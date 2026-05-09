Güenther Steiner kritizuje slabý start Aston Martin F1 Team do sezony 2026 i přes výrazné investice a posily. Podle něj tým nemá pro nevýrazné výsledky „žádnou omluvu“.
Güenther Steiner se ostře vymezil vůči nepovedenému vstupu Aston Martinu do sezony 2026 a tvrdí, že současná situace je vzhledem k podmínkám v týmu neakceptovatelná.
Britská stáj vstoupila do nového ročníku s výrazně posílenými ambicemi, a to díky technickému partnerství s Hondou na straně pohonné jednotky.
Velkou pozornost přitahoval také nový monopost, který vznikl pod technickým vedením Adriana Neweyho, jenž se k týmu připojil v roce 2025 jako jedna z klíčových postav projektu.
Přestože Aston Martin disponuje silným zázemím a vysokými očekáváními z paddocku, první závody sezony ukázaly problémy jak v oblasti spolehlivosti, tak čistého výkonu vozu.
Po čtyřech odjetých závodech se tým nachází na posledním místě Poháru konstruktérů a zatím stále čeká na první bodový zisk.
V podcastu The Red Flags Podcast Steiner připomněl, že majitel týmu Lawrence Stroll do projektu výrazně investoval od posílení personálu až po špičkové technické zázemí.
Na dotaz, jak velký vliv může mít pětitýdenní pauza v kalendáři Steiner reagoval „Určitě je to příležitost. Jak velká? To se teprve ukáže.“
Zároveň ale upozornil, že samotné vybavení a infrastruktura nejsou zárukou výsledků pokud chybí výkon na trati.
„Nikdo nečekal, že do sezony vstoupí tak nepřipravení jak vstoupili. Mají všechno lidi zázemí i peníze“ uvedl Steiner.
Jeho závěrečné hodnocení bylo jednoznačné „Takže pro tuhle situaci neexistuje žádná omluva.“
Mezitím Velká cena Miami nabídla týmům prostor reagovat po nečekané dubnové pauze, kterou způsobilo zrušení závodů v Saúdské Arábii a Bahrajnu.
Během této přestávky zároveň došlo k upřesnění některých technických pravidel, což otevřelo další prostor pro vývojové změny.
Aston Martin se však pro samotný závod ve Spojených státech rozhodl nepřivést žádné výkonnostní upgrady a zaměřil se především na spolehlivost vozů.
Toto rozhodnutí se poprvé v sezoně projevilo alespoň tím, že oba monoposty závod dokončily, což byl pro tým dílčí krok vpřed.
Fernando Alonso před víkendem situaci komentoval s realistickým očekáváním: „Zatím nemáme žádné výkonnostní upgrady, takže doufejme, že budeme cítit méně vibrací na volantu i v kokpitu a budeme mít lepší závod.“
Celkově tak Miami ukázalo, že Aston Martin zatím hledá rovnováhu mezi spolehlivostí a výkonem, zatímco kritici jako Steiner poukazují na to, že při současném zázemí by výsledky měly být výrazně lepší.
