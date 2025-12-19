Ztracený titul, získané zkušenosti. Oscar Piastri hodnotí letošní sezonu

Oscar Piastri
Oscar Piastri, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 14:50
Oscar Piastri se ohlíží za svou sezonou 2025 ve Formuli 1 a poukazuje na to, že mu tento rok přinesl cenné lekce a nové zkušenosti.

Oscar Piastri zakončil svou třetí sezonu ve Formuli 1 s jasným pocitem, že letošní ročník pro něj byl zásadní zkušeností, ačkoliv mu nakonec utekl titul mistra světa. „Samozřejmě bych si přál trochu jiný závěr, ale během roku jsem se neskutečně hodně naučil nejen o sobě jako jezdci, ale i o sobě jako člověku,“ uvedl Australan pro média.

Jeho zhodnocení sezony reflektuje nejen výsledky na trati, ale i osobní růst. Piastri během roku prožíval výrazné vzestupy i pády, od dominujících výkonů a vedoucí pozice v šampionátu až po sérii závodů, ve kterých se jeho formě nedařilo podle očekávání.

Australský pilot se také otevřeně vyjadřoval o tom, co mu práce bok po boku s týmovým kolegou Landem Norrisem přinesla. Vnímal to jako příležitost učit se, jak různí jezdci přistupují k závodění a komunikaci s týmem, což podle něj rozšířilo jeho vlastní pohled na závodní strategii i přístup k tlaku.

Piastri nezastírá, že některé závody byly pro něj těžší než jiné. V druhé polovině sezony absolvoval několik závodů bez pódiového umístění a období, které označil za „těžké“, bylo pro něj lekcí v tom, jak zvládat nepříznivé situace.

Carlos Sainz jr. v Silverstone

Carlos Sainz vyjádřil poděkování Williamsu za první sezonu u týmu

Pozitivní částí jeho sezony bylo, že i přes tyto pády dokázal zůstat relativně konzistentní a převzal z každého závodu poznatky o tom, jak se může zlepšit v různých podmínkách jako je nízká adheze nebo tlak ve špičce šampionátu.

Piastriho postoj zrcadlí i to, jak reaguje na emoce spojené s výkonem. Přestože je mediálně známý svým klidem, přiznal, že i on prožil negativní emoce a musel se naučit s nimi pracovat, aby je neovlivnily jeho výkony.

Na druhé straně některé hlasy v paddocku kritizovaly jeho mentální odolnost během klíčových momentů sezony, což samo o sobě poskytlo Piastrimu další impulsy k závěru, že je potřeba se učit také mimo trať.

Celkově Piastri vidí sezonu 2025 jako odrazový můstek. I když titul nezískal, uznává, že „i v těch těžkých chvílích jsem se toho hodně naučil o sobě a o tom, jak být v budoucnu silnější“, což je podle něj cennější lekce než pouhé výsledkové tabulky.

