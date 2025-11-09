GP Brazílie: Lando Norris drtí konkurenci. Max Verstappen šokoval comebackem z pitlane

Lando Norris navýšil vedení v šampionátu před Oscarem Piastrim po silném výkonu v Brazílii. Max Verstappen však na Interlagosu zazářil a znovu ukázal své kvality.
Lando Norris zvládl Velkou cenu Brazílie s naprostou jistotou a po dominantním výkonu si dojel pro vítězství, čímž navýšil svůj náskok v čele šampionátu. Na druhém místě překvapil Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, zatímco Max Verstappen oslňoval skvělou stíhací jízdou z pitlane až na třetí pozici. Oscar Piastri měl smůlu, po kolizi a následné penalizaci se musel spokojit s pátým místem.
Závod probíhal na suché trati a Norris už po startu potvrdil své tempo. „Byl to jeden z těch dnů, kdy šlo všechno podle plánu. Auto bylo skvělé od prvního kola,“ řekl spokojeně Brit, který si připsal už sedmé vítězství sezony. Za ním se po startu seřadili Antonelli, Leclerc a Piastri, každý s odlišnou strategií pneumatik, když Antonelli zvolil měkkou směs a Piastri střední.
Dramata ale na sebe nenechala dlouho čekat. Už po dvou kolech musel být závod neutralizován za safety carem kvůli nehodě Gabriela Bortoleta, který po kontaktu s Lancem Strollem narazil do bariéry. Krátce nato přišel o šanci i Lewis Hamilton, když si po kontaktu s Francem Colapintem poškodil přední křídlo a musel do boxů. „Nevyšlo mi to, špatně jsem to odhadl,“ přiznal Hamilton, který navíc dostal pětisekundový trest.
Po restartu se rozhořela tvrdá bitva mezi Piastrim, Antonellim a Leclercem. Australan se pokusil o odvážný útok, když v první zatáčce najel do prostoru tří vozů vedle sebe, což však skončilo kolizí a zničeným monopostem Ferrari. „Byl to závodní incident, ale Piastri byl až příliš agresivní,“ zhodnotil situaci Antonelli. Pro Piastriho znamenal tento manévr desetisekundový trest, který definitivně ukončil jeho šance na pódium.
Max Verstappen, který startoval z boxové uličky, předvedl v Brazílii ohromující stíhací jízdu. Postupoval pořadím s jistotou a po přezutí na střední směs během fáze virtuálního safety caru jeho tempo ještě narostlo. „Auto se chovalo mnohem lépe než v sobotu. Věděl jsem, že máme šanci na body,“ uvedl po závodě trojnásobný mistr světa.
Jakmile se závod přehoupl do druhé poloviny, Lando Norris měl vše pod kontrolou. Brit si vybudoval bezpečný náskok a diktoval tempo až do cíle. Za ním se odehrávala napínavá bitva mezi Antonellim, Russellem a Verstappenem, který díky sérii odvážných předjížděcích manévrů rychle stahoval ztrátu. Po třetí zastávce v boxech obul měkké pneumatiky a stal se znovu nejrychlejším jezdcem na trati, což mu zajistilo další pódiové umístění.
Andrea Kimi Antonelli si však druhé místo dokázal udržet. „Je to neuvěřitelný pocit, stát na pódiu s takovými jmény,“ řekl dojatě po svém dosud nejlepším výsledku ve Formuli 1. Verstappen se k němu v závěru závodu přiblížil, ale do útoku mu chybělo několik kol.
Oscar Piastri se naopak trápil. Po penalizaci a nešťastné strategii ztratil kontakt s čelní skupinou a nakonec dojel až pátý, těsně za Verstappenem a oběma Mercedesy. „Nebyl to můj den, ale stále jsme ve hře,“ uvedl Australan po závodě. Norris díky vítězství navýšil svůj náskok v šampionátu na 24 bodů, zatímco Verstappen ztrácí už 49 bodů.
Další skvělý výkon předvedl Oliver Bearman, který dojel šestý a připsal Haasu důležité body. Sedmou příčku obsadil Liam Lawson po chytré jednozastávkové strategii. Za ním dojeli Isack Hadjar, Nico Hülkenberg a Pierre Gasly, který s Alpinou získal poslední bod do hodnocení. Alex Albon a Esteban Ocon skončili těsně za hranicí první desítky.
Velkou cenu Brazílie si budou chtít rychle vymazat z paměti u Ferrari. Po Leclercově odstoupení kvůli kolizi musel závod vzdát i Lewis Hamilton, jehož vůz utrpěl poškození podlahy. Mercedes tak díky spolehlivému výkonu obou jezdců posílil své druhé místo v Poháru konstruktérů. „Byl to těžký den, ale Norris byl tentokrát nedostižný,“ zhodnotil šéf týmu Toto Wolff.
Závěr sezony tak zůstává otevřený a napínavý. Interlagos ukázal, že Lando Norris má formu, která ho může dovést až k titulu, ale soupeři se nevzdávají. Tři závody před koncem drží všechny trumfy v rukou právě pilot McLarenu.
1. Lando Norris (McLaren) – 71 kol - 1:32:01.596
2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – +10,388 s
3. Max Verstappen (Red Bull) – +10,750 s
4. George Russell (Mercedes) – +15,267 s
5. Oscar Piastri (McLaren) – +15,749 s
6. Oliver Bearman (Haas) – +29,630 s
7. Liam Lawson (Racing Bulls) – +52,642 s
8. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +52,873 s
9. Nico Hülkenberg (Sauber) – +53,324 s
10. Pierre Gasly (Alpine) – +53,914 s
11. Alex Albon (Williams) – +54,184 s
12. Esteban Ocon (Haas) – +54,696 s
13. Carlos Sainz (Williams) – +55,420 s
14. Fernando Alonso (Aston Martin) – +55,766 s
15. Franco Colapinto (Alpine) – +57,777 s
16. Lance Stroll (Aston Martin) – +58,247 s
17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – +1:09,176
18. Lewis Hamilton (Ferrari) – DNF
19. Charles Leclerc (Ferrari) – DNF
20. Gabriel Bortoleto (Sauber) – DNF
