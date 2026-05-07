McLaren tlačí na změny motorů. Andrea Stella chce jasno do roku 2028

Šéf McLarenu Andrea Stella upozorňuje, že pro plné využití současné koncepce pohonných jednotek je podle něj potřeba zasáhnout do jejich technického základu. Zmiňuje zejména možné úpravy, které by posílily výkonový potenciál hybridních systémů.
Šéf McLarenu Andrea Stella znovu otevírá debatu o budoucím směřování pohonných jednotek ve Formuli 1 a apeluje na to, aby byla klíčová technická rozhodnutí uzavřena nejpozději před sezonou 2028. „Rád bych vyzval, aby tato diskuse byla uzavřena, řekl bych nejpozději před letní přestávkou, aby se to dalo stihnout pro rok 2028,“ uvedl Stella.
Podle něj se Formule 1 už delší dobu pohybuje na hranici možností současné techniky a další vývoj si vyžádá zásahy přímo do konstrukce motorů.
„Domnívám se, že jsou nutné hardwarové úpravy pohonné jednotky, aby se obecně zlepšila Formule 1,“ řekl šéf McLarenu pro média v Miami.
Z jeho pohledu je jedním z hlavních problémů omezený průtok paliva, který limituje výkon spalovacího motoru.
„Bude to realisticky souviset s průtokem paliva, aby se zvýšil výkon spalovacího motoru,“ vysvětlil Stella.
Další oblastí je podle něj rekuperace energie, která není v současném pojetí využita naplno „Myslím, že bude potřeba rekuperovat více energie, než kolik jí následně skutečně využíváte, protože mnohem více času trávíte samotným využíváním elektrické energie než jejím získáváním,“ dodal.
Jako možné řešení vidí Andrea Stella navýšení výkonu elektrické části pohonné jednotky. „Můžeme jít ze 350 kW na 400 kW, můžeme jít na 450 kW? A pak si myslím, že budeme potřebovat větší baterie,“ navrhuje Stella.
Zároveň ale upozorňuje, že takové změny by znamenaly zásah do celé konstrukce pohonných jednotek, což výrazně komplikuje jejich vývoj i časový plán. Podle něj je už sezona 2027 z hlediska implementace problematická.
„Vidím, že je to pro rok 2027 obtížné, protože dopady na velikost baterie a na zvládnutí vyššího toku paliva mají obvykle delší vývojový čas, než je k dispozici před sezonou 2027,“ uvedl.
Za reálnější proto považuje až sezonu 2028, pokud se na změnách shodnou všechny klíčové strany – FIA, FOM, týmy i výrobci pohonných jednotek.
„Doufám, že to tak bude, protože i když jsme jako komunita Formule 1 odvedli dobrou práci v neustálém zlepšování využití motoru v rámci dostupných možností, myslím, že z těchto pravidel lze získat ještě víc, ale bude to vyžadovat určité hardwarové úpravy,“ říká.
Současně ale připouští, že do doby případných změn se týmy musí naučit pracovat s extrémně citlivými a propojenými systémy současných pohonných jednotek.
„Všechno je velmi citlivé a provázané… není to jen o tom, kde energii využíváte, ale také o tom, jak je její využití citlivé na další věci, které se dějí,“ popisuje.
Podle Stelly tak dnešní hybridní éra Formule 1 vyžaduje úplně nový způsob uvažování o výkonu, kde už nejde jen o jednoduché rozdělení energie, ale o složitou interakci mezi elektrickou a spalovací částí pohonné jednotky i vnějšími podmínkami.
