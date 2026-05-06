Aston Martin byl v Miami bez vylepšení. Fernando Alonso vysvětluje strategii týmu

Aston Martin dorazil do Miami bez nových technických vylepšení, což v paddocku vyvolalo překvapení. Fernando Alonso však situaci nepovažuje za problém a věří, že tým zůstává na správné vývojové cestě.
Fernando Alonso po Miami otevřeně obhajoval rozhodnutí Aston Martin nepřivézt žádné výkonnostní upgrady, přestože většina soupeřů během dlouhé přestávky mezi závody výrazně inovovala.
Podle dvojnásobného mistra světa ale nejde o krok zpět, nýbrž o pragmatický přístup v rámci současných pravidel rozpočtového stropu. „Jsem s tím smířený, protože chápu situaci.“ uvedl Alonso pro RacingNews365.
Zásadní roli podle něj hraje fakt, že drobné zisky v řádu desetin nic zásadního nemění na aktuálním postavení týmu. „Jsme na 19. nebo 20. místě a další auto je o sekundu vpředu,“ popsal realitu, ve které se Aston Martin nachází.
Alonso zároveň upozornil, že vývoj menších balíčků by v současné situaci znamenal spíše plýtvání prostředky než reálný posun. „Dokud nemáme k dispozici zlepšení o sekundu a půl až dvě sekundy, je lepší nezačínat s výrobou, protože bychom jen vyhazovali peníze,“ dodal.
Místo výkonnostních dílů se tým během přestávky soustředil na jiný zásadní problém – nadměrné vibrace monopostu, které trápily úvod sezony. Ve spolupráci s Honda dokonce probíhaly testy v Japonsku, aby se problém podařilo lépe pochopit.
V samotném Miami se podle Alonsa situace zlepšila a vůz byl lépe ovladatelný. Aston Martin navíc poprvé v sezoně dokázal v kvalifikaci porazit oba vozy Cadillac a Alonso si připsal 15. místo, což je jeho dosavadní nejlepší výsledek roku.
Přesto je už nyní jasné, že výraznější výkonnostní balíčky dorazí až po letní přestávce. Tým tak volí dlouhodobou strategii místo krátkodobých zásahů, které by podle Alonsa nepřinesly zásadní posun.
„Myslím, že uděláme kroky z hlediska ovladatelnosti, ale ne z hlediska výkonu,“ řekl Alonso a naznačil, že současné úpravy mají zlepšit hlavně jízdní vlastnosti, nikoli čistou rychlost.
Realisticky také připravil tým i fanoušky na náročné období. „Několik příštích závodů bude velmi těžkých a bude to působit opakovaně,“ přiznal s tím, že výsledky se v nejbližších Grand Prix pravděpodobně výrazně nezmění.
Podle něj se navíc bude stále opakovat stejný scénář i v médiích před každým závodem. „Co čekáte v Kanadě? To samé. Co čekáte v Rakousku? To samé,“ uvedl s nadsázkou.
Přesto Alonso zdůraznil, že uvnitř týmu nepanuje panika, ale spíše realistické nastavení očekávání. „Je tam frustrace u všech v týmu, ale myslím, že jsme všichni v klidu,“ dodal.
Závěrem pak zdůraznil, že Aston Martin směřuje veškeré úsilí k druhé polovině sezony, kde očekává výraznější zlepšení. „Jsme všichni odhodlaní mít po létě lepší druhou polovinu sezony a uvidíme, jestli se nám to podaří,“ uzavřel.
