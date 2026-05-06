Ferrari řeší nesoulad dat na simulátoru. Lewis Hamilton zvažuje o jeho omezení

Dominik Sysel DNES 17:49
Lewis Hamilton před víkendem v Kanadě odmítl používat simulátor Ferrari, protože podle něj neodpovídá reálnému chování vozu na trati. Nesoulad mezi virtuálním modelem a skutečností tak zpochybňuje jeho využitelnost při přípravě.

Lewis Hamilton po Miami otevřeně nastínil, že Scuderia Ferrari čeká před dalším závodem zásadní změna přístupu i technického směřování.

Sedminásobný mistr světa po nepovedeném víkendu v Miami přiznal, že aktuální příprava není optimální a naznačil odklon od dosavadních postupů: „V příštím závodě zvolím jiný přístup,“ uvedl Hamilton mediím, informuje PlanetF1.

Jeho frustrace pramení i z výkonu na trati, kde Ferrari podle něj ztrácí výrazně na rovinkách. „Jen na rovinkách ztrácíme tři až čtyři desetiny,“ dodal s tím, že jde o deficit, který tým musí urgentně řešit.

Hamilton zároveň upozornil na zásadní problém v simulacích, které podle něj neodpovídají realitě. „Nakonec je to vždy o korelaci,“ vysvětlil, když popisoval rozdíl mezi virtuálním nastavením a chováním vozu na trati.

Podle něj se situace opakuje: „Připravíte se na simulátoru, nastavíte auto a pak přijedete na trať a to nastavení prostě nefunguje,“ popsal nesoulad mezi simulátorem a reálným monopostem SF-26.

Právě proto se rozhodl k neobvyklému kroku. „Do dalšího závodu už na simulátor nepůjdu,“ prohlásil a dodal, že se místo toho zaměří pouze na jednání v továrně.

Hamilton však zároveň připustil, že problém není jen v jednom směru vývoje. V Miami podle něj tým udělal chybný start do víkendu, který vedl k nestabilnímu nastavení vozu a obtížnému ladění během sprintu i hlavního závodu.

„Tento víkend jsme prostě začali špatně,“ řekl s tím, že následná snaha o korekce při omezeném čase už nedokázala situaci zachránit.

Zajímavostí je, že Hamilton zároveň připomněl i pozitivní zkušenost z Číny, kde podle něj absence simulátoru paradoxně vedla k lepšímu výsledku: „Když jsme jeli do Číny, měl jsem nejlepší víkend, a bez simulátoru.“

Přestože kritizuje současné nástroje přípravy, celkově zůstává vůči Ferrari spíše konstruktivní a věří, že problém je řešitelný. „Musíme zjistit, jestli dokážeme snížit odpor před dalším závodem,“ dodal směrem k inženýrům.

Hamilton tak před Kanadou, kterou v minulosti několikrát ovládl, vysílá jasný signál: Ferrari musí rychle zlepšit aerodynamickou efektivitu i soulad mezi simulací a realitou, jinak ztráta na rovinkách zůstane klíčovým limitujícím faktorem.

