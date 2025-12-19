Toto Wolff hodnotí první dojmy z nového Mercedesu pro sezonu 2026

George Russell
George Russell, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček DNES 10:57
Sdílej:

Sezona Formule 1 2026 přinese zásadní technické změny a nové možnosti strategie, které mohou proměnit podobu závodů. Mercedes a další týmy vstupují do této éry s očekáváním, že nový přístup k aerodynamice a pohonným jednotkám otevře fascinující kapitolu sportu.

Sezona Formule 1 2026 přinese největší technickou revoluci posledních let. Všechny týmy budou nasazovat zcela nové monoposty s aktivní aerodynamikou a upravenými pohonnými jednotkami, což slibuje zásadní proměnu způsobu závodění. Mercedes již odhalil, jak bude jeho vůz, pravděpodobně nazvaný W17, připraven vstoupit do této nové éry.

Šéf týmu Mercedes Toto Wolff po prvním simulátorovém pohledu na novou techniku komentoval: „Právě jsem vyšel ze simulátoru, když jsem sledoval, jak auto jezdí, a bude to fascinující.“ Podle něj se sport ocitá v „reálné hybridní éře“, kde vozy kombinují padesát procent elektrického pohonu se 100% udržitelným palivem, což přidává další vrstvu technické inovace.

Zcela nová pravidla znamenají, že tradiční prvky, jako DRS či MGU-H, budou odstraněny. Místo nich se fanoušci dočkají režimů „Overtake“ a „Boost Mode“, které umožní dočasné zvýšení výkonu pro předjíždění. Wolff však zdůrazňuje, že jejich efektivita bude záviset na strategii a správném využití: „Režim předjíždění bude aktivní jen v tom, co bylo v roce 2025 zónou DRS.“

Možná nejzajímavější inovací je tzv. aktivní aerodynamika. Piloti budou moci ovládat přední i zadní křídla podle potřeby v zatáčkách a na rovinkách, čímž se otevírá zcela nový rozměr taktiky během závodů. Wolff vidí tento prvek jako klíč k fascinujícím závodům: „Bude to fascinující.“

Lewis Hamilton v Singapuru

Ferrari představuje svůj přístup k předsezonní přípravě a odhalení vozu 2026

Mercedes se zároveň loučí s érou svého dominantního V6 motoru, který mezi lety 2014 a 2021 získal osm pohárů konstruktérů a sedm titulů jezdců. Wolff připomněl, že po přechodu na vozy s ground-effect aerodynamikou tým zatím nedokázal navázat na tuto dominanci: „Měli jsme velmi úspěšné období v těch letech, vyhráli jsme osm šampionátů, ale následovaly obtížné roky.“

Podle odborníků patří Mercedes mezi favority na nejvýkonnější pohonnou jednotku pro sezonu 2026. Wolff však varuje před přílišným sebevědomím: „Nikdy nejsme sebejistí. Jsme lidé, kteří vidí sklenici napůl prázdnou, nikdy napůl plnou. Všechno začíná tím, že nepřítel je už v domě.“ Poukazuje na silné soupeře, jako jsou McLaren, Alpine a Williams, kteří mohou mít výhodu díky inovacím nebo delšímu času strávenému ve větrném tunelu.

Nová technická pravidla F1 2026 budou od týmů vyžadovat rychlou adaptaci a promyšlenou strategii. Wolff upozorňuje na riziko dezinformací a spekulací: „Tyto fámy jsou vždy nebezpečné, protože někdo v jiném týmu, u jiného výrobce pohonných jednotek nebo dodavatele paliva si řekne: ‚Rádi bychom vás viděli jako favority, ale my přicházíme.‘“

Mercedes i ostatní stáje tak vstupují do „nového světa F1“, kde aktivní aerodynamika, nové režimy výkonu a hybridní pohon mohou zásadně změnit tradiční rovnováhu sil. Wolff shrnul očekávání s respektem k neznámému: „Právě jsem vyšel ze simulátoru, když jsem sledoval, jak auto jezdí, a bude to fascinující.“ Formule 1 se připravuje na sezónu, která slibuje nejen technologické inovace, ale i napínavé závody a nečekaná překvapení na startovním roštu.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Mercedes Toto Wolff FIA
Stalo se
Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Carlos Sainz vyjádřil poděkování Williamsu za první sezonu u týmu

Carlos Sainz poděkoval Williamsu za jejich pokrok v sezoně 2025. Týmu předal dárky a dopis oslavující jejich páté místo v hodnocení konstruktérů.

Novinky
Lewis Hamilton v Holandsku

Adaptace Lewise Hamiltona v Maranellu: Vasseur přiznává, že tým podcenil složitost přechodu

Fred Vasseur přiznal, že přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari byl náročnější, než očekával, a zdůraznil, že rozdíly v kultuře, týmu a technice ovlivnily jeho první sezonu ve Scuderii.

Novinky
George Russell

Toto Wolff hodnotí první dojmy z nového Mercedesu pro sezonu 2026

Sezona Formule 1 2026 přinese zásadní technické změny a nové možnosti strategie, které mohou proměnit podobu závodů. Mercedes a další týmy vstupují do této éry s očekáváním, že nový přístup k aerodynamice a pohonným jednotkám otevře fascinující kapitolu sportu.

Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Ferrari představuje svůj přístup k předsezonní přípravě a odhalení vozu 2026

Ferrari odhalilo plán uvedení svého monopostu pro sezonu 2026, přičemž šéf stáje Fred Vasseur nastínil strategii týmu pro náročnou předsezonní přípravu.

Novinky
Lando Norris po vítězství v Maďarsku

Guenther Steiner zve mistra světa Landa Norrise k testu MotoGP

Bývalý šéf Haasu Guenther Steiner nabídnul mistru světa Lando Norrisovi test na KTM MotoGP motocyklu. Tento neobvyklý krok zřejmě nebude po chuti šéfovi McLarenu Zakovi Brownovi.

Novinky
Max Verstappen v Bahrajnu

Max Verstappen komentuje drama sezóny: Těsná porážka neznamená prohru

Max Verstappen se ohlíží za napínavou sezonou 2025 a popisuje, proč boj o titul Formule 1 nebyl takový, jaký si představoval. Přiznává, že soupeři měli výraznou převahu, a naznačuje, jaké lekce si z toho odnáší.

Novinky
Sergio Pérez v Ázerbájdžánu

Cadillac míří do F1 s velkými ambicemi. Sergio Pérez naznačuje, kam chce tým dostat

Sergio Pérez vyjadřuje optimismus ohledně nadcházejícího debutu Cadillacu ve Formuli 1 a věří, že tým dokáže „překvapit“ ostatní soupeře na startovním roštu, přičemž si klade ambiciózní cíle pro svou první sezonu.
Novinky
Lance Stroll

Kritika Lance Strolla před novou sezonou: Odborníci upozorňují na jeho přístup

Aston Martin se připravuje na zásadní změny pro sezonu 2026 a s novou technikou a designem týmu se očekává zvýšená konkurenceschopnost. Pozornost se soustředí i na jezdecké složení, přičemž Lance Stroll zůstává v týmu i nadále, přestože jeho výkony vyvolávají různé debaty.
Novinky
Oscar Piastri

Oscar Piastri uzavírá sezonu 2025 na třetím místě. Jacques Villeneuve komentuje jeho pocity

Jacques Villeneuve komentuje, jak by mohl Oscar Piastri prožívat náročné okamžiky po průběhu letošní sezony. Podle něj určitá situace může zanechat silný emocionální dopad.
Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen potvrdil nové číslo pro sezonu 2026, číslo 33 končí

Po ztrátě nároku na startovní číslo 1 musel Max Verstappen pro příští sezonu znovu sáhnout do nabídky čísel. Volba padla překvapivě jinam – ikonická třiatřicítka zůstává stranou.
Novinky
Nová pravidla na rok 2026

Nová éra Formule 1: Přehled změn a terminologie pro rok 2026

FIA a Formule 1 oznámily novou terminologii pro sezonu 2026 a zároveň představily první vizualizace monopostů nové generace. Ty naznačují směr, kterým se technická podoba šampionátu v následujících letech ubere.

Novinky
Carlos Sainz a Lando Norris

Carlos Sainz vysvětluje, proč přístup Landa Norisse funguje

Lando Norris oslavil svůj premiérový titul mistra světa ve Formuli 1 při závěrečném závodě sezony v Abu Dhabi, přičemž jeho výkon ocenili i samotní soupeři.