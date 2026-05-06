Tvrdá sebereflexe Isacka Hadjara: Jediná chyba ukončila nadějný závod v Miami

Isack Hadjar po dalším komplikovaném víkendu při Miami Grand Prix otevřeně přiznal frustraci z vlastního zaváhání, které pro něj znamenalo konec závodu. Incident označil za klíčový moment celého nepovedeného víkendu a neskrýval, že ho situace výrazně zasáhla.
Isack Hadjar má za sebou při víkend v Miami, který pro něj skončil sérií komplikací i hořkým odstoupením ze závodu. Jeho závod ukončil náraz po kontaktu s vnitřní bariérou v rychlé šikaně zatáček 14 a 15.
K incidentu došlo ve chvíli, kdy se snažil z vozu dostat maximum. Poškození zavěšení řízení na jeho Red Bullu znamenalo ztrátu kontroly a následný další kontakt se zdí už byl nevyhnutelný.
Bezprostředně po nehodě bylo na televizních záběrech patrné, jak Hadjar reaguje velmi emotivně a frustraci si vybíjí údery do volantu. Situace ukazovala, jak silně si uvědomoval vlastní chybu i její následky.
Problematický však nebyl jen samotný závod. Už kvalifikace pro něj skončila diskvalifikací kvůli příliš široké podlaze monopostu, což ho odsunulo až na start z boxové uličky.
Přesto se mu v úvodu Grand Prix dařilo postupně probíjet polem a ukazoval slibné tempo, které naznačovalo možnost bodovaného výsledku.
Po odstoupení popsal situaci bez obalu jako velmi těžkou. „Konečně jsem našel limit,“ uvedl při hodnocení momentu, který ukončil jeho závod.
„Celý víkend jsem byl velmi blízko hraně, ale měl jsem vše pod kontrolou – pak jsem ale udělal chybu,“ pokračoval a připustil, že šlo o jediné zaváhání v jinak solidním výkonu.
Zklamání z promarněné šance neskrýval: „Tohle je těžké. Zničit auto mě opravdu hodně štve.“
Zároveň si uvědomoval, jak velká příležitost mu unikla: „Mohl jsem získat dobré body vzhledem k tomu, jaké jsme měli auto, a já jsem to všechno zahodil,“ uzavřel sebekriticky.
Samotný průběh nehody si Hadjar nedokázal přesně vybavit. Přiznal, že vše proběhlo velmi rychle a v tu chvíli neměl jasnou představu o tom, co se přesně stalo.
„Upřímně si to moc nepamatuju, protože se to stalo strašně rychle, takže nemám úplně jasnou představu, co přesně se stalo,“ vysvětlil.
Okamžik nárazu ho podle jeho slov zcela zaskočil. „Jen jsem cítil velkou ránu. Vůbec jsem to nečekal. Pak už bylo auto poškozené, narazil jsem i do druhé bariéry a nedokázal jsem to zastavit,“ popsal dramatickou sekvenci.
Z celé situace si odnáší především poučení o koncentraci. „Ukazuje to, jak moc je potřeba být soustředěný – a já jsem nebyl,“ přiznal otevřeně.
Navzdory tomu, že startoval z boxové uličky, dokázal se během závodu posunout až na 15. místo a v úvodu cítil dobré tempo.
„V těch prvních kolech jsem se cítil skvěle. Předjíždění pro mě bylo velmi snadné,“ uvedl k začátku závodu.
Konkrétně zmínil i jednoho ze soupeřů. „Lindblad byl poslední jezdec, kterého jsem předjel, kromě zastávek v boxech. Odjeli jsme jen tři závodní kola, takže tempo bylo podle mě velmi dobré,“ dodal s tím, že vůz fungoval slibně.
Strategii s pneumatikami ale nepovažoval za problém. „Z mého pohledu bylo všechno v pořádku,“ uzavřel toto téma.
Po zbytek závodu byl v kontaktu s boxovou zdí Red Bullu, kde se tým snažil analyzovat průběh víkendu, který nepřinesl očekávaný výsledek.
Hadjar zároveň připustil, že odpovědnost nesou obě strany. „Já i tým jsme tenhle víkend udělali chyby,“ řekl.
„Upřímně to byla tak trochu katastrofa z obou stran, takže musíme držet při sobě a zjistit, co můžeme zlepšit do příštího závodu,“ pokračoval.
Pozitivně ale hodnotil výkonnost vozu po úpravách. „Jsme samozřejmě spokojení. V autě je větší výkon. Už není takový problém dostat se do Q3 jako v prvních závodech,“ vysvětlil.
Do dalších podniků tak míří s opatrným optimismem. „Zaměřme se na pozitiva. Vrátíme se v Kanadě a snad předvedeme silný výkon,“ dodal.
Přesto v něm přetrvává zklamání i netrpělivost. „Upřímně se nemůžu dočkat, až se vrátím zpátky do auta. Přál bych si, abych teď závodil,“ uvedl.
„Přál bych si vědět, co jsem mohl udělat jinak. Začátek byl dobrý. Teď ale čekat tři týdny je docela těžké,“ uzavřel.
