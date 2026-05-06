Ferrari řeší nesoulad dat na simulátoru. Lewis Hamilton zvažuje o jeho omezení

Lewis Hamilton před víkendem v Kanadě odmítl používat simulátor Ferrari, protože podle něj neodpovídá reálnému chování vozu na trati. Nesoulad mezi virtuálním modelem a skutečností tak zpochybňuje jeho využitelnost při přípravě.
Lewis Hamilton po Miami otevřeně nastínil, že Scuderia Ferrari čeká před dalším závodem zásadní změna přístupu i technického směřování.
Sedminásobný mistr světa po nepovedeném víkendu v Miami přiznal, že aktuální příprava není optimální a naznačil odklon od dosavadních postupů: „V příštím závodě zvolím jiný přístup,“ uvedl Hamilton mediím, informuje PlanetF1.
Jeho frustrace pramení i z výkonu na trati, kde Ferrari podle něj ztrácí výrazně na rovinkách. „Jen na rovinkách ztrácíme tři až čtyři desetiny,“ dodal s tím, že jde o deficit, který tým musí urgentně řešit.
Hamilton zároveň upozornil na zásadní problém v simulacích, které podle něj neodpovídají realitě. „Nakonec je to vždy o korelaci,“ vysvětlil, když popisoval rozdíl mezi virtuálním nastavením a chováním vozu na trati.
Podle něj se situace opakuje: „Připravíte se na simulátoru, nastavíte auto a pak přijedete na trať a to nastavení prostě nefunguje,“ popsal nesoulad mezi simulátorem a reálným monopostem SF-26.
Právě proto se rozhodl k neobvyklému kroku. „Do dalšího závodu už na simulátor nepůjdu,“ prohlásil a dodal, že se místo toho zaměří pouze na jednání v továrně.
Hamilton však zároveň připustil, že problém není jen v jednom směru vývoje. V Miami podle něj tým udělal chybný start do víkendu, který vedl k nestabilnímu nastavení vozu a obtížnému ladění během sprintu i hlavního závodu.
„Tento víkend jsme prostě začali špatně,“ řekl s tím, že následná snaha o korekce při omezeném čase už nedokázala situaci zachránit.
Zajímavostí je, že Hamilton zároveň připomněl i pozitivní zkušenost z Číny, kde podle něj absence simulátoru paradoxně vedla k lepšímu výsledku: „Když jsme jeli do Číny, měl jsem nejlepší víkend, a bez simulátoru.“
Přestože kritizuje současné nástroje přípravy, celkově zůstává vůči Ferrari spíše konstruktivní a věří, že problém je řešitelný. „Musíme zjistit, jestli dokážeme snížit odpor před dalším závodem,“ dodal směrem k inženýrům.
Hamilton tak před Kanadou, kterou v minulosti několikrát ovládl, vysílá jasný signál: Ferrari musí rychle zlepšit aerodynamickou efektivitu i soulad mezi simulací a realitou, jinak ztráta na rovinkách zůstane klíčovým limitujícím faktorem.
Aston Martin dorazil do Miami bez nových technických vylepšení, což v paddocku vyvolalo překvapení. Fernando Alonso však situaci nepovažuje za problém a věří, že tým zůstává na správné vývojové cestě.
Lewis Hamilton před víkendem v Kanadě odmítl používat simulátor Ferrari, protože podle něj neodpovídá reálnému chování vozu na trati. Nesoulad mezi virtuálním modelem a skutečností tak zpochybňuje jeho využitelnost při přípravě.
Charles Leclerc po Velké ceny Miami upozornil na klíčový technický i výkonnostní aspekt, který by měl tým Scuderia Ferrari detailně analyzovat. Monacký jezdec naznačil, že právě tato oblast mohla zásadně ovlivnit jejich tempo během celého víkendu.
Isack Hadjar po dalším komplikovaném víkendu při Miami Grand Prix otevřeně přiznal frustraci z vlastního zaváhání, které pro něj znamenalo konec závodu. Incident označil za klíčový moment celého nepovedeného víkendu a neskrýval, že ho situace výrazně zasáhla.
George Russell vstupoval do sezony jako jeden z kandidátů na boj o titul, ale poslední tři závody ukazují posun v interní dynamice týmu Mercedes, kde momentum převzal Kimi Antonelli. Russell však situaci zlehčuje a tvrdí, že nejde o nic, co by v této fázi sezony vyvolávalo obavy.
Toto Wolff otevřeně přiznal, že starty Mercedesu nejsou dostatečné a představují výraznou slabinu týmu. Podle něj je Mercedes jediným předním týmem, který pravidelně ztrácí pozice hned po startu, což komplikuje boj o přední příčky.
Lewis Hamilton upozornil na oblast, ve které podle něj může Ferrari ztrácet na své hlavní konkurenty. Podle něj právě detaily aerodynamiky rozhodují o rozdílech mezi špičkovými týmy.
Max Verstappen dostal po Velké ceně Miami Grand Prix pětisekundovou penalizaci po vyšetřování sportovních komisařů FIA. Trest mu zpětně ovlivnil konečné umístění v závodě.
Liam Lawson se po Velké ceně Miami omluvil Pierrovi Gaslymu za kolizi, která vznikla po náhlé poruše jeho převodovky. Incident skončil velkou havárií a nárazem Gaslyho do bariéry.
Charles Leclerc přišel o šesté místo ve Velké ceně Miami Grand Prix po sérii incidentů v závěru závodu. Do soubojů byli zapojeni také Max Verstappen a George Russell.
Kimi Antonelli znovu potvrdil, že letos patří mezi hlavní aspiranty na titul. Na Velké ceně Miami totiž předvedl působivý výkon a po dramatickém průběhu si dojel pro třetí vítězství v řadě.
Max Verstappen ocenil výrazný pokrok Red Bullu mezi Velkými cenami Japonska a Miami, kde se chování monopostu znatelně zlepšilo. Zatímco ještě nedávno popisoval své působení v kokpitu jako roli „pasažéra“, nyní v Miami startuje ze druhé řady.