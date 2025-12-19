Sezona Formule 1 2026 přinese zásadní technické změny a nové možnosti strategie, které mohou proměnit podobu závodů. Mercedes a další týmy vstupují do této éry s očekáváním, že nový přístup k aerodynamice a pohonným jednotkám otevře fascinující kapitolu sportu.
Sezona Formule 1 2026 přinese největší technickou revoluci posledních let. Všechny týmy budou nasazovat zcela nové monoposty s aktivní aerodynamikou a upravenými pohonnými jednotkami, což slibuje zásadní proměnu způsobu závodění. Mercedes již odhalil, jak bude jeho vůz, pravděpodobně nazvaný W17, připraven vstoupit do této nové éry.
Šéf týmu Mercedes Toto Wolff po prvním simulátorovém pohledu na novou techniku komentoval: „Právě jsem vyšel ze simulátoru, když jsem sledoval, jak auto jezdí, a bude to fascinující.“ Podle něj se sport ocitá v „reálné hybridní éře“, kde vozy kombinují padesát procent elektrického pohonu se 100% udržitelným palivem, což přidává další vrstvu technické inovace.
Zcela nová pravidla znamenají, že tradiční prvky, jako DRS či MGU-H, budou odstraněny. Místo nich se fanoušci dočkají režimů „Overtake“ a „Boost Mode“, které umožní dočasné zvýšení výkonu pro předjíždění. Wolff však zdůrazňuje, že jejich efektivita bude záviset na strategii a správném využití: „Režim předjíždění bude aktivní jen v tom, co bylo v roce 2025 zónou DRS.“
Možná nejzajímavější inovací je tzv. aktivní aerodynamika. Piloti budou moci ovládat přední i zadní křídla podle potřeby v zatáčkách a na rovinkách, čímž se otevírá zcela nový rozměr taktiky během závodů. Wolff vidí tento prvek jako klíč k fascinujícím závodům: „Bude to fascinující.“
Mercedes se zároveň loučí s érou svého dominantního V6 motoru, který mezi lety 2014 a 2021 získal osm pohárů konstruktérů a sedm titulů jezdců. Wolff připomněl, že po přechodu na vozy s ground-effect aerodynamikou tým zatím nedokázal navázat na tuto dominanci: „Měli jsme velmi úspěšné období v těch letech, vyhráli jsme osm šampionátů, ale následovaly obtížné roky.“
Podle odborníků patří Mercedes mezi favority na nejvýkonnější pohonnou jednotku pro sezonu 2026. Wolff však varuje před přílišným sebevědomím: „Nikdy nejsme sebejistí. Jsme lidé, kteří vidí sklenici napůl prázdnou, nikdy napůl plnou. Všechno začíná tím, že nepřítel je už v domě.“ Poukazuje na silné soupeře, jako jsou McLaren, Alpine a Williams, kteří mohou mít výhodu díky inovacím nebo delšímu času strávenému ve větrném tunelu.
Nová technická pravidla F1 2026 budou od týmů vyžadovat rychlou adaptaci a promyšlenou strategii. Wolff upozorňuje na riziko dezinformací a spekulací: „Tyto fámy jsou vždy nebezpečné, protože někdo v jiném týmu, u jiného výrobce pohonných jednotek nebo dodavatele paliva si řekne: ‚Rádi bychom vás viděli jako favority, ale my přicházíme.‘“
Mercedes i ostatní stáje tak vstupují do „nového světa F1“, kde aktivní aerodynamika, nové režimy výkonu a hybridní pohon mohou zásadně změnit tradiční rovnováhu sil. Wolff shrnul očekávání s respektem k neznámému: „Právě jsem vyšel ze simulátoru, když jsem sledoval, jak auto jezdí, a bude to fascinující.“ Formule 1 se připravuje na sezónu, která slibuje nejen technologické inovace, ale i napínavé závody a nečekaná překvapení na startovním roštu.
