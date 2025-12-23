Kompresní poměr u motorů Mercedesu a Red Bullu pro sezonu 2026 se stal předmětem diskuzí v paddocku Formule 1. Ve skutečnosti ale nejde jen o čísla, nýbrž o širší technické souvislosti nové motorové éry.
Ještě před samotným startem kalendářního roku 2026 se Formule 1 ocitá u první výrazné kontroverze nové technické éry. Tentokrát se neřeší aerodynamika ani flexibilní prvky karoserie, ale samotné srdce monopostu, spalovací motor a konkrétně jeho kompresní poměr.
Podle nových pravidel FIA byl maximální kompresní poměr snížen z dosavadních 18:1 na 16:1, což mělo usnadnit vstup novým výrobcům pohonných jednotek. Právě formulace způsobu měření ale otevřela prostor pro rozdílný výklad. Kontrola probíhá ve statických podmínkách při okolní teplotě, což podle informací z paddocku umožňuje, aby se při provozních teplotách na trati reálný kompresní poměr dostal výše, než stanovuje limit.
Do středu pozornosti se dostaly zejména projekty Mercedesu a Red Bull Powertrains. Podle rivalů mají oba výrobci využívat řešení, které při vyšších teplotách zvyšuje efektivitu spalování. Vyšší kompresní poměr přitom znamená buď více výkonu ze stejného množství paliva, nebo stejný výkon s nižší spotřebou, což je v éře přísně omezeného průtoku paliva a proměnlivého využití elektrické energie klíčová výhoda. Odhady hovoří až o zisku deseti a více koňských sil, ale přesná čísla zná jen úzký okruh techniků.
Jádro sporu spočívá v interpretaci pravidel. Zatímco výrobci mohou argumentovat tím, že jejich motory splňují limit při oficiálním testu stanoveném FIA, soupeři poukazují na obecné ustanovení, podle něhož musí monopost splňovat pravidla za všech okolností během závodního víkendu. Podobný spor už F1 zažila u flexibilních křídel, kde nakonec FIA přistoupila ke zpřísnění kontrolních metod.
FIA zatím dává najevo zdrženlivost a tvrdí, že současný postup měření odpovídá technickým předpisům. Současně ale připouští, že v případě potřeby může dojít k úpravě pravidel nebo kontrolních procedur. Čas však hraje proti všem, homologace motorů je naplánována na 1. března a jakékoliv zásahy do konstrukce pohonných jednotek jsou extrémně náročné.
Zdroje z Itálie navíc přinášejí protichůdné informace o tom, kdo by byl případnou změnou nejvíce zasažen. Zatímco jedni tvrdí, že Red Bull by se dokázal přizpůsobit rychleji než Mercedes, jiní uvádějí přesný opak. Jisté je pouze to, že jakýkoli zásah by měl dalekosáhlé důsledky pro rozložení sil minimálně do sezony 2027 a to i přes existenci mechanismu ADUO, který má pomoci výkonnostně zaostávajícím výrobcům.
