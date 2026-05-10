Nedávné úpravy pravidel Formule 1 sice jezdci přivítali pozitivně, podle Landa Norrise ale současný koncept vozů stále nefunguje ideálně. Úřadující mistr světa nevěří, že lze problémy vyřešit pouze drobnými změnami pravidel.
Formule 1 se po nedávných úpravách energetického managementu v Miami opět dostává do centra diskuse o tom, zda současná hybridní éra skutečně přináší závodění, které si jezdci přejí. Přestože FIA ve spolupráci s týmy a piloty provedla změny, které mají uvolnit práci s energií zejména v kvalifikaci, odezva z paddocku ukazuje, že spokojenost je zatím jen částečná.
„Je to malý krok správným směrem, ale pořád to není na úrovni, na které by měla Formule 1 být,“ uvedl po třetím místě v Miami Lando Norris.
Britský jezdec McLarenu zároveň upozornil, že současná pravidla stále trestají agresivní styl jízdy. „Když jedete naplno všude a tlačíte na to jako dřív, pořád jste za to penalizováni,“ dodal Norris.
Podle něj problém nespočívá jen v detailech nastavení, ale v samotném principu hybridního pohonu. „Nemůžete být pořád na plný plyn. A to by se nemělo dít. Upřímně si nemyslím, že tohle půjde spravit,“ řekl s tím, že ideálním řešením by bylo úplné omezení bateriové složky.
Podobně kritický pohled přidal i jeho týmový kolega Oscar Piastri, který v Miami poprvé výrazněji pocítil dynamiku nového systému rekuperace energie. Podle něj jsou rozdíly v rychlosti mezi vozy při útocích a bránění stále extrémní.
„Závody jsou v podstatě pořád stejné, ale tohle byla moje první skutečná zkušenost s předjížděním a bráněním. Je to docela šílené,“ popsal Piastri.
Jezdci Formule 1 upozorňují na stále výraznější rozdíly v chování vozů během závodů, které jsou způsobené energetickým managementem a prací s hybridním systémem. Podle Oscar Piastri dochází na rovinkách k situacím, kdy se vozy rychle přibližují a následně stejně rychle ztrácí výkon v závislosti na dostupné energii.
Piastri popsal konkrétní moment, kdy ho soupeř během jediné rovinky výrazně stáhl a následně předjel. „Jednou byl George Russell sekundu za mnou a do konce rovinky mě předjel. „Ty rozdíly v rychlosti při přibližování jsou obrovské,“ uvedl jezdec, čímž upozornil na výrazné a často nepředvídatelné změny tempa mezi vozy během závodu.
Tato proměnlivost výkonu podle něj výrazně komplikuje závodění. Jezdec často neví, kdy přesně soupeř získá výhodu, což ztěžuje jak obranu, tak útok. Piastri přiznal, že se v některých situacích sám dostává do podobných manévrů, což ukazuje, jak nepředvídatelný současný systém je.
Do diskuse se přidal i vítěz závodu a lídr šampionátu Kimi Antonelli, který zdůraznil, že klíčová je nejen rychlost, ale i důvěra mezi jezdci při soubojích kolo na kolo. Podle něj aktivní aerodynamika a energetické systémy výrazně mění chování vozu, zejména při změnách směru.
Antonelli upozornil, že je nutné jezdit s větší předvídavostí, protože vozy nereagují okamžitě. Zároveň ocenil snahu FIA a Formule 1 systém postupně upravovat, ale připustil, že současné technické možnosti mají své limity.
Závěrem dodal, že poslední změny jsou krokem správným směrem, ale otázka ideálního nastavení pravidel zůstává otevřená. V zákulisí se přitom už připravují další úpravy pro rok 2027, které mají změnit poměr výkonu mezi spalovacím motorem a elektrickou částí pohonu.
