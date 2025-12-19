Oscar Piastri se ohlíží za svou sezonou 2025 ve Formuli 1 a poukazuje na to, že mu tento rok přinesl cenné lekce a nové zkušenosti.
Oscar Piastri zakončil svou třetí sezonu ve Formuli 1 s jasným pocitem, že letošní ročník pro něj byl zásadní zkušeností, ačkoliv mu nakonec utekl titul mistra světa. „Samozřejmě bych si přál trochu jiný závěr, ale během roku jsem se neskutečně hodně naučil nejen o sobě jako jezdci, ale i o sobě jako člověku,“ uvedl Australan pro média.
Jeho zhodnocení sezony reflektuje nejen výsledky na trati, ale i osobní růst. Piastri během roku prožíval výrazné vzestupy i pády, od dominujících výkonů a vedoucí pozice v šampionátu až po sérii závodů, ve kterých se jeho formě nedařilo podle očekávání.
Australský pilot se také otevřeně vyjadřoval o tom, co mu práce bok po boku s týmovým kolegou Landem Norrisem přinesla. Vnímal to jako příležitost učit se, jak různí jezdci přistupují k závodění a komunikaci s týmem, což podle něj rozšířilo jeho vlastní pohled na závodní strategii i přístup k tlaku.
Piastri nezastírá, že některé závody byly pro něj těžší než jiné. V druhé polovině sezony absolvoval několik závodů bez pódiového umístění a období, které označil za „těžké“, bylo pro něj lekcí v tom, jak zvládat nepříznivé situace.
Pozitivní částí jeho sezony bylo, že i přes tyto pády dokázal zůstat relativně konzistentní a převzal z každého závodu poznatky o tom, jak se může zlepšit v různých podmínkách jako je nízká adheze nebo tlak ve špičce šampionátu.
Piastriho postoj zrcadlí i to, jak reaguje na emoce spojené s výkonem. Přestože je mediálně známý svým klidem, přiznal, že i on prožil negativní emoce a musel se naučit s nimi pracovat, aby je neovlivnily jeho výkony.
Na druhé straně některé hlasy v paddocku kritizovaly jeho mentální odolnost během klíčových momentů sezony, což samo o sobě poskytlo Piastrimu další impulsy k závěru, že je potřeba se učit také mimo trať.
Celkově Piastri vidí sezonu 2025 jako odrazový můstek. I když titul nezískal, uznává, že „i v těch těžkých chvílích jsem se toho hodně naučil o sobě a o tom, jak být v budoucnu silnější“, což je podle něj cennější lekce než pouhé výsledkové tabulky.
Mercedes odstartoval společně s Hondou očekávání sezony 2026 krátkou ukázkou zvuku své nové pohonné jednotky ve Formuli 1.
Oscar Piastri se ohlíží za svou sezonou 2025 ve Formuli 1 a poukazuje na to, že mu tento rok přinesl cenné lekce a nové zkušenosti.
Carlos Sainz poděkoval Williamsu za jejich pokrok v sezoně 2025. Týmu předal dárky a dopis oslavující jejich páté místo v hodnocení konstruktérů.
Fred Vasseur přiznal, že přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari byl náročnější, než očekával, a zdůraznil, že rozdíly v kultuře, týmu a technice ovlivnily jeho první sezonu ve Scuderii.
Sezona Formule 1 2026 přinese zásadní technické změny a nové možnosti strategie, které mohou proměnit podobu závodů. Mercedes a další týmy vstupují do této éry s očekáváním, že nový přístup k aerodynamice a pohonným jednotkám otevře fascinující kapitolu sportu.
Ferrari odhalilo plán uvedení svého monopostu pro sezonu 2026, přičemž šéf stáje Fred Vasseur nastínil strategii týmu pro náročnou předsezonní přípravu.
Bývalý šéf Haasu Guenther Steiner nabídnul mistru světa Lando Norrisovi test na KTM MotoGP motocyklu. Tento neobvyklý krok zřejmě nebude po chuti šéfovi McLarenu Zakovi Brownovi.
Max Verstappen se ohlíží za napínavou sezonou 2025 a popisuje, proč boj o titul Formule 1 nebyl takový, jaký si představoval. Přiznává, že soupeři měli výraznou převahu, a naznačuje, jaké lekce si z toho odnáší.
Sergio Pérez vyjadřuje optimismus ohledně nadcházejícího debutu Cadillacu ve Formuli 1 a věří, že tým dokáže „překvapit“ ostatní soupeře na startovním roštu, přičemž si klade ambiciózní cíle pro svou první sezonu.
Aston Martin se připravuje na zásadní změny pro sezonu 2026 a s novou technikou a designem týmu se očekává zvýšená konkurenceschopnost. Pozornost se soustředí i na jezdecké složení, přičemž Lance Stroll zůstává v týmu i nadále, přestože jeho výkony vyvolávají různé debaty.
Jacques Villeneuve komentuje, jak by mohl Oscar Piastri prožívat náročné okamžiky po průběhu letošní sezony. Podle něj určitá situace může zanechat silný emocionální dopad.
Po ztrátě nároku na startovní číslo 1 musel Max Verstappen pro příští sezonu znovu sáhnout do nabídky čísel. Volba padla překvapivě jinam – ikonická třiatřicítka zůstává stranou.