Oscar Piastri se objevuje v hledáčku Red Bullu

Budoucnost Maxe Verstappena u Red Bullu zůstává nejistá a vyvolává spekulace o jeho dalším působení. Podle zákulisních informací už tým připravuje možné náhrady, mezi nimiž je i Oscar Piastri.
Budoucnost Maxe Verstappena u Red Bullu zůstává jedním z nejvíce diskutovaných témat paddocku. Přestože má nizozemský šampion smlouvu i na příští sezónu, v zákulisí se objevují úvahy o možných scénářích jeho další kariéry. Podle informací z prostředí týmu už Red Bull pracuje i s krizovou variantou pro případ jeho odchodu, informuje Motorsport.com.
Tímto plánem má být podle několika zdrojů Oscar Piastri. Australský jezdec McLarenu je údajně považován za preferovanou volbu, pokud by Verstappen nečekaně změnil tým, rozhodl se pro pauzu nebo opustil Formuli 1.
„Red Bull si nemůže dovolit být nepřipravený,“ zaznívá z paddocku. Vedení stáje si uvědomuje, že Verstappen není jen jezdec, ale zásadní prvek celého projektu, který ovlivňuje vývoj vozu, stabilitu týmu i komerční hodnotu značky.
Po odchodu dlouholetého poradce jezdecké akademie Helmuta Marka se navíc podle zákulisních informací mění přístup Red Bullu k obsazování kokpitů. Dříve silně interní filozofie založená na výchově vlastních talentů se postupně rozšiřuje o větší otevřenost k trhu.
Piastri do této strategie zapadá velmi přesně. Je mladý, ale zároveň už působí stabilně a vyrovnaně. V paddocku je vnímán jako jezdec, který dokáže podávat konzistentní výkony i pod tlakem a stále má prostor pro další růst.
Zajímavou roli v celé situaci hraje také Mark Webber. Bývalý pilot Red Bullu a manažer Piastriho se letos výrazně stáhl z dění přímo na trati a svou roli částečně přenechal Pedru Matosovi, bývalému inženýrovi z Formule 2.
Piastri se tak více osamostatnil a omezil Webberovu přímou přítomnost v garáži McLarenu. Tento krok měl přispět k většímu klidu v týmu a k přímější komunikaci mezi jezdcem a inženýrským zázemím.
„Chtěl jsem mít věci jednodušší a soustředit se jen na výkon,“ měl Piastri naznačit svému okolí. Tento přístup se projevil i výsledkově, když začal sbírat stabilní umístění na stupních vítězů například v Japonsku a Miami.
Zároveň se v paddocku objevují spekulace, že Webber může znovu otevřít komunikační kanály s Red Bullem, kde v minulosti působil jako jezdec. Přímé důkazy ale zatím chybí.
Red Bull mezitím prochází širší proměnou interní struktury. Tým se snaží více přizpůsobit novému období ve Formuli 1 a reagovat na změny, které přinese technická revoluce v roce 2026.
Důležitým faktorem je také budoucnost samotného Verstappena. Ten v minulosti opakovaně kritizoval směřování technických pravidel a jeho další rozhodnutí může být ovlivněno nejen konkurenceschopností týmu, ale i celkovým vývojem šampionátu.
Ve Wokingu zatím panuje klid. Zak Brown a vedení McLarenu se k probíhajícím spekulacím veřejně nevyjadřují a Piastri má navíc platnou smlouvu až do roku 2027.
V zákulisí Formule 1 se ale dobře ví, že ani dlouhodobé kontrakty nemusí být nutně definitivní překážkou, pokud se situace v budoucnu změní.
„Jakmile jezdec projeví zájem o změnu, situace se vždy začne vyvíjet,“ zaznívá z prostředí paddocku. V takovém případě by McLaren pravděpodobně hledal způsob, jak situaci využít i obchodně.
Jednou z diskutovaných možností je i přímá výměna jezdců mezi týmy, kdy by Piastri zamířil do Red Bullu a Verstappen do McLarenu. Pro tuto variantu ale zatím neexistují žádné konkrétní signály a v současnosti se jeví spíše jako teoretická úvaha.
Podle dostupných informací navíc McLaren o Verstappena aktivně neusiluje. Tým se soustředí na vlastní výkonnostní růst a stabilitu jezdecké sestavy. V prostředí Formule 1 ale platí, že situace se může změnit velmi rychle a proto Red Bull už nyní připravuje několik možných scénářů budoucnosti.
Kimi Antonelli v Miami navázal na sérii vítězství a znovu posílil své postavení v čele šampionátu Formule 1. Jeho forma podle Davida Coultharda ukazuje, že už není jen vycházejícím talentem, ale kandidátem na roli lídra mistrovství světa.
Steve Nielsen reagoval s nadsázkou na dosud nejlepší výsledek Franca Colapinta ve Formuli 1 po závodě v Miami, když jeho odlehčený komentář s humorem spojil jezdcovu aktuální formu s jeho argentinskými kořeny, zároveň ale nepřímo poukázal na jeho rostoucí výkonnost.
Šéf McLarenu Andrea Stella upozorňuje, že pro plné využití současné koncepce pohonných jednotek je podle něj potřeba zasáhnout do jejich technického základu. Zmiňuje zejména možné úpravy, které by posílily výkonový potenciál hybridních systémů.
Budoucnost Maxe Verstappena u Red Bullu zůstává nejistá a vyvolává spekulace o jeho dalším působení. Podle zákulisních informací už tým připravuje možné náhrady, mezi nimiž je i Oscar Piastri.
Aston Martin dorazil do Miami bez nových technických vylepšení, což v paddocku vyvolalo překvapení. Fernando Alonso však situaci nepovažuje za problém a věří, že tým zůstává na správné vývojové cestě.
Lewis Hamilton před víkendem v Kanadě odmítl používat simulátor Ferrari, protože podle něj neodpovídá reálnému chování vozu na trati. Nesoulad mezi virtuálním modelem a skutečností tak zpochybňuje jeho využitelnost při přípravě.
Charles Leclerc po Velké ceny Miami upozornil na klíčový technický i výkonnostní aspekt, který by měl tým Scuderia Ferrari detailně analyzovat. Monacký jezdec naznačil, že právě tato oblast mohla zásadně ovlivnit jejich tempo během celého víkendu.
Isack Hadjar po dalším komplikovaném víkendu při Miami Grand Prix otevřeně přiznal frustraci z vlastního zaváhání, které pro něj znamenalo konec závodu. Incident označil za klíčový moment celého nepovedeného víkendu a neskrýval, že ho situace výrazně zasáhla.
George Russell vstupoval do sezony jako jeden z kandidátů na boj o titul, ale poslední tři závody ukazují posun v interní dynamice týmu Mercedes, kde momentum převzal Kimi Antonelli. Russell však situaci zlehčuje a tvrdí, že nejde o nic, co by v této fázi sezony vyvolávalo obavy.
Toto Wolff otevřeně přiznal, že starty Mercedesu nejsou dostatečné a představují výraznou slabinu týmu. Podle něj je Mercedes jediným předním týmem, který pravidelně ztrácí pozice hned po startu, což komplikuje boj o přední příčky.
Lewis Hamilton upozornil na oblast, ve které podle něj může Ferrari ztrácet na své hlavní konkurenty. Podle něj právě detaily aerodynamiky rozhodují o rozdílech mezi špičkovými týmy.
Max Verstappen dostal po Velké ceně Miami Grand Prix pětisekundovou penalizaci po vyšetřování sportovních komisařů FIA. Trest mu zpětně ovlivnil konečné umístění v závodě.