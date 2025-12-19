Mercedes odstartoval společně s Hondou očekávání sezony 2026 krátkou ukázkou zvuku své nové pohonné jednotky ve Formuli 1.
Mercedes představil první ochutnávku zvuku své pohonné jednotky pro sezonu 2026. Týden po tom, co Honda odhalila svůj zvuk motoru, tým z Brackley sdílel krátký audio klip, který během několika hodin přilákal přes 200 000 zhlédnutí na X. Reakce fanoušků byly různorodé, ale jednoznačně vášnivé.
„Lepší než turbo hybridní pískot, ale stále sním o křiku V10… blízko dost?“ napsal jeden uživatel. Další doplnil jednoduše: „To je lepší!“
Jiní fanoušci přemýšleli o výkonu vozu: „Opravdu doufám, že bude jezdit lépe, než jak zní,“ komentoval jeden z nich, zatímco jiný poznamenal: „Zdá se, že odstranění MGU-H opravdu prospělo V6.“ Jeden nadšenec prohlásil: „Tak to zní mistrovství světa,“ a další přidal varování: „Prosím, mějte slitování s námi, co nejsme fanoušky Mercedesu. Buďme opatrní a vyhněme se dalšímu 2014.“
Sezona 2026 přinese do šampionátu výrazné změny. Nejzásadnější z nich bude nová pohonná jednotka s rovnoměrným rozdělením výkonu mezi spalovací motor a elektrický systém. Mercedes bude dodávat své jednotky pro tři týmy: McLaren, Williams a Alpine, což může hrát do karet Brackley týmu.
Podle strategického analytika Sky Sports Berniego Collinse má tento fakt potenciál poskytnout Mercedesu výhodu. „Myslím, že status quo mezi týmy se změní, protože bude záležet na tom, kdo motorem trefí správný výkon a kdo ne,“ vysvětloval během Sky Sports F1 Show.
„Vnímání je takové, že týmy s motory Mercedes se dostanou na vrchol. Ale nevíme to. Ještě jsme je mezi sebou nesrovnali,“ dodal Collins.
Klíčovou výhodou může být také počet zákaznických týmů. „Ale pokud nic jiného, mají tři týmy, kterým dodávají, takže se budou učit rychleji než Honda, která dodává jen jednomu týmu,“ uzavřel analytik.
Sezona Formule 1 2026 přinese zásadní technické změny a nové možnosti strategie, které mohou proměnit podobu závodů. Mercedes a další týmy vstupují do této éry s očekáváním, že nový přístup k aerodynamice a pohonným jednotkám otevře fascinující kapitolu sportu.
