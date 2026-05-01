GP Miami: Charles Leclerc zahájil víkend nejrychlejším časem tréninku

Charles Leclerc a Ferrari udali tempo, když se po pauze vrátila sezona F1 2026 na trati při 1. tréninku před Velkou cenou Miami, kde právě italská stáj ukázala nejrychlejší tempo úvodní části víkendu.
Sezóna 2026 se po více než měsíční pauze znovu rozjela v Miami, kde jediný páteční trénink sprintového víkendu rychle ukázal, že nová technická pravidla mohou výrazně zamíchat současným pořadím sil.
Nejlepší vstup do víkendu zaznamenal Charles Leclerc, který ovládl úvodní trénink v Miami. Druhý skončil Max Verstappen který potvrdil konkurenceschopnost Red Bullu i s upraveným zadním křídlem a třetí byl Oscar Piastri. Lídr šampionátu Kimi Antonelli ale doplatil na technické problémy a přišel o klíčovou jízdu na měkkých pneumatikách.
Do Miami se Formule 1 vrátila po více než měsíci od Velké ceny Japonska v Suzuce a už od prvních kol na okruhu Miami International Autodrome bylo jasné že půjde o velmi vyrovnaný a těžko čitelný trénink. Navíc šlo o jedinou páteční jízdu která byla prodloužena na devadesát minut kvůli sprintovému formátu a novým technickým úpravám.
Je to jen jeden trénink takže musíme být okamžitě v tempu zaznívalo z týmů které věděly že prostor na chyby nebo experimenty je minimální.
Ferrari dorazilo do Miami s největším balíkem vylepšení v celém poli, celkem s jedenácti novými díly. Od prvních kol tak bylo vidět silné tempo italské stáje. Lewis Hamilton i Charles Leclerc vyjeli na trať téměř okamžitě ve vylepšeném monopostu SF 26 a soustředili se hlavně na sběr dat pro další ladění nastavení.
„Auto reaguje jinak, zadní část je živější,“ hlásil Lewis Hamilton po úvodních kolech po návratu do boxů. Inženýři mezitím vyhodnocovali chování nové specifikace a pracovali na doladění nastavení pro zbytek víkendu.
Na pit wallu Audi se v Miami poprvé představil Allan McNish v roli šéfa týmu, když převzal vedení po éře Jonathana Wheatleyho. „Je to nový začátek, ale tlak je pořád stejný,“ uvedl při svém debutu.
První srovnávací čas zajel Lando Norris s hodnotou 1:30.688, ale Ferrari i Red Bull rychle naznačily, že skutečné tempo bude výrazně rychlejší. Lewis Hamilton mezitím řešil nestabilní chování zadní části svého Ferrari.
„Auto je dost živé na výjezdu, musíme ho uklidnit,“ hlásil přes rádio Charles Leclerc, zatímco inženýři upravovali nastavení vozu.
V úvodu tréninku se objevily i netradiční hlášky z kokpitů. Pierre Gasly si stěžoval na „podivný zápach“ v Alpine, George Russell zase upozorňoval na neobvyklé zvuky turba, které tým přirovnal ke zvuku parní lokomotivy.
Většina jezdců v úvodní fázi zvolila tvrdou směs pneumatik, protože týmy se soustředily hlavně na sběr dat, ne na rychlé časy. Také plno jezdců vyjíždělo mimo trať v první zatáčce.
Aston Martin navíc ztratil téměř 20 minut kvůli problémům s napájením v garáži, takže Fernando Alonso i Lance Stroll se na trať dostali až se zpožděním.
Ferrari mezitím pokračovalo v intenzivním programu a testovalo i svůj kontroverzní „macarena“ zadní prvek, který se objevil už dříve v Číně. Red Bull mezitím pracoval na vlastní verzi stejného konceptu.
„Vidíme tam inspiraci, ale upravili jsme si to po svém,“ zaznělo z Red Bullu, kde Verstappen zkoušel novou specifikaci RB22.
Po zhruba hodině se do čela dostal Kimi Antonelli s časem 1:30.079, ale jeho plánovaný pokus na měkkých pneumatikách se nakonec kvůli technickým problémům neuskutečnil.
Ferrari poté znovu převzalo kontrolu, když Charles Leclerc zajel 1:29.855. „Cítím grip, ale pořád tam je prostor,“ zhodnotil po jízdě.
Max Verstappen se následně posunul na druhé místo, tři desetiny za Ferrari, a potvrdil, že Red Bull zůstává i přes aerodynamické změny v těsném kontaktu s čelem.
Oscar Piastri uzavřel první trojku a potvrdil silnou formu McLarenu. „Balance je dobrý, ale potřebujeme ještě najít poslední desetinu,“ uvedl po jízdě.
Lewis Hamilton skončil čtvrtý, i když měl rozjeté rychlé kolo, drobné chyby ho ale připravily o lepší výsledek.
V závěru tréninku přišly kvalifikační simulace. Leclerc posunul nejlepší čas na 1:29.3, Verstappen se přiblížil, ale zůstal druhý, zatímco Norris musel svůj pokus přerušit kvůli provozu na trati.
Antonelli mezitím doplatil na poruchu pohonné jednotky a o důležitý pokus na měkkých pneumatikách přišel úplně.
„Ztratili jsme čas, který už nevrátíme,“ zaznělo z jeho garáže, což může výrazně ovlivnit jeho šance před sprintovou kvalifikací v Miami.
Výsledky tréninku GP Miami:
1. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:29.310
2. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.297
3. Oscar Piastri (McLaren) – +0.448
4. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.467
5. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.769
6. George Russell (Mercedes) – +0.790
7. Lando Norris (McLaren) – +0.898
8. Pierre Gasly (Alpine) – +1.277
9. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – +1.563
10. Carlos Sainz (Williams) – +1.620
11. Franco Colapinto (Alpine) – +1.705
12. Alexander Albon (Williams) – +1.714
13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +1.781
14. Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.801
15. Nico Hülkenberg (Audi) – +2.285
16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +2.325
17. Liam Lawson (Racing Bulls) – +2.338
18. Sergio Pérez (Cadillac) – +2.737
19. Fernando Alonso (Aston Martin) – +3.283
20. Valtteri Bottas (Cadillac) – +3.452
21. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +3.552
22. Lance Stroll (Aston Martin) – +3.649
Lando Norris vybojoval pro McLaren pole position do sprintu před Miami Grand Prix a potvrdil tak silný vstup britské stáje do víkendu.
Martin Brundle naznačuje, že Scuderia Ferrari by po návratu sezony Formule 1 v Miami mohla nastoupit ve výrazně silnější formě. Podle něj má italská stáj potenciál ukázat citelné zlepšení výkonu i konkurenceschopnosti.
Aston Martin nechal po víkendu v Japonsko monopost AMR26 na místě, aby mohl pokračovat v testování řešení vibrací pohonné jednotky Honda. V dynamometrických zkouškách tým ověřuje úpravy v kontrolovaných podmínkách s cílem rychleji odstranit technické problémy a zlepšit spolehlivost.
George Russell odmítá přenést souboj v rámci Mercedes do roviny psychologických her a zdůrazňuje, že uspět chce výhradně výkonem na trati. V duelu s Kimim Antonellim tak sází na férový přístup.
Kimi Antonelli míří do Miami s cílem navázat na formu z Japonsko a po pětitýdenní pauze se vrátit ještě silnější. Mladý Ital chce potvrdit svůj rostoucí progres a ukázat, že dokáže své výkony stabilizovat i v dalších závodech.
McLaren nezačal sezónu podle očekávání a ambiciózní předsezónní cíle zatím brzdí slabší výsledky v úvodních závodech. Po rychlém ochlazení optimismu tak tým čelí realitě, která výrazně komplikuje cestu k boji o nejvyšší příčky.
Martin Brundle se zaměřil na aktuální pozici Lewise Hamiltona ve Ferrari a naznačil, že jeho role může být v nadcházejícím vývoji sezóny zásadnější, než se na první pohled zdá. Podle jeho slov má stále velikou šanci na vítězství.
Juan Pablo Montoya rozvířil debatu o aktivitách Maxe Verstappena mimo Formuli 1. Podle něj by Red Bull měl přehodnotit jeho závodní program tak, aby se mohl naplno soustředit na své hlavní působení ve Formuli 1.
Změny pravidel Formule 1 budou během Velké ceny Miami pod drobnohledem, zejména z hlediska jejich vlivu na kvalifikaci a předjíždění. McLaren je na základě simulací detailně vyhodnotil a zaměří se na jejich dopad v praxi během víkendu.
Oscar Piastri označuje úpravy pravidel pro sezonu 2026 za krok správným směrem, zároveň ale zdůrazňuje, že nejde o finální řešení. Už po Velké ceně Miami se podle něj může ukázat potřeba dalších změn, aby nová pravidla plně fungovala a splnila očekávání.
Lewis Hamilton vstupuje do fáze kariéry, kdy už výsledky nepřicházejí s dřívější samozřejmostí a každé zaváhání je více viditelné než v jeho dominantních letech. V prostředí, kde rozhodují tisíciny sekundy a tlak mladší generace roste, se stále častěji objevují úvahy o tom, jak dlouho si ještě dokáže udržet špičkovou výkonnost.