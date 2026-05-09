Aston Martin pod palbou kritiky. Güenther Steiner mluví o promarněném potenciálu

Fernando Alonso a Lance Stroll v Miami, foto: Aston Martin Racing
Josef Mráček VČERA 18:19
Güenther Steiner kritizuje slabý start Aston Martin F1 Team do sezony 2026 i přes výrazné investice a posily. Podle něj tým nemá pro nevýrazné výsledky „žádnou omluvu“.

Güenther Steiner se ostře vymezil vůči nepovedenému vstupu Aston Martinu do sezony 2026 a tvrdí, že současná situace je vzhledem k podmínkám v týmu neakceptovatelná.

Britská stáj vstoupila do nového ročníku s výrazně posílenými ambicemi, a to díky technickému partnerství s Hondou na straně pohonné jednotky.

Velkou pozornost přitahoval také nový monopost, který vznikl pod technickým vedením Adriana Neweyho, jenž se k týmu připojil v roce 2025 jako jedna z klíčových postav projektu.

Přestože Aston Martin disponuje silným zázemím a vysokými očekáváními z paddocku, první závody sezony ukázaly problémy jak v oblasti spolehlivosti, tak čistého výkonu vozu.

Po čtyřech odjetých závodech se tým nachází na posledním místě Poháru konstruktérů a zatím stále čeká na první bodový zisk.

V podcastu The Red Flags Podcast Steiner připomněl, že majitel týmu Lawrence Stroll do projektu výrazně investoval od posílení personálu až po špičkové technické zázemí.

Na dotaz, jak velký vliv může mít pětitýdenní pauza v kalendáři Steiner reagoval „Určitě je to příležitost. Jak velká? To se teprve ukáže.“

Zároveň ale upozornil, že samotné vybavení a infrastruktura nejsou zárukou výsledků pokud chybí výkon na trati.

Ferrari přivezlo do Miami veliký balík novinek. Realita na dráze však byla tvrdá

„Nikdo nečekal, že do sezony vstoupí tak nepřipravení jak vstoupili. Mají všechno lidi zázemí i peníze“ uvedl Steiner.

Jeho závěrečné hodnocení bylo jednoznačné „Takže pro tuhle situaci neexistuje žádná omluva.“

Mezitím Velká cena Miami nabídla týmům prostor reagovat po nečekané dubnové pauze, kterou způsobilo zrušení závodů v Saúdské Arábii a Bahrajnu.

Během této přestávky zároveň došlo k upřesnění některých technických pravidel, což otevřelo další prostor pro vývojové změny.

Aston Martin se však pro samotný závod ve Spojených státech rozhodl nepřivést žádné výkonnostní upgrady a zaměřil se především na spolehlivost vozů.

Toto rozhodnutí se poprvé v sezoně projevilo alespoň tím, že oba monoposty závod dokončily, což byl pro tým dílčí krok vpřed.

Fernando Alonso před víkendem situaci komentoval s realistickým očekáváním: „Zatím nemáme žádné výkonnostní upgrady, takže doufejme, že budeme cítit méně vibrací na volantu i v kokpitu a budeme mít lepší závod.“

Celkově tak Miami ukázalo, že Aston Martin zatím hledá rovnováhu mezi spolehlivostí a výkonem, zatímco kritici jako Steiner poukazují na to, že při současném zázemí by výsledky měly být výrazně lepší.

Charles Leclerc

Ferrari přivezlo do Miami veliký balík novinek. Realita na dráze však byla tvrdá

Scuderia Ferrari přijela do Miami s největším balíkem novinek ze všech týmů, který podle prvních dat fungoval podle očekávání, ale na soupeře to nestačilo k posunu vpřed. Charles Leclerc po závodě uznal, že rivalové dokázali ze svých vylepšení vytěžit ještě více výkonu a byli v Miami efektivnější.

Start GP Miami

FIA potvrzuje zásadní změnu: Motory do roku 2027 projdou proměnou

FIA posouvá směřování pohonných jednotek Formule 1. Pro sezonu 2027 byla „v principu“ odsouhlasena změna technických pravidel, která upraví poměr mezi elektrickou a spalovací částí hybridního systému a přetvoří dosavadní koncepci motorů.

Kimi Antonelli

Zázračný vzestup Kimiho Antonelliho. David Coulthard ho staví do role favorita

Kimi Antonelli v Miami navázal na sérii vítězství a znovu posílil své postavení v čele šampionátu Formule 1. Jeho forma podle Davida Coultharda ukazuje, že už není jen vycházejícím talentem, ale kandidátem na roli lídra mistrovství světa.

Franco Colapinto

Franco Colapinto v Miami zabodoval. Steve Nielsen mu dal radu s nadsázkou

Steve Nielsen reagoval s nadsázkou na dosud nejlepší výsledek Franca Colapinta ve Formuli 1 po závodě v Miami, když jeho odlehčený komentář s humorem spojil jezdcovu aktuální formu s jeho argentinskými kořeny, zároveň ale nepřímo poukázal na jeho rostoucí výkonnost.

Lando Norris s Oscarem Piastrim v Miami

McLaren tlačí na změny motorů. Andrea Stella chce jasno do roku 2028

Šéf McLarenu Andrea Stella upozorňuje, že pro plné využití současné koncepce pohonných jednotek je podle něj potřeba zasáhnout do jejich technického základu. Zmiňuje zejména možné úpravy, které by posílily výkonový potenciál hybridních systémů.

Oscar Piastri

Oscar Piastri se objevuje v hledáčku Red Bullu

Budoucnost Maxe Verstappena u Red Bullu zůstává nejistá a vyvolává spekulace o jeho dalším působení. Podle zákulisních informací už tým připravuje možné náhrady, mezi nimiž je i Oscar Piastri.
Fernando Alonso

Aston Martin byl v Miami bez vylepšení. Fernando Alonso vysvětluje strategii týmu

Aston Martin dorazil do Miami bez nových technických vylepšení, což v paddocku vyvolalo překvapení. Fernando Alonso však situaci nepovažuje za problém a věří, že tým zůstává na správné vývojové cestě.
Lewis Hamilton

Ferrari řeší nesoulad dat na simulátoru. Lewis Hamilton zvažuje o jeho omezení

Lewis Hamilton před víkendem v Kanadě odmítl používat simulátor Ferrari, protože podle něj neodpovídá reálnému chování vozu na trati. Nesoulad mezi virtuálním modelem a skutečností tak zpochybňuje jeho využitelnost při přípravě.
Charles Leclerc

Ferrari řeší propad výkonu. Charles Leclerc chce jasné odpovědi

Charles Leclerc po Velké ceny Miami upozornil na klíčový technický i výkonnostní aspekt, který by měl tým Scuderia Ferrari detailně analyzovat. Monacký jezdec naznačil, že právě tato oblast mohla zásadně ovlivnit jejich tempo během celého víkendu.
Isack Hadjar

Tvrdá sebereflexe Isacka Hadjara: Jediná chyba ukončila nadějný závod v Miami

Isack Hadjar po dalším komplikovaném víkendu při Miami Grand Prix otevřeně přiznal frustraci z vlastního zaváhání, které pro něj znamenalo konec závodu. Incident označil za klíčový moment celého nepovedeného víkendu a neskrýval, že ho situace výrazně zasáhla.

George Russell

Vnitřní souboj v Mercedesu nabírá obrátky. George Russell hledá ztracené tempo

George Russell vstupoval do sezony jako jeden z kandidátů na boj o titul, ale poslední tři závody ukazují posun v interní dynamice týmu Mercedes, kde momentum převzal Kimi Antonelli. Russell však situaci zlehčuje a tvrdí, že nejde o nic, co by v této fázi sezony vyvolávalo obavy.