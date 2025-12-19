Fred Vasseur přiznal, že přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari byl náročnější, než očekával, a zdůraznil, že rozdíly v kultuře, týmu a technice ovlivnily jeho první sezonu ve Scuderii.
Fred Vasseur otevřeně přiznal, že podcenil, jak náročný bude přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari. Sedminásobný mistr světa se po příchodu do Maranella v roce 2025 potýkal s adaptací na nové prostředí, což se odrazilo v sezóně plné nepříliš oslnivých výsledků.
„Myslím, že to bylo pro Lewise těžké, a to je malé slovo, pravděpodobně,“ přiznal Vasseur médiím, informuje RacingNews365, během tiskového setkání po sezoně. „Po 20 letech u Mercedesu, říkám 20 let, protože pro mě McLaren byl McLaren-Mercedes a pak Mercedes, to byla obrovská změna.“
Šéf Scuderie zdůraznil, že téměř vše bylo pro Hamiltona jiné. „Osobně jsem podcenil tento krok. Není to tak, že bychom něco dělali hůř nebo lépe. My to prostě děláme jinak. Není to jen o jídle nebo počasí. Každý software je jiný, každý komponent je jiný, lidé kolem něj jsou jiní.“
Vasseur také poukázal na to, že velmi vyrovnaná konkurence v sezoně 2025 ještě ztížila Hamiltonovu adaptaci. Britský jezdec skončil s odstupem 86 bodů za Charlesem Leclercem a nedosáhl na žádné podium. „A pokud nejste na každém detailu včas, ztrácíte pár setin sekundy, a dnes s polem, které jsme měli, myslím, že v Abú Zabí v Q2 byl rozdíl desetiny mezi P5 a P15, to znamená, že jsme neměli plnou kontrolu nad každým detailem vozu,“ vysvětloval.
Jako příklad uvedl kvalifikaci v Budapešti. „Mám na mysli Budapešť, kdy byl Charles v Q2 o desetinu rychlejší než Lewis. Lewis byl P11 a nakonec Charles vyhrál pole position.“
Vasseur zdůraznil, že toto není omluva za slabé výsledky, spíše vysvětlení složitosti situace. „Není to výmluva, není to dobrý důvod. Musíte být před všemi, ale nakonec mluvíme o detailech. Myslím, že jsme určitě podcenili změnu kultury, změnu lidí kolem něj, změnu všeho.“
Francouzský šéf týmu doplnil, že i přes zlepšení ve druhé části sezony nebyla spolupráce a porozumění vozu pro Hamiltona jednoduchá. „I když jsme se vrátili solidním tempem, nemluvím o klasifikaci, mluvím o spolupráci a porozumění vozu v poslední části sezony. Myslím, že to bylo náročné.“
