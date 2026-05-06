Ferrari řeší propad výkonu. Charles Leclerc chce jasné odpovědi

Charles Leclerc po Velké ceny Miami upozornil na klíčový technický i výkonnostní aspekt, který by měl tým Scuderia Ferrari detailně analyzovat. Monacký jezdec naznačil, že právě tato oblast mohla zásadně ovlivnit jejich tempo během celého víkendu.
Charles Leclerc po Miami otevřeně přiznal, že Ferrari bude muset detailně analyzovat, proč se jeho tempo v nedělním závodě výrazně propadlo oproti sobotním výkonům.
Monacký jezdec, který do hlavního závodu startoval z třetí pozice a v sprintu rovněž bojoval o pódium, tentokrát nedokázal na silnou sobotu navázat a postupně ztrácel půdu pod nohama.
„Chci přesně pochopit, co se stalo,“ uvedl Leclerc po závodě, který dokončil na šestém místě na trati, ale po dodatečné penalizaci spadl až na osmé místo.
Úvod Grand Prix přitom vypadal z pohledu Ferrari velmi slibně. Leclerc se okamžitě zapojil do boje na čele a držel krok s Kimim Antonellim a Landem Norrisem.
Postupně se ale začaly objevovat problémy s tempem a Leclerc se začal propadat pořadím, zatímco zezadu se k němu přibližovali Oscar Piastri a George Russell.
Zlomový moment přišel ve chvíli, kdy Russell zamířil do boxů dříve, zatímco Ferrari reagovalo až o kolo později, což Leclerca dostalo do nevýhodné strategie a narušilo jeho závodní rytmus.
Od tohoto okamžiku se jeho Grand Prix začala postupně komplikovat. Tempo klesalo, ztráta na čelo narůstala a z nadějného boje o vítězství se stal závod o udržení pozic v první šestce.
„Střední směs nebyla silná, trpěli jsme velkou degradací,“ popsal Leclerc první část závodu při Miami Grand Prix, kde podle něj Ferrari ztrácelo nejvíce.
Na tvrdé sadě pneumatik se sice situace částečně stabilizovala, ale jen omezeně. „Na začátku to nebylo dobré, pak se to zvedlo, ale nikdy to nebylo na úrovni sprintu,“ dodal Leclerc, čímž upozornil na výrazný rozdíl v tempu oproti sobotě.
Právě kontrast mezi sprintem a nedělním závodem označil za klíčový problém, který bude muset Ferrari důkladně vyhodnotit. Tým podle něj zjevně nedokázal navázat na výkonnost z předchozího dne.
„Musíme se na to podívat,“ zdůraznil a naznačil, že data z telemetrie ukazují výrazný propad výkonu oproti sobotním jízdám.
Závěr závodu navíc přinesl další komplikace, když se Leclerc zapojil do těsného souboje o pozice těsně za stupni vítězů, což mu definitivně zkomplikovalo šanci na lepší výsledek.
„Ztratili jsme hodně výkonu oproti sobotě a chci přesně pochopit, proč se to stalo,“ uzavřel své hodnocení s tím, že v Maranellu nyní čeká intenzivní analýza dat i nastavení.
Charles Leclerc po Velké ceny Miami upozornil na klíčový technický i výkonnostní aspekt, který by měl tým Scuderia Ferrari detailně analyzovat. Monacký jezdec naznačil, že právě tato oblast mohla zásadně ovlivnit jejich tempo během celého víkendu.
