Franco Colapinto v Miami zabodoval. Steve Nielsen mu dal radu s nadsázkou

Franco Colapinto
Franco Colapinto, foto: Pirelli
Dominik Sysel VČERA 17:30
Steve Nielsen reagoval s nadsázkou na dosud nejlepší výsledek Franca Colapinta ve Formuli 1 po závodě v Miami, když jeho odlehčený komentář s humorem spojil jezdcovu aktuální formu s jeho argentinskými kořeny, zároveň ale nepřímo poukázal na jeho rostoucí výkonnost.

Výkon Franca Colapinta v Miami nebyl podle vedení Alpine jen výsledkem závodního tempa, ale i technického vývoje monopostu. Sportovní ředitel týmu Steve Nielsen potvrdil, že jezdec využíval novější a lehčí specifikaci šasi, která přinesla okamžitý výkonový benefit.

„Franco má třetí šasi. Je lehčí než první, které používal, protože to sloužilo pro nárazové testy. Je to čistý výkonnostní zisk, protože jsme se dostali na nižší hmotnost v rámci limitu,“ vysvětlil Nielsen.

Součástí víkendu byla i mimořádná pozornost kolem Colapinta. Před závodem v Miami se vrátil do Buenos Aires, kde absolvoval exhibiční jízdu ulicemi města, kterou podle odhadů sledovalo až 600 tisíc fanoušků, což výrazně převyšuje návštěvnost většiny závodů Formule 1.

Během akce řídil monopost Alpine A521 a také historickou repliku vozu Mercedes, čímž připomněl odkaz argentinské legendy Juana Manuela Fangia. Celá akce podtrhla jeho rostoucí popularitu i silné spojení s domácím publikem.

V samotném závodě v Miami dojel Colapinto původně osmý, ale po dodatečné penalizaci Charlese Leclerca za opakované překročení traťových limitů se posunul na sedmou příčku. Šlo tak o jeho nejlepší výsledek v kariéře ve Formuli 1 a zároveň nejvyšší bodový zisk v jednom závodě.

Nielsen zároveň naznačil, že klíčovým faktorem zlepšení může být i psychická stránka a „reset“, který jezdec absolvoval mimo Evropu.

„Vedli jsme s Francem hodně rozhovorů. Na začátku měl problém držet krok s Pierrem. Nevím, jestli mu pomohlo, že si dal pauzu, vrátil se do Argentiny a trochu se restartoval, ale v Miami byl s autem spokojenější než dosud v sezoně,“ uvedl.

Zároveň s nadsázkou dodal: „Možná by měl před každým závodem jezdit zpátky do Argentiny.“ Tým současně potvrzuje, že technický vývoj šasi je součástí dlouhodobé strategie. Nové díly se postupně odlehčují, jakmile projdou povinnými testy FIA, a rozdíly mezi jednotlivými verzemi mohou znamenat přímý výkonový zisk na trati.

„Když vyrábíte první šasi, bývá nejtěžší. Postupně ho odlehčujete. Franco má novější verzi, která je lehčí a stále v limitu. To je čistý výkon navíc,“ doplnil Nielsen.

Podle něj je právě práce s hmotností jedním z klíčových faktorů současné sezony. „Letos jsme byli velmi blízko hmotnostnímu limitu. Ne všichni jsou na tom stejně a právě tohle jsou čisté zisky výkonu,“ dodal.

