GP Miami: Kimi Antonelli v dramatickém závodě získal třetí vítězství v řadě

Kimi Antonelli znovu potvrdil, že letos patří mezi hlavní aspiranty na titul. Na Velké ceně Miami totiž předvedl působivý výkon a po dramatickém průběhu si dojel pro třetí vítězství v řadě.
Velká cena Miami nabídla mimořádně dramatickou podívanou. Menší napětí přišlo ještě dlouho před startem závodu. Kvůli hrozícím bouřím organizátoři posunuli start o několik hodin dopředu, aby se vyhnuli nejhorším podmínkám. Přesto ráno trať sužoval déšť, hromy a blesky, zatímco samotný závod už odstartoval na suchém asfaltu.
Do hlavní pozornosti se hned po startu dostal Kimi Antonelli. Z pole position měl šanci odčinit nepovedené rozjezdy z předchozích jízd. Tentokrát sice reagoval na zhasnutí světel o něco lépe, jeho start ale postrádal potřebnou razanci, a tak se v nájezdu do první zatáčky nedokázal ubránit dotírajícím soupeřům.
Velmi aktivní byl především Charles Leclerc, který se dostal kolem vnější stopy, zatímco Antonelli chyboval a vyjel mimo trať. Do incidentu se zapletl také Max Verstappen, jenž po kontaktu s obrubníkem roztočil svůj vůz.
Hned v úvodu tak vznikl chaos, který zamíchal pořadím. Verstappen se propadl hluboko polem, zatímco ve středu pole došlo ke kontaktu mezi Lewisem Hamiltonem a Francem Colapintem. Komisaři incident označili za závodní.
Napětí bylo patrné i v týmových rádiích. „Vytlačil mě z trati. Myslí si, že si může dovolit cokoliv jen proto, že závodí ve středu pole,“ zlobil se Carlos Sainz po souboji s Verstappenem.
Závod však nabral další dramatický směr po výjezdu safety caru v 6. kole. Havárie Pierra Gaslyho, který skončil po kontaktu s Liamem Lawsonem v bariéře, přerušila tempo závodu. Gasly následně do rádia potvrdil, že je v pořádku, zatímco incident začali řešit sportovní komisaři.
Ve stejném kole došlo k další havárii, tentokrát v podání Isack Hadjar. Ten ve 14. zatáčce zachytil roh betonové bariéry, což vedlo k poškození zavěšení. Následná ztráta kontroly nad vozem vyústila v náraz do protější zdi a okamžité odstoupení z závodu.
Po návratu safety caru do boxů na konci 11. kola byl závod restartován Charlesem Leclercem. Hned po restartu se bojovalo o pozice, Oscar Piastri zaútočil na George Russella v první zatáčce a posunul se na čtvrté místo. Situaci však označil za velmi nebezpečnou, zatímco Russell později přiznal, že měl špatně nastavený startovací režim.
Další důležitý moment přišel v zatáčce číslo 11, kde se do vedení dostal Lando Norris ve 13. kole závodu. Kimi Antonelli se ještě snažil reagovat v závěru okruhu, ale Leclerc si vzal pozici zpět v první zatáčce.
Do hry se postupně vracel i Max Verstappen, který se po nepovedeném úvodu prokousával polem. Jeho stíhací jízda ale nezůstala bez kontroverzí, komisaři si poznamenali možné přejetí bílé čáry při výjezdu z boxů během fáze safety caru, což mělo být řešeno až po závodě.
Strategické bitvy se rozjely naplno kolem poloviny závodu. Ferrari i Mercedes reagovaly na zastávky v boxech, přičemž Russell zvládl undercut na Leclerca díky rychlejší zastávce. Do toho se nad tratí znovu objevila hrozba deště, která však nakonec závod výrazněji neovlivnila.
Antonelli se ve 28. kole dostal díky undercutu před druhého Landa Norrise a o kolo později díky pitstopu Piastriho do vedení. Antonelli o pár kol později hlásil problémy s řazením i plynem a stěžoval si na přehřívající se zadní pneumatiky. Tým ho však uklidňoval, že jde pouze o otázku teploty, nikoli fatální závadu.
V závěru závodu gradovaly souboje o pódiové příčky. Leclerc, Piastri i Verstappen si několikrát vyměnili pozice, zatímco Norris se snažil dotáhnout na vedoucího Antonelliho.
Dramatické momenty přinesla i kolize mezi Russellem a Verstappenem v závěru, po níž měl britský jezdec poškozené přední křídlo. Situace v první desítce se tak neustále měnila až do posledních kol.
Klíčová chvíle přišla v předposledním kole. Oscar Piastri se dostal před Charlese Leclerca, který měl problém se zadním křídlem, a posunul se na třetí místo. Leclerc pak udělal chybu ve třetí zatáčce, roztočil se a propadl se v pořadí až za Maxe Verstappena na šestou pozici.
Kimi Antonelli si i přes předchozí komplikace udržel první místo a dojel si pro vítězství, čímž potvrdil dobrou formu z posledních závodů. Lando Norris skončil druhý a zaznamenal svůj nejlepší výsledek v sezoně, zatímco Piastri doplnil stupně vítězů jako třetí.
Výsledky GP Miami:
1. Kimi Antonelli (Mercedes)
2. Lando Norris (McLaren) +3.264 s
3. Oscar Piastri (McLaren) +27.092 s
4. George Russell (Mercedes) +43.051 s
5. Max Verstappen (Red Bull Racing) +43.949 s
6. Charles Leclerc (Ferrari) +44.245 s
7. Lewis Hamilton (Ferrari) +53.753 s
8. Franco Colapinto (Alpine) +61.871 s
9. Carlos Sainz (Williams) +82.072 s
10. Alexander Albon (Williams) +90.972 s
11. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1 kolo
12. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 kolo
13. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1 kolo
14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 kolo
15. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 kolo
16. Sergio Perez (Cadillac) +1 kolo
17. Lance Stroll (Aston Martin) +1 kolo
18. Valtteri Bottas (Cadillac) +2 kola
Nedokončili (DNF):
Nico Hülkenberg (Audi)
Liam Lawson (Racing Bulls)
Pierre Gasly (Alpine)
Isack Hadjar (Red Bull Racing)
