.691
18. Lance Stroll (Aston Martin) +77.626
19. Alexander Albon (Williams) +88.173
20. Valtteri Bottas (Cadillac) +89.597
DNS – Nico Hülkenberg (Audi)
DNS – Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Kvalifikace na Velkou cenu Miami přinesla dramatický průběh plný změn pořadí až do závěru. Andrea Kimi Antonelli ji nakonec ovládl a získal už třetí pole position v řadě.
