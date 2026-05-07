Kimi Antonelli v Miami navázal na sérii vítězství a znovu posílil své postavení v čele šampionátu Formule 1. Jeho forma podle Davida Coultharda ukazuje, že už není jen vycházejícím talentem, ale kandidátem na roli lídra mistrovství světa.
V Miami si Kimi Antonelli připsal třetí vítězství v řadě, což v paddocku znovu rozvířilo debaty o jeho rostoucím postavení. David Coulthard jeho výkon nevnímá jako ojedinělý úspěch, ale jako jasný signál, že se mladý Ital začíná prosazovat do role, kterou obvykle zastávají zkušení lídři šampionátu.
Po úspěších v Číně a Japonsku navázal Antonelli dalším vítězstvím v Miami a posunul se do čela průběžného pořadí mistrovství světa. Ve svých 19 letech se tak stal nejmladším jezdcem, který kdy vedl šampionát Formule 1.
Jeho náskok na týmového kolegu George Russella se po Floridě rozšířil na dvacet bodů a uvnitř Mercedesu tak sílí debata o tom, komu patří role jedničky.
Coulthard ocenil zejména Antonelliho reakce v momentech, kdy se závod začal komplikovat. „Dospěl jako jezdec. Možná je teprve ve své druhé sezoně Formule 1, ale zvládl nejen tlak od Landa, který byl neustále připraven zaútočit, ale také technické problémy s řazením, které mu způsobovaly nekonzistentní podřazování,“ uvedl v podcastu Up To Speed.
Podle něj byl klíčový právě způsob, jakým Antonelli komunikoval s týmem v krizových situacích „Jeho inženýr Bono ho uklidňoval ve chvíli, kdy se snažil pochopit, co je za problém. Nakonec ale platí, že jezdec musí týmu dodat správné informace, aby mohl najít řešení,“ dodal Coulthard.
Bývalý pilot zdůraznil, že právě tyto situace ukazují rozdíl mezi rychlým jezdcem a jezdcem pro šampionát.
„Myslím, že definitivně dospěl. Naprosto si zasloužil právo vést mistrovství světa,“ prohlásil.
Zároveň ale upozornil, že posun Antonelliho do čela přináší tlak i pro Russella, který měl po éře Lewis Hamilton převzít větší odpovědnost v týmu.
„Očekávání je teď takové, že Antonelli vede tým, alespoň podle výsledků. A to bude pro George nepříjemné,“ poznamenal.
Coulthard ale zároveň připomněl, že Russell rozhodně není mimo hru a jeho role se může znovu změnit.
„George má zkušenosti, kvalitu i všechny potřebné schopnosti, aby si tu pozici vzal zpátky. Nemohou ale vyhrávat oba. Jeden musí být první a druhý druhý,“ uvedl.
Současná Formule 1 je podle něj natolik vyrovnaná, že ani silný balík neznamená automatickou dominanci.
„Stačí se podívat, kde je McLaren, jak se zlepšilo Ferrari nebo Red Bull. Vyhrávat i s autem, které je považováno za nejlepší, je extrémně těžké,“ dodal.
Antonelliho současná forma tak podle Coultharda nevypadá jako jednorázový výkyv, ale spíš jako postupné přebírání role jezdce, kolem kterého se může začít točit budoucnost Mercedesu.
