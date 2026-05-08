FIA potvrzuje zásadní změnu: Motory do roku 2027 projdou proměnou

FIA posouvá směřování pohonných jednotek Formule 1. Pro sezonu 2027 byla „v principu“ odsouhlasena změna technických pravidel, která upraví poměr mezi elektrickou a spalovací částí hybridního systému a přetvoří dosavadní koncepci motorů.
Technická pravidla pohonných jednotek Formule 1 se znovu posouvají. Po sérii jednání mezi FIA, vedením šampionátu a výrobci motorů bylo „v principu“ odsouhlaseno, že od sezony 2027 dojde k dalším významným úpravám.
Současná generace pravidel, která vstoupí v platnost v roce 2026, se přitom už teď stala předmětem ostrých debat. Hlavním terčem kritiky je především to, že vozy jsou až příliš závislé na řízení energie, což podle jezdců mění přirozený styl závodění.
Ještě před Velkou cenou Miami FIA představila sérii softwarových úprav, které měly tento trend zmírnit. Jednou z nich bylo zvýšení limitu „superclippingu“ z 250 kW na 350 kW a také úprava množství energie, kterou lze během kola rekuperovat.
Cílem těchto zásahů bylo podle jezdců vrátit autům přirozenější charakter. Někteří piloti po změnách uvedli, že „jízdní projev působí přirozeněji a méně uměle než v úvodních závodech sezony“.
Vedle těchto softwarových úprav se ale začalo stále více diskutovat o hlubších zásazích do konstrukce motorů. Nově se proto „v principu“ schválily i návrhy, které už zasahují do hardwaru.
Dosavadní koncepce, často popisovaná jako téměř vyrovnaný poměr 50:50 mezi spalovacím motorem a elektrickou částí, má být podle návrhu upravena ve prospěch klasického motoru.
Pro sezonu 2027 se počítá se zvýšením výkonu spalovací části o přibližně 50 kW a současným snížením výkonu elektrického systému ERS o stejnou hodnotu. Výsledkem by byl posun zhruba na poměr 60:40 ve prospěch spalovacího motoru.
Součástí návrhu je také zvýšení průtoku paliva, které má umožnit vyšší výkon spalovací jednotky. Právě tento krok ale vyvolává technické otázky, protože může ovlivnit konstrukci palivových nádrží i samotného šasi.
Výkonný ředitel Alpine Steve Nielsen k tomu v Miami uvedl: „Více paliva znamená větší nádrž a odlišné šasi.“ Dodal také: „Ne každý tým bude chtít stavět úplně nové auto, protože v rámci rozpočtového stropu investujete tam, kde získáte nejvíce výkonu.“
Výkonný ředitel upozornil na rostoucí časový tlak při případných úpravách pravidel: „Pokud vaše nádrže nebudou dostatečně velké na dalších deset až dvacet litrů, musíte to vědět co nejdříve. V posledních týdnech jsme viděli mnoho změn a doufám, že se situace uklidní, protože naše schopnost reagovat bude výrazně omezená.“
FIA k tomu ve svém prohlášení uvedla: „Konečné návrhy předložené během dnešního jednání jsou výsledkem série konzultací z posledních týdnů mezi FIA a všemi zainteresovanými stranami, přičemž klíčový byl i přínos jezdců Formule 1.“
Federace zároveň doplnila další postup schvalování: „Dalším krokem je formální předložení upravených pravidel ke korespondenčnímu hlasování Světové rady motorsportu poté, co o balíčku odhlasují výrobci pohonných jednotek.“
FIA současně zdůrazňuje, že celý proces probíhá v duchu spolupráce: „Pravidla pro rok 2026 byla vyvíjena a schválena v úzké spolupráci FIA, FOM, týmů i výrobců motorů.“
Přesto ale změny ještě nejsou definitivní. Návrhy nyní čeká několik kol schvalování, než se stanou závaznou součástí regulí. Formule 1 tak dál hledá rovnováhu mezi technologickým vývojem, výkonem a tím, jak má samotné závodění v příštích letech vypadat.
